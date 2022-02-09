Ольга Виниченко: «Мне важно показать себя во всеоружии»

анонс

7 февраля Клим Козинский: «Философия очень похожа на детектив» Режиссер сериала «Вне себя» – о связи с «Критикой чистого разума», работе с Александром Дулерайном и долгом пути в российскую телеиндустрию

2 февраля Елена Николаева: «Революция – это страшно» Режиссер о работе над сериалом «Цыпленок жареный» и пересечениях времен

29 января Илья Куликов: «Хобби, ставшее работой, – лучшее, что может быть» Известный сценарист и режиссер — о сериале «Братья», полицейских в кино и абсурдных ситуациях на съемочной площадке