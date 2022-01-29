Илья Куликов: «Хобби, ставшее работой, – лучшее, что может быть»

31 января на СТС стартует комедийный сериал «Братья» о двух родственниках, один из которых работает в полиции и разбирается с реальными делами, а другой — играет служителя закона в низкопробном телесериале, собирая лавры и лайки. Образы экранных братьев воплотили Владимир Верёвочкин и Андрей Курносов. За сценарий проекта отвечал Илья Куликов, известный по сериалам «Полицейский с Рублевки», «Закон каменных джунглей» и «Мылодрама». Мы поговорили с ним о популярности историй о полицейских, самоиронии и абсурдных ситуациях на съемочной площадке.
фото: Пресс-служба СТС
В «Братьях» будни полицейских показаны на контрасте с актерским закулисьем. Похожий микс был в драмеди «Фемида видит», где вы выступали в качестве сценариста и продюсера. Как появилась идея вновь соединить эти две ипостаси — истории о внутренней кухне киношников и о хранителях правопорядка?
Работая над проектами о героических персонажах — к примеру, полицейских — приходится наблюдать за артистами, которые их играют. Порой реальный человек совершенно не обладает всеми положительными качествами своего героя. В нашем сериале такому артисту противопоставлен его брат, реальный полицейский. У одного яркая обложка и спорное наполнение, а у другого — наоборот.
О чем сериал «Братья» для вас? Что стало движком сюжета?
Это история о несоответствии внешнего и внутреннего и о существовании человека в подобном диссонансе. И, конечно, о добрых семейных ценностях.
Нельзя не отметить, что Владимир Верёвочкин внешне напоминает Александра Петрова. Это был сознательный шаг?
Это не делалось специально, но и возражать не хотелось.
Оба экранных брата — и Владимир Верёвочкин, и Андрей Курносов — играли полицейских в кино. Учитывался ли такой опыт во время кастинга или это совпадение?
Я не знал, что Володя и Андрей уже играли полицейских, и видел их в других ролях. Они просто хорошие артисты и могут сыграть все, что угодно.
Вы отмечали, что использовали в сценарии реальные истории из жизни съемочных групп, но при этом зритель, скорее, воспримет их как карикатурные. Можете вспомнить самый абсурдный случай на площадке, который аудитория точно бы не приняла за чистую монету, если бы вы задумали перенести эту ситуацию на экран?
Многие эпизоды из нашего сериала — про утопленный пистолет или сломанный реквизит — происходят на съемках постоянно. Это не карикатура, а сущая правда, причем иногда в смягченном виде. Однажды мы снимали в здании огромного банка, на одном из верхних этажей. Актриса сказала, что не пользуется лифтом ни при каких обстоятельствах. Уговоры не срабатывали, а смена была в выходной день, и многие этажи оказались попросту закрыты из-за отсутствия охраны. Съемочной группе в составе более 70 человек пришлось ждать, пока приедет человек с ключами и откроет проход на лестницы.
Если часть эпизодов взята из жизни, не боитесь, что коллеги по цеху могут узнать себя и даже в чем-то обидеться?
Не боюсь. Уверен, что большинство коллег способны воспринимать себя с юмором и, скорее, посмеются со знакомых ситуаций. К тому же, там рассказывается не только о других людях, но и обо мне: спустя время осознал, что делал глупые и смешные вещи. Спокойно над собой иронизирую, ну а если кто-то не может — очень жаль.
фото: Пресс-служба СТС
Насколько вам сложно доверять постановку своих сценариев другим режиссерам? Бывает ли желание вмешаться в процесс?
Как и для многих других проектов по моим сценариям, я снимал пилот «Братьев». После этого вносил некоторые правки, а сами съемки шли под контролем креативного продюсера, и все было отлично. Я годами избавлялся от страха доверить постановку другому режиссеру, и сейчас все-таки удалось.
За время карьеры вы успели поработать как сценарист, режиссер, продюсер и шоураннер над проектами разных форматов — были полные метры, сериалы, веб-сериалы, документально кино. Осталось ли в профессии что-то, чего вы не делали, но очень хотели бы реализовать в ближайшее время?
Пока я не делал мюзиклы. Может, когда-нибудь удастся поставить.
В одном из интервью вы сказали, что в сравнении с западной киноиндустрией Россия отстает по объему производства. Глядя на вашу фильмографию, видно, что вы стабильно вносите лепту в сокращение этого разрыва и работаете без перерывов. Нет усталости от профессии или творческие паузы не для вас?
Наша компания LEGIO FELIX действительно производит много проектов. Лично у меня, конечно же, есть творческие паузы, поэтому не приходится говорить об усталости. Тем более я занимаюсь своим любимым делом. Хобби, ставшее работой, — лучшее, что может быть.
Вам просто переключаться между проектами?
Да, эта возможность добавляет легкости в работе и сильно помогает, потому что проекты разножанровые. Допустим, устаешь делать драму, переключаешься на комедию — и наоборот.
фото: Пресс-служба СТС
Ваши сериалы «Глухарь», «Полицейский с Рублевки» и его приквел «Милиционер с Рублевки», «Аль-капотня», «Фемида видит» и «Братья» образуют маленькую вселенную картин о полицейских. Как удается ни в чем не повториться, разрабатывая новые образы?
Описывая людей, ты не думаешь, как бы не повториться. Плюс существует множество жизненных обстоятельств, в которых оказываются герои.
Почему сериалы о стражах порядка не надоедают аудитории?
Всем известно, что детектив — самый простой движок для удержания зрительского внимания, даже если сериал плохой или дешевый. Истории, где есть детективная часть, будут сниматься всегда. Кроме того, полицейские, врачи, спасатели — люди так называемых острых профессий, где драма всегда очевидна и ее просто найти.
Расскажите о проекте «Гелий-3», который сейчас находится в производстве. Почему решили обратиться к теме космоса?
Хотелось создать максимально далекий от реальности антураж, чтобы подчеркнуть, что везде происходит одно и то же — и на Земле, и на лунной станции есть место личным отношениям, ссорам, дружбе и всевозможным комичным ситуациям.
Как бы вы охарактеризовали состояние рынка сериалов с учетом роста влияния онлайн-платформ? Можете ли вы сделать прогноз о грядущих трендах?
Онлайн-платформы продолжат свою борьбу, пока не выделятся несколько лидеров. Что касается телевидения, то в нашей стране оно точно не готово умирать, и, вероятно, произойдет его слияние с видеосервисами. Пока непонятно, в каком виде, но, учитывая, возможности даже самых простых современных телевизоров, это будет нечто среднее.
обсуждение >>