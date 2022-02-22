Артём Михалков: «Я хотел пройти этот путь самостоятельно»

анонс

16 февраля Наталья Вдовина: «Хочется, чтобы сюжеты были гораздо интереснее, чем первое, что приходит в голову» Актриса — о сериале «Серебряный волк», офицерах в кино и работе с Игорем Костолевским

13 февраля Антон Васильев: «Сейчас есть мода на "шептательный реализм"» Популярный актер – о работе в сериале «Хрустальный», травмах, о которых нужно говорить, и героях, которых не хватает российскому кино

10 февраля Евгения Брик: «Когда встречаешь людей, похожих на тебя по отношению к профессии, можно свернуть горы» Об «Одессе» Валерия Тодоровского и собственных режиссерских амбициях