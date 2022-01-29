Илья Куликов: «Хобби, ставшее работой, – лучшее, что может быть»



фото: Пресс-служба СТС

Читать интервью Анна Котова-Дерябина о сериале «Фемида видит» и работе с Ильей Куликовым



фото: Пресс-служба СТС



фото: Пресс-служба СТС

Работая над проектами о героических персонажах — к примеру, полицейских — приходится наблюдать за артистами, которые их играют. Порой реальный человек совершенно не обладает всеми положительными качествами своего героя. В нашем сериале такому артисту противопоставлен его брат, реальный полицейский. У одного яркая обложка и спорное наполнение, а у другого — наоборот.Это история о несоответствии внешнего и внутреннего и о существовании человека в подобном диссонансе. И, конечно, о добрых семейных ценностях.Это не делалось специально, но и возражать не хотелось.Я не знал, что Володя и Андрей уже играли полицейских, и видел их в других ролях. Они просто хорошие артисты и могут сыграть все, что угодно.Многие эпизоды из нашего сериала — про утопленный пистолет или сломанный реквизит — происходят на съемках постоянно. Это не карикатура, а сущая правда, причем иногда в смягченном виде. Однажды мы снимали в здании огромного банка, на одном из верхних этажей. Актриса сказала, что не пользуется лифтом ни при каких обстоятельствах. Уговоры не срабатывали, а смена была в выходной день, и многие этажи оказались попросту закрыты из-за отсутствия охраны. Съемочной группе в составе более 70 человек пришлось ждать, пока приедет человек с ключами и откроет проход на лестницы.Не боюсь. Уверен, что большинство коллег способны воспринимать себя с юмором и, скорее, посмеются со знакомых ситуаций. К тому же, там рассказывается не только о других людях, но и обо мне: спустя время осознал, что делал глупые и смешные вещи. Спокойно над собой иронизирую, ну а если кто-то не может — очень жаль.Как и для многих других проектов по моим сценариям, я снимал пилот «Братьев». После этого вносил некоторые правки, а сами съемки шли под контролем креативного продюсера, и все было отлично. Я годами избавлялся от страха доверить постановку другому режиссеру, и сейчас все-таки удалось.Пока я не делал мюзиклы. Может, когда-нибудь удастся поставить.Наша компания LEGIO FELIX действительно производит много проектов. Лично у меня, конечно же, есть творческие паузы, поэтому не приходится говорить об усталости. Тем более я занимаюсь своим любимым делом. Хобби, ставшее работой, — лучшее, что может быть.Да, эта возможность добавляет легкости в работе и сильно помогает, потому что проекты разножанровые. Допустим, устаешь делать драму, переключаешься на комедию — и наоборот.Описывая людей, ты не думаешь, как бы не повториться. Плюс существует множество жизненных обстоятельств, в которых оказываются герои.Всем известно, что детектив — самый простой движок для удержания зрительского внимания, даже если сериал плохой или дешевый. Истории, где есть детективная часть, будут сниматься всегда. Кроме того, полицейские, врачи, спасатели — люди так называемых острых профессий, где драма всегда очевидна и ее просто найти.Хотелось создать максимально далекий от реальности антураж, чтобы подчеркнуть, что везде происходит одно и то же — и на Земле, и на лунной станции есть место личным отношениям, ссорам, дружбе и всевозможным комичным ситуациям.Онлайн-платформы продолжат свою борьбу, пока не выделятся несколько лидеров. Что касается телевидения, то в нашей стране оно точно не готово умирать, и, вероятно, произойдет его слияние с видеосервисами. Пока непонятно, в каком виде, но, учитывая, возможности даже самых простых современных телевизоров, это будет нечто среднее.