Дмитрий Лысенков: «Я всегда играл каких-то бесов»

1 января в онлайн-кинотеатре KION стартовал комедийный сериал «Почка» об инспекторе пожарной службы, которая выстраивает с окружающими исключительно товарно-денежные отношения, пока не выясняется, что она серьезно больна. На роль доноров здоровой почки подходят кровные родственники, однако девушка уже давно разругалась со своими близкими в пух и прах. Образ ее родного брата, служащего священником, воплотил Дмитрий Лысенков. Мы поговорили с артистом о развитии сериальной индустрии и отношении к популярности.
фото: Пресс-служба KION
Как «Почка» появилась в вашей фильмографии?
Я попал в проект случайно, буквально вскочил в последний вагон, так как артист, ранее утвержденный на роль священника, выбыл. Пришлось скорректировать график и оставить репетиции одной театральной постановки, но думаю, это к лучшему.
Чем привлек ваш герой?
Черная комедия – благодатный жанр. Образ строился на контрасте: по идее православный священник должен быть смиренным, но мой персонаж — человек очень гневливый, поэтому получился такой антихрист в теле священника. Возможно, роль Свидригайлова в театре повлияла на возникновение моей кандидатуры, хотя я всегда играл каких-то бесов.
Вы говорили, что вы артист с малопонятной фактурой. Что это за актерская судьба?
Не слишком счастливая, наверное (улыбается). Есть артисты, которые внешне выглядят как герои, но их тянет играть что-то острохарактерное, и они в этом интереснее, однако в кино их используют как «штаны». А есть персонажи вроде меня – на первый взгляд, комедийные артисты, хотя при этом театральная биография говорит об обратном и мне часто достаются острохарактерные личности.
Сейчас мировая сериальная тенденция в том, что появляются проекты, где главные герои выглядят, как обычные люди, не сошедшие с обложки журнала. Наша индустрия тоже потихоньку движется в этом направлении. Но для продаваемости нужно, чтобы человек привлекал инстинктивно, грубо говоря, нравился девочкам. Это данность, я в таких условиях работаю и понимаю, что получить ведущую роль в таком проекте, как «Большая секунда» Виктора Шамирова, – огромная удача. Нечасто пишут истории для людей с моей фактурой. У нас ведь кинопара – это прекрасные Адам и Ева, только с земными проблемами.
Помимо прочего, мы часто видим одних и тех же людей в одних и тех же ролях. Я в принципе готов видеть одних и тех же – в разных амплуа. Но продюсеры мыслят иначе. Интересно ли самим артистам – другой вопрос. Мне точно не хочется повторяться, и сейчас у меня есть возможность отказываться от того, что я уже делал в других проектах.
В театре вы сыграли Гамлета, Хлестакова, Глумова, Свидригайлова, Раскольникова, Арбенина и других классических героев, в этом году помимо «Большой секунды» с вашим участием вышли сериалы «Вампиры средней полосы», «Девушки с Макаровым» и четвертый сезон «ИП Пирогова». При этом вы отмечали, что не чувствуете себя популярным артистом. Почему?
Есть актеры, которых узнают в любом случае – даже если люди не смотрели ни одного фильма с их участием. Хотя мы знаем истории, когда женщина, фотографируясь с Машковым, восклицает: «Мне не поверят, что я с Хабенским!» Коллеги рассказывали, что в советские годы звезды сцены выходили из театра, садились в машину, а публика, собравшаяся у входа, ее поднимала и какое-то время несла по проспекту. Сейчас артисты перестали считаться небожителями. В принципе любой человек может начать актерскую карьеру. С театром посложнее, но и туда можно попасть, поднаторев в кино.
Как вы относитесь к тенденции, что профильное актерское образование теряет былую значимость?
На мой взгляд, для съемок в кино далеко не всегда обязательно иметь образование, потому что оно нацелено на подготовку театральных артистов. Известные режиссеры отмечают, что система театра основана на оценке – в отличие от системы кино. Оценка может играть большую роль в комедии, ведь нам гораздо важнее увидеть реакцию другого персонажа, чтобы получить комический эффект. В других киношных жанрах воздействовать на зрителя можно иными способами. Авторский кинематограф – это визуальное искусство, где артисту отведена отнюдь не главная роль.
С артистами без образования сложнее работать?
Кроме Ольги Бузовой я ни с кем не пересекался на площадке. Сложности в работе бывают и с дипломированными артистами. Иногда режиссеру проще взять «чистый лист», чем артистов, мыслящих штампами и имеющих представление о том, как якобы должно быть.
Ваша жена – актриса Мария Зимина – как-то комментирует вашу работу?
Мы не даем друг другу советы по работе. Просто вместе смотрим кино и обсуждаем увиденное.
За последние пару лет вы не участвовали в авторских фильмах. Больше смотрите в сторону сериальных проектов?
Скорее, так получается. Достойные полные метры мне не попадаются на уровне кастинга. Я бы с удовольствием принял участие в авторском кино.
Сейчас благодаря стримингам стремительно развивается сериальный рынок. Какие проекты вы бы хотели видеть в России как артист и как зритель, если разделяете эти понятия?
Конечно, разделяю. Например, мне совершенно неинтересно смотреть хорроры, но как артисту было бы интересно попробовать себя в этом жанре. А как зрителю в первую очередь хочется видеть простые человеческие истории.
Вы сами следите за сериальными новинками?
Я не в курсе премьер. Обычно выбираю проекты, проверенные временем, – пусть иногда и с опозданием лет на семь. Отечественное кино смотрю, чтобы быть в курсе, что происходит в индустрии, ведь мне предстоит работать с этими людьми.
Смотрите ли вы фильмы со своим участием?
После премьеры я не пересматриваю картины, где сыграл. Поначалу мне вообще мало что нравилось. Кино в отличие от театра – это такая вещь, которую не исправить. Нет смысла рефлексировать по этому поводу.
Сейчас у отечественных артистов появляется больше возможностей для работы за границей. Задумывались ли вы о карьере за рубежом?
Я успел поработать с театральными режиссерами из Америки, Польши, Литвы, Венгрии, а с гастролями объехал множество стран – от Японии до Франции. Как драматический артист я очень привязан к языковой среде и участие в международных проектах расцениваю как полезный, но временный опыт. Никогда не задавался целью переехать, например, в Лос-Анджелес, потому что мне не близки его жители в человеческом плане. Там индустрия и жизнь устроены так: нужно все время оставаться на виду, быть в тусовке, иначе тебя будто бы не существует. Если в России ситуация сложится подобным образом, то я и здесь перестану работать.
То есть вам светские приемы максимально неинтересны.
Имитация светскости выглядит уныло, скучно и бездарно. Наверное, «Оскар» организован, как праздник кино. А у нас любые премии и церемонии, на которых мне приходилось бывать, – это потеря времени. Всегда испытываю испанский стыд.
Даже если это премьера проекта, где вы приняли участие?
Я редко хожу на премьеры и сбегаю подальше от журналистов, которые начинают мучать дежурными вопросами, чтобы без особого интереса отработать мероприятие. И кроме того, я социофоб и не люблю смотреть фильмы в кинотеатрах. Там постоянно происходит какое-то брожение, как на вокзале. Невозможно сосредоточиться – особенно если это не какая-нибудь «Бабушка легкого поведения», а фильм Ларса фон Триера.
В Москве ведь постоянная суета. Петербуржцу сложно привыкнуть к такому ритму жизни?
Я живу крайне обособленно. Не пытаюсь везде успеть.
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