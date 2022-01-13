Виктор Логинов: «Для каждого человека важно обрести свое место»

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3 января Дмитрий Лысенков: «Я всегда играл каких-то бесов» Исполнитель роли священника в сериале «Почка» — о развитии сериальной индустрии и отношении к популярности

28 декабря 2021 Иван Янковский: «Это мечта для актера – выйти после фильма другим человеком» Исполнитель роли Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира» – о схожести со своим героем, военной дисциплине на съемках, встрече с женой и, конечно, шахматах

26 декабря 2021 Пол Беттани: «В нас есть ужасный инстинкт: радоваться, когда известные личности совершают ошибки» Звезда «Мстителей» — о «Чрезвычайно британском скандале», нарциссах-социопатах и работе с Клер Фой