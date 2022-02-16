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Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову»

интервью >>
16 февраля 2022
Актриса Наталья Вдовина – одна из самых аристократичных красавиц отечественного кинематографа. 14 февраля на Первом канале стартовал шпионский детектив «Серебряный волк» режиссера Евгения Звездакова, где Вдовина играет владелицу кофейни, куда регулярно захаживает главный герой в исполнении Игоря Костолевского – попить кофе и пообщаться со взрослой дочерью (Мария Андреева), а заодно и с хозяйкой заведения. Вдовина на экране — воплощенная интеллигентность. И с кем, как не с ней поговорить о женственности в кино и о любви за чертой съемочной площадки.

Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову»
фото: «Серебряный волк» // пресс-служба Первого канала

— Как Вы относитесь к жанру шпионского детектива, очень популярному в советские времена? Есть ли любимые?

— Детектив один из моих самых любимых жанров. В детстве я с удовольствием смотрела «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Помню, как моя семья и их друзья ждали и обсуждали каждую серию. Непревзойденный советский шедевр по стилистике! Потрясающие актерские работы, диалоги, монтаж, музыка Микаэла Таривердиева и голос Ефима Копеляна за кадром. Это не воспринималось как сериал — скорее, как один большой фильм. Я встречала людей, работающих в сфере безопасности, которые рассказывали мне о том, что выбрали профессию благодаря этому фильму.

— Может ли сегодня, на Ваш взгляд, офицер ФСБ стать таким же востребованным публикой киногероем как Бекас-Ножкин, Штирлиц-Тихонов, Скорин-Даль?..

— Конечно. Я слушала много интервью с разведчиками-нелегалами, Андреем Безруковым и Еленой Вавиловой, разоблаченным в 2010 году. Их история легла в основу американского сериала «Американцы».

— Ваша героиня — женщина-загадка. С внешностью баронессы, в крайнем случае — учительницы литературы, Маргарита варит кофе для посетителей. Вы придумали себе ее историю? Кто она на самом деле и как оказалась в кофейне? Что скрывают эти огромные, умные, грустные глаза?

— Моей героине не хватает только собачки. Есть такая французская фраза Elle a un Chien, что означает «дама с собачкой», то есть — женщина с историей. Героиню я строила интуитивно, опираясь на помощь воображения. Она и хозяйка, и управляющая в одном лице. Возможно, деньги были заработаны в другом бизнесе. И в какой-то момент ей захотелось начать собственное дело. И в этом она нашла отдушину. Я видела ее закрытой, практичной, сильной и самодостаточной. Она получает удовольствие от того, что имеет, живет здесь и сейчас.

Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову»
фото: «Серебряный волк» (фото со съемок) // пресс-служба Первого канала

— Маргарита говорит, что отсутствие детей – ее выбор. Мне как многодетной матери он не понятен. А как Вы себе объяснили, почему эта нежная, образованная, духовная женщина отказалась от главного женского предназначения?

— Редко можно встретить женщину, которая осознанно отказалась бы от материнства. Чаще всего
— это ошибки молодости. Это слишком непростая тема для моей героини. Она не хочет делиться своими скелетами, а может быть, и не надо никому про это знать. И потом, женщина далеко не всегда говорит правду.

— Вашим основным партнером в картине стал Игорь Костолевский. Расскажите о нем, какой он партнер и каким настроением сопровождались ваши совместные съемки?

— При знакомстве с Игорем Матвеевичем у меня возникло ощущение, что мы знаем друг друга давно. Он человек рефлексирующий, живой, трогательный, ироничный. В нем нет ни тени самолюбования. Роль переписывает в тетрадь и работает над ней — так же, как меня учили мои мастера. У меня есть три любимых фильма с участием Костолевского: «Звезда пленительного счастья», «Безымянная звезда» и «Отпуск за свой счет». Наше общение было живым и в какой-то степени комплементарным.

— Как Вы полагаете, почему режиссеры предлагают Вам по большей части роли героинь с очень непростой женской судьбой? Насколько Вам импонирует в искусстве тема женского одиночества?

— «Непростое» тоже бывает разным. Иногда предлагают сценарии, где написано: «Ей стало грустно. Она заплакала». Я закрываю сценарий и говорю: «Это подарок другой актрисе». Недавно я отказалась от главной роли в 16-серийном сериале. Это не интересно. Но… попадаются роли-бриллианты. Все зависит от того, как написано. Когда человек одинокий — есть о чем говорить. Там, как правило, боль, преодоление, есть что играть. Кинопроцесс набирает обороты, сценарии становятся художественнее, герои усложняются — это радует.

— Какие полнометражные ленты с Вашим участие готовятся в настоящее время?

— В прошлом году я снялась в фильме Тиграна Кеосаяна «Бессмертные». Потрясающий актерский состав: Сергей Пускепалис, Фёдор Добронравов, Юрий Стоянов и Роман Мадянов. Очень интересная история. Жду премьеры. А недавно у меня закончились съемки в фильме режиссера Андрея Загидуллина «Домовой». По жанру — хоррор.

Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову»
фото: «Бессмертные» // пресс-служба компании «МТС Медиа»

— Вы очень женственная актриса. В жизни сегодня в моде унисекс и жесткий фемстиль деловой женщины. А насколько женственность востребована кинематографом?

— Мода изменчива, а женственность — категория вечная. Надо быть равнозначным самому себе.

— Очевидно, что авторы «Серебряного волка» планируют съемки второго сезона. Каким Вы видите развитие отношений Вашей героини и персонажа Костолевского?

— Хочется отойти от банальностей. Хочется мускула, натянутой пружины, какого-то искушения для нее. И в целом, хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову.

Сериал «Серебряный волк» с 14 февраля на Первом канале.

Беседу вела Мария Безрук
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Мария АндрееваНаталия ВдовинаОлег ДальФёдор ДобронравовАндрей ЗагидуллинЕвгений ЗвездаковТигран КеосаянЕфим КопелянИгорь КостолевскийТатьяна ЛиозноваРоман МадяновМихаил НожкинСергей ПускепалисЮрий СтояновМикаэл ТаривердиевВячеслав Тихонов
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АмериканцыБезымянная звездаБессмертныеЗвезда пленительного счастьяОтпуск за свой счётСемнадцать мгновений весныСеребряный волк

фотографии >>
Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову» фотографии
Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову» фотографии
Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову» фотографии
Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову» фотографии
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