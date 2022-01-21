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Виктор Бельмондо: «Лучше рассказывать о себе фильмами, чем постами в Instagram»

интервью >>
21 января 2022
Фильм «9 причин, чтобы жить», вышедший в российский прокат на этой неделе, рассказывает историю поначалу невольной, а потом переросшей в настоящую и целительную для обоих дружбу инфантильного богатого бездельника и неизлечимо больного мальчика. Одну из главных ролей — того самого пока не повзрослевшего прожигателя жизни — играет Виктор Бельмондо, внук Жана-Поля Бельмондо, пока еще начинающий, но перспективный актер. В интервью Кино-Театр.Ру он рассказывает, каково ему было работать в дуэте с совсем юным артистом-дебютантом, почему он не стремится к публичности и почему не стыдно называть кино добрым.

Виктор Бельмондо: «Лучше рассказывать о себе фильмами, чем постами в Instagram»

Чем вас привлек сценарий?

Прежде всего тем, что это очень эмоциональное кино, на всех уровнях. Комедийные и драматические сцены перекликаются, отражают и дополняют друг друга. Мой герой Тома дал мне возможность раскрыться и как актеру, и как персонажу, который проходит большой путь, эволюционирует за время фильма. И для меня, как артиста с пока еще не очень большим опытом, такая роль — большая удача.

Как бы вы описали Тома?

Сын известного врача, который не может найти свой путь и свое место в жизни, который еще не повзрослел. Он страдает от одиночества. Вечеринки — его способ сбежать от реальности. И, когда отец заставляет его стать сопровождающим Маркуса и заботиться о нем, Тома думает, что сможет увлечь мальчика всеми этими бессмысленными занятиями, из которых состоит его жизнь. Но Маркус, наоборот, помогает ему повзрослеть и найти истинные ценности.

Важной темой фильма являются проблемы отцов и детей. Как в реальной жизни складывались отношения с актером Жераром Ланвеном, сыгравшим папу вашего героя?

С первой же встречи с ним было очень легко: оказалось, что Жерар очень простой в общении, настоящий, скромный и добрый человек. Работать с ним — одно удовольствие. Каждый день он развлекал меня смешными историями, которые случались на съемочных площадках фильмов, где он играл, и рассказами про актеров и режиссеров. Я тот еще синефил, поэтому обожаю подобные разговоры и радовался как ребенок. К тому же во всем этом был и воспитательный момент, я многому учился. Мы и сейчас продолжаем общаться, переписываемся почти каждый день. Отношения актеров за кадром видны на экране, профессия актера — это всегда про человеческие отношения.

Виктор Бельмондо: «Лучше рассказывать о себе фильмами, чем постами в Instagram»

Сложно ли играть в дуэте с ребенком?

Может быть мне повезло, но в моем случае все было очень легко и просто. Йоанн не переставал удивлять меня каждый день. Он так расслабленно чувствовал себе перед камерой, как опытный актер. Ни разу не видел, чтобы он вышел из себя, потерял контроль. Есть в нем что-то особенное.

Есть ощущение, что вы чувствуете себя очень уверенно и комфортно именно в комедийных ролях. Это жанр вас больше всего привлекает?

Я хочу попробовать все. Я обожаю комедийные сцены и с наслаждением их играю, хотя чутье подсказывает не идти в этом направлении. Хотелось бы больше драмы. Но в целом хотелось бы больше всего, чего угодно.

Вы мечтали стать актером с детства?

Сколько себя помню, я всегда хотел быть актером. Каждый раз, когда я видел сцену — еще во время учебы в школе — в глубине души я чувствовал, что мое место на ней. Не возникало никаких сомнений в том, чем мне стоит заниматься.

Какой режиссер Кристоф Барратье?

Он точно знает, чего хочет, и усердно работает. Он музыкант, дирижер — можно легко увидеть, как он «управляет оркестром». Он следует партитуре и понимает, в какой конечной точке хочет оказаться. И нужно всего лишь позволить себе быть под его управлением. Он режиссер, который нацелен на работу с актерами, и ничего не оставляет на волю случая, каким бы расслабленным он ни казался.

Есть ощущение, что вы достаточно скрытный человек и стараетесь быть в тени. Можно ли сказать, что «9 причин, чтобы жить» стали своего рода способом рассказать о себе?

Это моя первая главная роль — она, конечно, дала мне возможность поработать над собственными эмоциями и показать, на что я способен как артист. Предпочитаю такой способ — лучше рассказывать о себе фильмами, чем постами в Instagram. И если я кажусь скрытным человеком, то это даже к лучшему. «Откровения» в комедийных сценах мне ближе, чем те, которые я вижу сегодня в соцсетях.

Виктор Бельмондо: «Лучше рассказывать о себе фильмами, чем постами в Instagram»

Съемки были прерваны пандемией. Как это сказалось на фильме?

После окончания локдауна мы были так счастливы снова собраться — это принесло много позитивной энергии, наши отношения стали теплее. Мне стало гораздо легче играть, как будто я получил новый импульс, толчок. Сцены, казавшиеся мне до этого трудными, стали абсолютно понятными. «9 причин» — живое кино, можно даже сказать органическое. В нем много жизни, и это то, что нам всем сегодня нужно.

То есть это так называемое «доброе кино»?

Совершенно верно — кино, вызывающее «хорошие чувства», несмотря на то что, к сожалению, у этого термина сегодня есть и негативная коннотация. Это фильм, от которого становится хорошо, я вижу это так. И сегодня, как никогда, нам нужны такие эмоции, нам нужен смех, нужны новые впечатления, нужно чувствовать себя живыми. Поэтому не стоит бояться называть кино хорошим и добрым.

«9 причин, чтобы жить» в прокате с 20 января.


Евгений Червон
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