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Любовь Толкалина: «Я называю "Бег улиток" сагой про человеческое сознание»

интервью >>
24 января 2022
Онлайн-кинотеатр KION продолжает показ психоделического триллера «Бег улиток» режиссера Стаса Иванова. Главные роли в этой закрученном по сюжету сериале исполнили Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина. Мы обсудили с Любовью работу над двумя образами, которые она воплотила на экране, а также коснулись деталей съемочного процесса.

Любовь Толкалина: «Я называю Бег улиток сагой про человеческое сознание»
фото: пресс-служба KION

Расскажите, кого вы играете в этом проекте и почему решили принять в нем участие?

Я согласилась работать над этим проектом, потому что мне очень понравился сценарий. Действие происходит в нескольких мирах сознания героини, и я сыграла сразу двух разных персонажей — совершенно противоположных. Одна из моих героинь — главный редактор издательства, очень эффектная женщина. Она является партнером главной героини, которую играет Дарья Урсуляк. Другой образ — следователь Екатерина, которая занималась расследованием серии страшных преступлений, в результате которых молодые женщины попадали в кризисный центр. В целом история получилась довольно непростая для восприятия, и мне самой было очень любопытно, как режиссер Стас Иванов будет адаптировать ее для зрителя. Я называю этот проект сагой про человеческое сознание.

Есть ли у вас и ваших двух героинь что-то общее? Или, наоборот, приходилось особенно готовиться к съемкам, потому что общего минимум?

Большую роль играет внешний облик. Как только я переодеваюсь в костюм моей героини, приходит понимание характера и внутреннего мира человека, которого предстоит сыграть. Одна из моих героинь, главный редактор, довольно неординарная. Там есть намек и на эпатаж, и на шик Старого Голливуда — красные туфли, максимальное мини, суконная ткань платья, практически военная материя.

Второй образ — следователя. Это женщина-функция, загнавшая внутрь собственную женственность. Я не первый раз играю таких персонажей. Сложность заключалась только в заучивании и произношении уставных речей. Это человек, который носит в себе силу и мощь власти государства. Каждый раз, когда происходили допросы, я все равно пыталась добавить женщине-функции человечность.

Какие задачи режиссер ставил вам на площадке? Как выстраивалось взаимодействие с ним?

Стас Иванов в этой истории — и режиссер, и соавтор сценария. Очень сложную историю он пытался адаптировать под визуальный контент. До съемок Стас очень много с нами разговаривал. По природе своей он поэт, что очень редко встречается на площадке. Он использует в своей речи слова и аргументы, которые не часто услышишь от режиссера. Его метод — не четко обозначать «идешь туда и делаешь вот это», в этих вопросах он всегда советуется, а донести информацию, идею, образ и атмосферу, которые ты учитываешь, когда работаешь над образом. Можно сказать, Стас напитывает актеров. Такое действительно редко встречается на площадке. Съемочный процесс зачастую похож на производство — жесткий тайминг, суровые условия, в общем — не до лирики. Для меня подход Стаса Иванова был настоящим наслаждением. Плюс большой подарок, что съемки проходили именно в Петербурге. Я люблю этот город, он откладывает и на картинку, и на всех персонажей проекта особенный, магический отпечаток.

Любовь Толкалина: «Я называю Бег улиток сагой про человеческое сознание»
фото: пресс-служба KION

Бывали ли какие-то курьезы на площадке? Или, может быть, напротив, трудные эпизоды, которые не давались с одного дубля?

Когда мне приходилось, будучи следователем, зачитывать этот типовой полицейский текст, было непросто. Одну из таких сцен мы снимали под конец смены. Было холодно, и в какой-то момент этот текст, из-за того что я много раз его повторяла, заблокировался у меня в голове, я не смогла его произносить. Вся съемочная группа помогала мне его вспоминать.

В основном все было достаточно просто. Несколько дней съемок у нас состоялись тогда, когда в Петербурге были невероятные морозы. На локации, расположенной неподалеку от Спасо-Преображенского собора, недалеко от дома Бродского мы снимали несколько интересных сцен. Вокруг нашего каравана ходила женщина, которую можно было бы назвать юродивой, кликушей, городской сумасшедшей. Такие редко встречаются. Я думаю, что такое происходит неспроста, потому что и сценарий у нас непростой, как раз о том, что происходит в голове героини в непростом состоянии сознания. Эта женщина ходила вокруг нашего каравана и выкрикивала какие-то страшные, бессвязные, лающие звуки. В обед я обычно прошу, чтобы меня не беспокоили — я предпочитаю не поесть, а поспать. В итоге я проснулась от громких и странных звуков, потому что эта женщина все ходила и ходила вокруг. Я попросила нашу администрацию, чтобы они предложили ей пообедать. Она очень трогательно сидела на скамейке, болтала ногами, ела наш кинокорм и успокоилась. Как выяснилось позднее, ее знал весь тот район.

Как сложились отношения с другими участниками съемочного процесса?

Несмотря на то, что я очень волновалась по поводу Даши Урсуляк, мы очень подружились и после «Бега улиток» встречались неоднократно и на других съемочных площадках. Для меня Даша стала настоящим открытием и с актерской точки зрения, и с человеческой. Я, например, никогда не видела, чтобы актриса на съемочной площадке в течение дня ничего не ела, чтобы быть в абсолютном тонусе и ясном сознании. Я следила за ней как за героем, потому что вытянуть на себе такую сложную, травмирующую роль способен только очень целый и обладающий недюжинной энергией человек. Если бы мне предложили такую роль, я бы десять раз подумала.

Нам очень повезло с гримерами. Я всегда радуюсь, когда, приходя на пробу грима, вижу, что мы уже работали раньше. Особенно приятно, когда в группе находишь тех, с кем когда-то работал, потому что очень важна поддержка на съемочной площадке. Все съемочная группа — это группа поддержки для актеров. Я это воспринимаю так. Поэтому важна атмосфере в группе, и на «Беге улиток» она была великолепна.

Должна признаться, что в Петербурге на съемочной площадке совсем другая, особенная атмосфера. Мне кажется, в Петербурге уделяется больше внимания индивидуальным качествам человека. Там больше уважают в каждом его мастерство. Несмотря на тайминг, который жестко регламентирован, именно в Петербурге гримеру дают столько времени, сколько ему нужно, потому что все мы занимаемся творческим процессом. «Человеческое» более свойственно Петербургу, и люди там более дружелюбные и открытые. Я восхищена работой с Кириллом Жандаровым и давно хотела поработать с ним на площадке. У Кирилла невероятный актерский диапазон, я считаю его необычным артистом. Он может быть и лирическим, и героическим, и трагическим, и злодейским — такой букет в нем намешан! Я бы очень хотела поработать с ним еще.

Если бы вас попросили объяснить, о чем проект «Бег улиток», что бы вы рассказали?

Русские фильмы на фоне всех остальных — кино о безрадостной, тяжелой, социальной жизни травмированных героев. Почти все русские фильмы — это черная социальная драма. Мне приятно осознавать, что создатели сериала «Бег улиток» из черной драмы сделали искусное философское исследование. Этот проект будет интересен всем любителям «Достоевского» и позволит зрителю попробовать разобраться, что же все-таки происходит в травмированном человеке — «тварь он дрожащая или право имеет». История о том, что происходит с человеком, пережившим мощнейшую психологическую травму, и о том, как он старается, несмотря ни на что, оставаться собой.

Сериал «Бег улиток» смотрите в онлайн-кинотеатре KION


Евгений Червон
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обсуждение >>
№ 1
Niel   25.01.2022 - 19:17
Понятно, что актрисе интересно играть такие роли, но вот воспринимается зрителем не всегда легко( Мне не очень зашло, если честно читать далее>>
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