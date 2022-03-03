Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Никифоров: «"Многоэтажка" – это современный Достоевский»

интервью >>
3 марта 2022
На видеосервисе START 3 марта вышел полнометражный фильм «Многоэтажка» режиссера «Вампиров средней полосы» Антона Маслова. В новой работе, сценарий для которой он написал вместе со своей женой Марией, Маслов вновь рассуждает на тему родственных и – шире – общественных связей в непривычном для отечественного кино жанровом формате. «Многоэтажка» – герметичный триллер о поисках девушки, которая вошла в подъезд дома, где живет ее отец, и пропала. Роль отца – пожарного Антона Калашникова, который отправляется на поиски дочери, сыграл актер Денис Никифоров. Мы поговорили с ним о семье и соседях, социальном подтексте «Многоэтажки» и актуальности Достоевского.

Денис Никифоров: «Многоэтажка – это современный Достоевский»

Когда только вышел трейлер картины, многие сравнивали «Многоэтажку» с «Дураком» Юрия Быкова, однако, на мой взгляд, она все же существует в более жанровом ключе. Вас чем привлек этот проект?

Понравился сценарий и у меня давно не было полного метра, так что было очень приятно, что Антон Маслов пригласил поработать вместе. Кстати, я не сравнивал «Многоэтажку» с фильмом Быкова, только жена, как раз когда посмотрела трейлер, сказала, что фильм похож на «Дурака». Мы в свое время вместе его смотрели. Хотя «Многоэтажка» с ее детективным налетом мне напомнила, скорее, американский фильм с Уильямом Болдуином и Шэрон Стоун «Щепка». Сценарий «Многоэтажки» понравился тем, что все происходит в замкнутом пространстве с минимум экшена, но с большим количеством психологически непростых отношений между героями – жильцами этого дома, подъезда, коробочки, этих 22 этажей. Такой современный Достоевский, что было очень интересно играть. Ну и плюс партнеры – великолепная актерская команда. Жаль, что Игоря Савочкина уже нет и он не увидит картину.

По фильму вы, кстати, одиночка, даже со своей экранной дочерью у вас практически нет общих сцен. Насколько это было сложно в контексте того, что на съемках, вероятно, царила несколько иная атмосфера?

Мы все-таки профессиональные актеры, нам не надо долго собираться, чтобы перелезть из шкуры друзей в шкуры недругов, врагов или незнакомых людей. Подчеркну, что актерская команда была прекрасная и этим людям не составляет никакого труда переключиться от дружеских отношений к профессиональному быту.

Тем не менее в плане психологизма и герметичности пространства – это все-таки нехарактерная для вас роль. К тому же полный метр, куда вы вернулись после, так скажем, забега на длинную дистанцию в многосерийных проектах, например, в той же «Молодежке».

Потому и было интересно. Широкие хоккейные площадки и прочие спортивные ринги уже задолбали, хотелось какой-то камерности. Забег на длинную дистанцию подразумевает размеренное состояние каждый день и, грубо говоря, нормальное поведение в кадре. Здесь же нужно было мое рвение гасить, потому что слишком сильно было желание рассказать за полтора часа историю. Ты хочешь сделать сразу и много, поэтому надо, чтобы за монитором сидел талантливый Антон Маслов и делил меня на 44 или добавлял те 44, что нужно. В этой коллаборации и родилась картина. Я не люблю смотреть плэйбеки, я люблю когда режиссер диктует. Мне даже приятно, если нет фраз в тексте и режиссер говорит – повернись так, посмотри сюда. Мне не составляет труда обыграть такой диктант, даже сиюминутный, продумать ежесекундное восприятие, а не отрепетировать все заранее. Мне это даже интереснее, поэтому я очень люблю работать с такими режиссерами и в таких проектах, как «Многоэтажка», где было много проходок, взглядов на камеру или ручку двери, и мы их вместе с Антоном Масловым очень тоненько, надеюсь, сшили.

То есть вы послушный актер?

Абсолютно. Зачем работать с режиссером, если он тебе не близок. Я с такими не работаю. Например, никогда не ходил на пробы к Говорухину, это моя личная оценка, мое личное отношение. Другие актеры могли с ним душа в душу работать. Хотя были артисты, которые и с Гончаровым любили поработать, чтобы их ниже плинтуса опустили и размазали по паркету. Кто-то любит, когда над ним издеваются, а кто-то нет. По мне – творчество рождается в любви, а не в изнасиловании.

Антон Маслов стал вашим человеком?

Мы с Антоном детей не крестим, как было у меня с другими режиссерами, но находимся в хороших отношениях. Надеюсь, и в следующих своих работах он не забудет о таком «артистишке», как Никифоров (улыбается).

В прошлом году Антон выстрелил с сериалом «Вампиры средней полосы». Вас не звали во второй сезон?

Пока нет. Сам сериал я смотрел, в нем играют мои замечательные друзья – и дядя Юра Стоянов, старший замечательный коллега, с которым мы вместе снимались, и Тема Ткаченко, мой сосед. В общем, сериал прекрасный и тусовка бы была, конечно, мощная – я бы с удовольствием какого-то вампиреныша поиграл.

Вы поддерживаете отношения со своими соседями? В советское время все друг друга хорошо знали, а сейчас зачастую мы даже не понимаем, кто живет с нами на лестничной площадке.

В том доме, где живут мои родители, и где я жил в 1980-90-х и в начале 2000-х немного, до сих пор остались хорошие отношения. Я часто приезжаю туда с детьми и встречаю соседей, друзей, одноклассников, которых прекрасно помню и знаю. Хотя, безусловно, есть и люди новые, но мне они мало интересны, потому что я живу в другом доме. Там, где я живу, по площадке соседей знаю, там есть замечательный врач Лариса, еще одна женщина – все тихие, спокойные. Были в свое время бойни с соседом сверху, с Лехой, но он уехал, сейчас там девочка тихая живет. Внизу нас проклинают соседи за двух детей, которые носятся галопом за кошкой. Но это нормальная жизнь. Сейчас еще добавились соседские чаты – вот там просто трэш.

По ним, мне кажется, можно отдельный триллер снимать.

Владимир Львович Машков – художественный руководитель Московского театра Олега Павловича Табакова – сделал замечательную вещь: он всё фойе сделал зеркальным. Знаете для чего? Чтобы сначала себя зрители увидели, а потом уже пошли на «смешных» персонажей смотреть, которые как две капли воды похожи на вас. Так вот, когда люди будут смотреть «Многоэтажку», я очень надеюсь, что многие узнают себя в этих персонажах, немного подумают и чуть-чуть изменятся.

Важной в «Многоэтажке» оказывается и семейная тема. Насколько, как вам кажется, ее нужно сейчас продвигать в российском кино?

Нужно конечно, но я предлагаю продвигать здоровую семейную тему. В «Многоэтажке» один человек в какой-то момент прекратил пить, но это не спасло его семью. Давайте попробуем хотя бы прекратить выпивать. Я тоже не ангел и в моей жизни много подобных примеров. Мне не составило труда сыграть такого персонажа, потому что я тоже зашивался, заканчивал пить ради семьи и, слава богу, что я это сделал. Семейное кино, безусловно, нужно, и доброе семейное кино нужно, не только про разведенных родителей, а наоборот про создание семьи, радость этому сопутствующую. И у меня было такое кино – например, «Уроки выживания», где парень категорически не хочет семью, но в итоге берет в жены женщину с ребенком. Фильмы бывают разные, и в той же «Многоэтажке» показаны разные семьи. И это здорово! Я когда с Наташей Швец играл, то представлял, будто мы с женой у лифта разговариваем. Так что мы здесь ничего не напридумывали, что очень ценно. Ты же тащишь в проекты и свои душевные переживания, свой багаж, а не автоматически говоришь текст. И главная ценность этой картины – Татьяна Анатольевна Догилева, которая уже работала с Антоном Масловым, она почувствовала здесь возможность вложить душу, а не просто на холодном носу пообщаться и поискать девочку на 22 этажах под динамичную музыку.

У вас самого сейчас растут дети. Вы ощущаете большую ответственность или страх перед их подростковым периодом?

Мы не читаем особо никаких книг по этому поводу и считаем, что надо прислушиваться к себе. Инстинкты позволяют воспитать ребенка в правильном ключе, какие бы внешние факторы и социум на тебя не влияли. Есть замечательный фильм «Жизнь прекрасна». Вот с детьми надо играть в игры. Безусловно, страшно. Очень страшно. Но надо рассказывать и показывать, что игра будет становиться все жестче и правила будут становиться все жестче. О том, что нельзя общаться с чужими людьми на улице, они слышат каждый день и по два раза в день. Хотелось бы, чтобы они не слышали об этом и никогда бы с этим не столкнулись.

В российском кино продолжают искать героя нашего времени. Вот вы могли бы назвать своего Калашникова таким героем?

Я бы сказал, что это один из «Дон Кихотов» нашего времени. Их много, но если опять же брать процент от общего населения на планете, он мизерный. Это ребята – пожарные, которые в Нью-Йорке погибли в двух небоскребах, это ребята, которые погибают каждый день практически непонятно за что, спасая жизни. И часто это поджоги, какие-то разборки с экономическими мотивами. Я общался с пожарными и мы эту тему затрагивали. Они говорят, что с появлением современных систем тушения и предупреждения пожаров, случаев стало меньше, но, в основном, это либо намеренные поджоги, либо совсем случайность. И тут можно рассматривать варианты отношений людей к чему-либо и к кому-либо. И это тоже есть в фильме. Стоит поджечь из-за спасения одного человека целый подъезд или не стоит? В общем, как я и говорил, это Достоевский с его вопросами человека к самому себе и окружающим.

«Многоэтажка» на видеосервисе START с 3 марта.


Маша Токмашева
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Сыроежка_из России   3.03.2022 - 08:39
Вообще жду от этого фильма много. Никифоров сильный актер и роль ему неплохо подходит. так что в целом вообще кажется интересным сюжет читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»
Денис Никифоров превратится в «Ангела мести»
«Бой с тенью 3: Последний раунд» // Кулаки до Таиланда доведут
Кто не спрятался, я не виноват: Детское, авторское и социально значимое кино на питчинге Министерства культуры РФ
Татьяна Догилева снова поработает с режиссером «Вампиров средней полосы»
Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу
Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц и Нелли Уварова снимаются в «Ангеле мести»
Денис Никифоров стал «Хозяином»
Юрий Стоянов и Ян Цапник снимаются в короткометражном «Везунчике»
«22 минуты»: Пираты XXI века
Второй сезон «Молодёжки» покажут на «ЧЕ!»
«Молодёжка» возвращается на телеэкраны
Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки»
Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование
Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Часть 3
Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
Звезда сериала «Молодежка» Денис Никифоров рассказал о причине расставания с певицей МакSим
На следующей неделе стартует финал «Молодёжки»
Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан «Билокси блюз»
Ирина Медведева и Илья Коробко объявлены лучшими театральными актёрами «Амурской осени»
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Уильям БолдуинЮрий БыковСтанислав ГоворухинАндрей ГончаровТатьяна ДогилеваАнтон МасловМария МасловаВладимир МашковДенис НикифоровИгорь СавочкинШэрон СтоунЮрий СтояновАртём ТкаченкоНаташа Швец (II)
фильмы
Вампиры средней полосыДуракЖизнь прекраснаМногоэтажкаМолодёжкаУроки выживанияЩепка
театры
ТОТ

фотографии >>
Денис Никифоров: «"Многоэтажка" – это современный Достоевский» фотографии
Денис Никифоров: «"Многоэтажка" – это современный Достоевский» фотографии
Денис Никифоров: «"Многоэтажка" – это современный Достоевский» фотографии
Денис Никифоров: «"Многоэтажка" – это современный Достоевский» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Нагорнов
2 марта ушёл из жизни актёр Андрей Нагорнов.
Сергей Греков
27 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.

День рождения >>

Ольга Агеева
Владимир Борисов
Анатолий Ведёнкин
Александр Горчилин
Ирина Губанова
Алина Ланина
Римма Маркова
Георгий Мартынюк
Геннадий Назаров
Джессика Бил
Морис Биро
Магдалена Мельцаж
Томас Милиан
Миранда Ричардсон
Патрик Уилсон
Джин Харлоу
все родившиеся 3 марта >>

Афиша кино >>

Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Брат во всём
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram