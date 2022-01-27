Джеймс Нортон: «Эмоции, уверен, делают нас сильнее»

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Актер и режиссер — о популярности вампиров в кино, бронированной карете Нобеля и отношении к комментариям хейтеров

Данила Козловский: «Ошибки в нашем кино не прощают гораздо дольше, чем радуются успехам»

Актриса театра и кино о новом психологическом триллере онлайн-кинотеатра KION

21 января

Виктор Бельмондо: «Лучше рассказывать о себе фильмами, чем постами в Instagram»

Французский актер, наследник артистической династии — о том, кем он хотел стать в детстве, об отношения с коллегами и о пользе локдауна