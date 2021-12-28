Иван Янковский: «Это мечта для актера – выйти после фильма другим человеком»

анонс

Звезда «Мстителей» — о «Чрезвычайно британском скандале», нарциссах-социопатах и работе с Клер Фой

Пол Беттани: «В нас есть ужасный инстинкт: радоваться, когда известные личности совершают ошибки»

25 декабря

Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход»

Исполнительница главной роли в сериале «Сестры» – о женском взаимопонимании на съемочной площадке, попытках уйти от роли в «Иванько» и собственных лидерских амбициях