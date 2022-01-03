Дмитрий Лысенков: «Я всегда играл каких-то бесов»

анонс

Исполнитель роли Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира» – о схожести со своим героем, военной дисциплине на съемках, встрече с женой и, конечно, шахматах

Звезда «Мстителей» — о «Чрезвычайно британском скандале», нарциссах-социопатах и работе с Клер Фой

Пол Беттани: «В нас есть ужасный инстинкт: радоваться, когда известные личности совершают ошибки»

25 декабря 2021

Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход»

Исполнительница главной роли в сериале «Сестры» – о женском взаимопонимании на съемочной площадке, попытках уйти от роли в «Иванько» и собственных лидерских амбициях