Елена Николаева: «Революция – это страшно»

анонс

29 января Илья Куликов: «Хобби, ставшее работой, – лучшее, что может быть» Известный сценарист и режиссер — о сериале «Братья», полицейских в кино и абсурдных ситуациях на съемочной площадке

27 января Джеймс Нортон: «Эмоции, уверен, делают нас сильнее» Британский актер – о фильме «Один на один», мужской уязвимости и разговорах о смерти

26 января Данила Козловский: «Ошибки в нашем кино не прощают гораздо дольше, чем радуются успехам» Актер и режиссер — о популярности вампиров в кино, бронированной карете Нобеля и отношении к комментариям хейтеров