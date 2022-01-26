Данила Козловский: «Ошибки в нашем кино не прощают гораздо дольше, чем радуются успехам»

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Актриса театра и кино о новом психологическом триллере онлайн-кинотеатра KION

21 января

Виктор Бельмондо: «Лучше рассказывать о себе фильмами, чем постами в Instagram»

Французский актер, наследник артистической династии — о том, кем он хотел стать в детстве, об отношения с коллегами и о пользе локдауна