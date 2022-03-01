Ромен Дюрис: «Какие бы неприятности меня не одолевали, я всегда надеюсь на лучшее»

Что мы с ним похожи. Как у каждого из нас, в его жизни радости идут рука об руку с печалями, но он не унывает. Такое отношение к жизни мне близко. Какие бы неприятности меня не одолевали, я всегда надеюсь на лучшее. Видя, как его жена постепенно сходит с ума, Жорж старается сделать всё, чтобы она продолжала верить во что-то реальное. Он толкает её к любви, к жизни, наполняя ее весельем. Но это более тонкое и продуманное веселье, чем то, что обычно заставляет нас смеяться, – это его выбор. Я проникся.Нет. Обычно я чувствую необходимость прочесть оригинал перед съемками, мне кажется, это хорошо для фильма и помогает мне лучше вжиться в образ моего героя. Но роман «В ожидании Божанглза» я читать не захотел. И дело не в отсутствии интереса или любопытства. А в том, что изучая сценарий, я видел Жоржа свободным электроном, которому скорее присуще играть со своей природой и радостью. В романе я бы не нашел ответы на свои вопросы, а лишь загнал бы себя в рамки. Мне предстояло придумать свои собственные коды к этой роли.Потому что и это тоже любовь! Ради любви мы готовы вынести себя за скобки. Это благородно, опасно и, к счастью, происходит не всегда. В случае Жоржа он жертвует собой, предлагая Камилл заведомо искусственное счастье. И стремится дать своему сыну самую красивую жизнь, сохранив его беззаботность и детские мечты. «Твоя мама не такая, как все, – сказал он ему. – Она особенная и тебя не должны пугать её выходки». Он пытается найти слова, чтобы успокоить ребенка. Этот диалог между отцом и сыном очень трогательный.Мы знали, что у Режиса были проблемы с поиском ребенка на роль Гэри, и мы слегка волновались. Но как только он нашел Солана, все мои опасения тут же улетучились. Режис сказал мне: «Вот увидишь, вы отлично поладите», и оказался прав. Мы с Соланом моментально сблизились. В этом есть не только заслуга режиссера, но и магия кино. Вам «выдают» возлюбленную, сестру, ребенка и тут же, волшебным образом, между вами устанавливаются особые, трепетные отношения. В идеале, конечно. С Соланом всё оказалось еще круче, потому что он особенно умен, обладает отличными актерскими данными и умением слушать. На съемочной площадке он был бесподобен.Я всегда заранее рад всем своим партнерам, у меня нет предубеждений; я знаю, что магия кино сделает свое дело. Еще до начала съемочного процесса, Виржини и я часто виделись на репетициях танцевальных сцен с нашими замечательными хореографами. Искра между нами пробежала сама собой. Виржини очень страстно и прилежно относится к работе. Видно, что она всегда крайне требовательна к своей игре и выкладывается по-максимуму, без каких-либо ограничений.Моя мать была танцовщицей, это у меня в крови. Танец – искусство, которое меня очаровывает и которое я очень уважаю. Я знаю, что такое отрабатывать хореографию; ребенком я отдавался этому процессу с жадностью, но по-настоящему никогда танцами не занимался. Я разучивал движения для определенных ролей, но вообще танцевать люблю и всегда делаю это с удовольствием. Помимо страсти к танцам, мне нравится возможность практиковаться для роли в чем-то новом. Эта параллельная деятельность словно подхватывает меня и переносит в другое место, укореняя в моем персонаже и отдаляя от себя самого.Мы снимали ее несколько дней. Режис как большой любитель музыки выбрал очень заводные произведения. Мы все были в отличном настроении. Эта вечеринка должна была стать апогеем радости и счастья этой пары до того, как на них обрушится печаль. Нам нужно было выглядеть счастливыми, чуть ли не дурачками, и не бояться этого.Это очень мощная сцена. Играть в ней было невероятно, потому что она еще сильнее подчеркивает глубину чувств в этой паре. «Да, любимая, ты прекрасна, смотри, я совершенно голый перед тобой», – как бы говорит Жорж Камилл. Но глубоко внутри ему страшно: «Каким, черт возьми, будет ее следующее безумство?» Но чтобы хорошо сыграть эту сцену, нужно докопаться до ее сути, осознать ее скрытый смысл; в ней нет места фальши. И потом, как красиво герой скрывает свою тревогу, оборачивая всё в невинную шалость.Режис дал мне посмотреть несколько фильмов, но после сказал, что смотреть их было не обязательно, они мне не нужны, что я могу в большей степени опираться на то, что уже знаю о 60-х годах и свой собственный опыт. Играя Жоржа, я действительно черпал вдохновение в том, как мне самому удавалось обрести оптимизм и радость после выхода из сложных ситуаций. А потом Жорж очень сосредоточен на других. Иногда я приходил на съемочную площадку и включал режим созерцания: я смотрел на сына, на жену, на своего друга л'Ордюра – и делал это с любовью. Я словно поглощал их энергию и состояния, чтобы потом направить к радости.Грегори – мой друг. Он великий актер. Я наслаждаюсь каждым его словом и движением. Мне сложно отделить его от л’Ордюра, столько в нем великодушия. О таком друге можно только мечтать, находясь в отношениях: он всегда рядом, и в счастье, и в беде.Всегда интересно, каким «соусом» меня приправят, но я полностью доверяю режиссеру. Я проникаюсь его идеями и атмосферой, которую он хочет создать. Я актер, важно оставаться на своем месте.Он позволяет своим актерам проживать сцены и вмешивается только в том случае, если хочет добавить какую-то идею или у него другое видение последовательности. К рабочему процессу Режис подходит очень серьезно. Но каким бы дотошным и щепетильным он ни был, у него есть понимание, что мы не роботы и рано или поздно должны впустить в игру жизнь.Вы правы. Мне очень повезло встретить этих людей на начальном этапе их режиссерской карьеры. Я нахожу что-то трогательное в «первых шагах». И мне нравится видеть их снова: для меня каждый раз большая честь, когда они перезванивают. Мы знаем друг друга, а когда не нужно притираться, дела идут быстрее.Да. Я видел, что Режис полностью вложился в съемки «Любви на кончиках пальцев». Он был буквально одержим своей историей, она полностью им завладела. Он не упускал ни одной детали, это было приятно видеть.Я бы сказал, здоровый аппетит. Я везунчик: мне предлагают роли, от которых я не могу отказаться, поэтому снимаюсь. Большая роль или маленькая – совершенно неважно, принимая решение, я никогда не думаю о карьере.