Виктор Логинов: «Для каждого человека важно обрести свое место»

На ТНТ на днях прошла премьера телесериала «Мне плевать, кто вы» — драмеди о вреде гиперопеки и сложностях самостоятельной жизни. Одну из ключевых ролей в нем исполнил известный артист театра и кино Виктор Логинов — обаятельный актер и легкий по жизни человек, как он сам рассказал о себе в интервью. Мы поговорили с Виктором о новом проекте и о его роли в нем, а также коснулись темы современного юмора и стендапов.
фото: пресс-служба ТНТ
Виктор, расскажите, пожалуйста, про сериал «Мне плевать, кто вы». О чем он?
Это сериал о том, что гиперопека не всегда приводит к хорошим последствиям, и о том, что мы должны слушать своих детей, доверять им, понимать, что они имеют право на свои ошибки. Без ошибок люди не познают мир, не осознают всего объема жизни, которая их окружает. Чем раньше мы выпустим птенцов из гнезда, тем крепче они будут, тем красивее будет их полет. По-моему, сериал об этом. Мне нравится, как он пронизан юмором, иронией и самоиронией. Сериал показывает нашу жизнь не такой, как на обложках глянцевых журналов. Он про настоящую человеческую жизнь.
Кого вы в нем играете?
Я играю сантехника. Мне очень понравился мой персонаж и его история. Это простой человек, какие в жизни встречаются очень часто. Он уверен, что все надо делать своими руками, и философия его простая: каждый кузнец своего счастья. Вот так потихонечку он и кует свое счастье. Он мог бы состояться в чем-то другом, и в конце сериала вы увидите некую трансформацию моего героя. Тем не менее он счастлив здесь и сейчас, счастлив со своей женщиной, в этом доме. Для каждого человека важно обрести свое место.
Ваш герой и его женщина поначалу не выглядят парой…
Такой сценарный ход. Противоположности всегда привлекают друг друга, а одинаково заряженные магниты, наоборот, отталкиваются. Да, у наших персонажей совсем разный внешний вид, разный склад ума. Девочки любят плохих мальчиков, а плохие мальчики тянутся к хорошим девочкам, надменным красавицам. Героиня нашего сериала именно такая – состоявшаяся женщина, элегантная, стройная. Ей симпатичен простой работяга, персонаж с понятным мировоззрением. И он тоже к ней тянется.
Этот сериал – дебютный для его сценаристок и режиссера. Вам было легко подписаться на съемки в дебюте? Не было опасений, что сериал не получится?
Я вообще на все довольно легко подписываюсь, если мне нравится материал. Вижу потенциал, чувствую, что зрителю понравится – и подписываюсь. Для меня не важно, дебют это или не дебют. Я читал плохие сценарии от мэтров сценарного искусства. Знаю, что даже те, кто знают историю кино и все законы кинематографа, могут снимать плохие фильмы. Поэтому для меня критерий дебюта или возраста автора неважен. У нас была такая живая атмосфера на площадке, мне нравилось работать с девчонками, которые сами написали сценарий и сами его поставили. На съемках мы всегда были в прямом контакте, вместе решали любые вопросы. Однажды в моей жизни был такой эпизод, когда я работал с очень известным драматургом, и она придиралась к каждому слову, к каждой запятой, потому что считала, что ее произведение выстраданное. После этого мне работать с авторами не хотелось, было нелегко. Но на съемках этого сериала было легко. Работа с симпатичными девчонками Оксаной [Мафагел] и Лизой [Ароновой] меня воодушевляла, и я с удовольствием бы продолжил ее.
фото: пресс-служба ТНТ
Вы снимались в сериале «Чао, Федерико» Елены Новиковой, спустя годы она снова сняла сериал, только личный, основанный на ее стендапах. Смотрели его?
Нет, этот сериал я еще не успел посмотреть, хотя слежу за творчеством Лены и с удовольствием его посмотрю. Лена состоялась как стендап-артистка, выступает с текстами, которые пишет про себя, про свою жизнь. А жизнь у нее кипит, она полна событий; про эти события через призму своего комедийного видения она и рассказывает.
А вообще стендап, современный юмор смотрите?
Смотрю, но нравится далеко не все. Я и сам пытался участвовать в подобных мероприятиях, но на тот момент понял, что я все-таки драматический артист, у меня образование по специальности «актер театра и кино», а это все же совсем другая сфера. Все-таки стендап – это стиль жизни. У каждого человека есть свое мнение, своя точка зрения, и в стендапе важно ее особым образом донести. Сделать это интересно, с окраской своего видения может не каждый. У нас артистов учат «посылать голос на девятый ряд», искать смысл в каждой фразе, конфликт в каждом слове; мы через эту науку продираемся. Стендаперы преподносят ситуацию так, как видят ее они, и в этом зрители находят что-то смешное. Я попробовал – мне кажется, у меня не получилось. Но идею я не забросил, возможно, еще что-нибудь придумаю.
Смотрите ли вы современные сериалы? Из интереса к индустрии, к тому, что сейчас снимается, или просто по-зрительски?
Конечно, смотрю. Видел «Игру в кальмара», мы с женой с удовольствием смотрим новинки Netflix. И на российских платформах сегодня выходят весьма интересные работы весьма почтенных режиссеров и сценаристов, которые вкладывают душу. Эти сериалы и фильмы я с удовольствием смотрю, мне нравится.
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