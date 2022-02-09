Ольга Виниченко: «Мне важно показать себя во всеоружии»

10 февраля в прокат выходит комедия «Яйцо Фаберже» о двух друзьях детства, которые годы спустя встретились в родном городе и волею судьбы ввязались в аферу по похищению яйца Фаберже из краеведческого музея. Образы экранных подельников воплотили Николай Наумов и Илья Борисов, серьезного заказчика сыграл Юрий Стоянов, а ключевая женская роль досталась Ольге Виниченко, известной по сериалу «Милиционер с Рублевки». Мы поговорили с актрисой о том, почему важно всегда быть во всеоружии и не застрять в одном амплуа.
фото: Юрий Ричи
Чем вас привлек проект и как вы в него пришли?
Сценарий прислали около трех лет назад, и меня сразу зацепила эта комедийная история про сильную женщину, авантюристку, которая всеми руководит. Сначала я записывала самопробы – летом в лесу вместе с мужем. Очень хотелось, чтобы поскорее утвердили, поэтому для подготовки к очным пробам пригласила домой гримера, и мы вместе собрали образ.
В фильме ваша героиня Люба получилась яркой – в обтягивающих нарядах и с красными губами. Для проб вы придумывали нечто похожее?
Я вообще делала иначе! Губы нюдовые, яркие глаза и выраженные скулы. Так как у меня было каре, пришлось использовать накладные пряди, чтобы заплести две косички. Тогда я снималась в «Милиционере с Рублевки» и попросила костюмеров дать мне наряды из 1990-х, так как Люба – конечно, модница, но со шлейфом провинциальности.
Часто готовитесь к кастингам подобным образом?
Это было несколько раз. Если проект уж очень нравится, но я понимаю, что меня пробуют и чего-то не хватает. Всегда пытаюсь понять, что именно не получилось и сделать работу над ошибками. Как бы ни говорили, что артиста легко представить в том или ином амплуа, это не так. Мне важно показать себя во всеоружии.
Вы рассказывали, что для сериала «Сувенир из Одессы» дважды записывали самопробы, а потом лично приезжали на встречу с режиссером. Вы сразу понимали, что эта роль ваша и нужно ее заполучить?
Да, мне кажется, я чувствую, если это мое, и борюсь за свой шанс. В случае с «Сувениром из Одессы» я записывала самопробы в разной одежде и с разными партнерами, но мне не давали обратной связи, поэтому я попросила агента организовать пробы и за свой счет полетела в Киев на встречу с режиссером, после чего меня пригласили в проект.
Похожая ситуация была и с «Милиционером с Рублевки». Я пошла на пробы – считай, в неизвестность, хотя в этот же день могла сняться в эпизоде другого проекта. Когда ты рискуешь и что-то вкладываешь – силы, время или финансы — все получится.
фото: Пресс-служба Централ Партнершип
Как вы относитесь к записи самопроб – они усложняют или упрощают процесс?
Я люблю самопробы, потому они позволяют сделать все в комфортной обстановке, проявить фантазию и избежать зажимов. Хотя у меня уже не возникает страхов, но, например, если год безвылазно сниматься и потом прийти на пробы, навык немного теряется.
Минусы самопроб в том, что редко ставят конкретную задачу и просят сыграть персонажа, как ты придумаешь. А во время личной встречи режиссер может давать тебе советы, и ты начинаешь импровизировать, искать героиню вместе с ним, при этом руководствуясь собственными ощущениями.
При разборе образа Любы с режиссером Ильей Фарфелем у вас были какие-то референсы? Менялся ли персонаж в процессе обсуждений?
Поначалу у меня сложилось впечатление, что Люба совсем колхозница, но Илья объяснял, что несмотря на провинциальные замашки, она должна быть сексуальной. Ради нее мужчины готовы пойти на преступление.
По ходу развития сюжета герои фильма превращаются в настоящую банду, и понятно, что это ансамблевая история. Как у вас сложились отношения с экранными «подельниками»?
С Колей Наумовым я не была знакома до съемок. Мы два раза пробовались вместе – в первый получилось очень ярко, а потом мы уже притерлись друг к другу и смогли показать именно то, что хотел режиссер. Очень подружились с Ильей Борисовым, который играл моего мужа. Максим Лагашкин всегда нас смешил. Достаточно было одного внешнего вида – ему делали плешь и клеили волосы на руках.
Как вы для себя формулируете, о чем эта история?
На мой взгляд, авторы хотели показать, насколько героям важно выйти из зоны комфорта. Кто-то из них продавал старушкам сковородки, пил или сидел на шее у мамы, а общее дело всех сплотило, позволило победить страхи и изменить жизнь.
фото: Пресс-служба Централ Партнершип
В последнее время у вас в фильмографии больше комедийных сериалов. Наверняка, после того же «Милиционера с Рублевки» предлагали много ролей, схожих с Гудковой?
Да, действительно присылают много комедийных проектов, но в данный момент я больше обращаю внимание на драмы. Например, сразу после «Милиционера» Нигина Сайфуллаева предложила мне сериал «Мужской клуб». Несколько лет назад мы делали для него пилот под названием «Детки», но потом произошел полный перекаст, и осталась только я. Это история о женщинах, которые танцуют в клубе.
Сейчас начались съемки сериала «Одесса», где я играю главную драматическую роль. Мою героиню зовут Маруся, а действие разворачивается в 1921 году.
Как актрисе и зрителю какие российские проекты вам хочется видеть на экране?
До пандемии вы участвовали в спектакле Театра.doc «Как с этим жить» (переименован в Mortal Combat). Есть ли театральные проекты, в которых вы заняты на данный момент?
Пока нет, и в целом я всегда больше времени уделяла кино. Думаю, сейчас могла бы поучаствовать в какой-нибудь комедии или антрепризе в качестве приглашенной актрисы, но служить в театре не готова.
В одном из интервью вы упоминали, что хотели работать за рубежом и учили английский язык. Если еще лет 10 назад это была сложная история, то сейчас все меняется – тот же Netflix заказывает у нас сериалы.
Я действительно выучила английский, свободно на нем говорю, но у меня нет амбиций, чтобы переехать в другую страну. Планирую сделать хорошую карьеру в России.
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