Денис Никифоров: «"Многоэтажка" – это современный Достоевский»

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1 марта

Ромен Дюрис: «Какие бы неприятности меня не одолевали, я всегда надеюсь на лучшее»

Французский актер – о работе над фильмом «Эта безумная любовь», танцах, которые у него в крови, и поисках вдохновения в оптимизме