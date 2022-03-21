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Риналь Мухаметов: «Я всегда думал, что буду комедийным артистом»

интервью >>
21 марта 2022

На ТНТ стартует второй сезон сериала «Год культуры». Вместе с чиновником Сычёвым в провинциальный вуз возвращается и его верный помощник Стасик, которого тоже ждут новые испытания. Риналь Мухаметов рассказал нам об изменениях своего героя, актерских экспериментах и любимой музыке.

Риналь Мухаметов: «Я всегда думал, что буду комедийным артистом»
фото: Пресс-служба канала ТНТ

Что происходит с вашим героем во втором сезоне сериала?

Он оказывается в более бытовых обстоятельствах, его затягивает в омут семейных проблем: Стас обзаводится детьми, и это не его собственные дети. Он, к сожалению, попадает в аферу своей возлюбленной, к которой, видимо, еще остались чувства. Как добрый человек и как настоящий джентльмен, он решает помочь, но все это лишь способ получить от него денежную выгоду.

Конфликт с персонажем Александра Яценко продолжается?

Там уже конфликтов нет. Они пытаются — как настоящие взрослые мужчины — прийти к какому-то общему знаменателю, понять, кому и что действительно нужно. Прошло немного времени, тем не менее они очень сдержанно ведут себя, без дуэлей, как в первом сезоне.

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В случае с Сычёвым как-то меняется диспозиция или это всё то же деспотичное отношение со стороны босса?

Сычёв встает на одни и те же грабли, хотя Стасик пытается ему сказать, что так делать не нужно. Ведь уже, казалось бы, разрешена ситуация, от которой зависит его статус и положение, но Сычёву этого мало — он всегда хочет быть еще лучше. В моем случае Стас, когда следовало бы внимательно присмотреться к ситуации, не делает этого, а позволяет эмоциям взять верх над разумом. Он очень чувствительный юноша.

Риналь Мухаметов: «Я всегда думал, что буду комедийным артистом»
фото: Пресс-служба канала ТНТ

Сейчас в обществе много говорят об эмоциональном здоровье и токсичных боссах, каким и кажется Сычёв. Почему ваш персонаж продолжает работать с ним?

Я долго об этом думал. Просто есть такие люди. Природа настолько многогранна, что она создает вещи, которые должны существовать в балансе. Вот Сычёв и Стас – правильный баланс. Опять же, это выбор каждого. Видимо, Стасу нужен человек, который будет более решительным, стабильным и уверенным. Благодаря Стасу у Сычёва есть понятие романтического существования, мечты, честного слова, человечности, а еще внимание к деталям, в особенности в отношениях с дамами. Он все время интересуется мнением Стаса.

Вы рассказали, что вам нравится сумасшедшая история, которая была в первом сезоне. Насколько вам комфортно работать в комедийном жанре?

Я всегда думал, что буду комедийным артистом, потому что люблю комедии — прям суперэкстравагантные. Я был большим фанатом таких жанровых историй, как «Тупой и еще тупее», «Миллион способов потерять голову на Диком Западе», «Время приключений». Мне очень нравится гротеск, я себя в нем прекрасно чувствую.

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И сейчас у вас появились такие роли в сериалах «Рашн Юг», «Секреты семейной жизни».

Да! Потому что я внутренне хочу этого. Это большое заблуждение – мерить серьезность человека по его методу высказываний. Можно высказываться ярко, в какой-то степени несерьезно, но это не означает, что ты не глубокомыслящий. Как правило, всё наоборот.

Почему раньше не участвовали в подобных проектах?

Не предлагали. Я против интимно-поясных шуток, а такое иногда и предлагают: играть каких-то пацанчиков, где все выстраивается только на словах, а не на событиях. Не на том, как ты, допустим, слово «здравствуйте» можешь смешно произнести. Я больше за философию юмора: чтобы он к чему-то приводил. Мне нравится хулиганить, я это люблю, но главное — наличие подтекста. Возможно, прозвучит пафосно, но хочется, чтобы проблемы решались смешным и эмоциональным путем. Так же работает и клоунада. Я имею в виду хорошую, живую клоунаду. Это же не просто хи-хи, ха-ха, там есть философия, очень глубокая мысль, которая подается через призму чего-то очень легкого и светлого.

Риналь Мухаметов: «Я всегда думал, что буду комедийным артистом»
фото: Пресс-служба канала ТНТ

В прошлом году вы снялись в фильме Григория Константинопольского «Клипмейкеры». Был ли этот опыт для вас необычным?

За последнее время я принял участие в трех-четырех проектах, где роли были невероятно яркие. Люблю экспериментировать. В «Клипмейкерах» я сыграл молодого Богдана Титомира. Конечно, было весело. Он в свое время был культовой личностью.

Как воспринимаете эпоху 90-х? Для вас это больше романтика или какая-то жуть?

Мне кажется, романтика, граничащая с жутью. К сожалению, это так. Для меня вообще это время – гибель искусства. Были большие возможности для экспериментов, а никто не знал, что с этим делать, и одновременно рядом с тобой происходили ужасные вещи. Тот, кто был романтиком, сумел достойно преодолеть трудности. А кто нет – пустился во все тяжкие.

При этом, если говорить об искусстве, в частности — о музыке, среди молодежи многие обожают музыку 90-х.

В музыкальном плане мне нравятся 2000-е — и то я больше базируюсь на зарубежных исполнителях. В случае с нашей музыкой, наверное, 80-е. Я люблю рок-культуру, поэтому для меня важны 70-е и 80-е годы: «Звуки Му», «АукцЫон», «Черный обелиск», «Агата Кристи». Я всегда любил андеграунд. А еще восхищался группой «Тату», молодым Максимом Фадеевым и Николаем Носковым.

Риналь Мухаметов: «Я всегда думал, что буду комедийным артистом»
фото: Ксения Угольникова

Сейчас любую песню, которая в чартах, как не включишь, так там какие-нибудь переделанные «Руки Вверх». На ваш взгляд, это хорошо или плохо?

Это ни хорошо, ни плохо. Это данность, это было, есть и еще будет. Присутствует все-таки какая-то цикличность в жизни. Стараюсь никого не критиковать, чтобы не тратить время. Мне нравится больше обсуждать идеи. С этой точки зрения, сегодня есть невероятные исполнители, которых приятно и интересно слушать.

Кого имеете в виду?

Антоху МС, Сироткина, Mujuice, Noize MC. У Тоси Чайкиной прекрасные стихи. Еще один современный титан – Манижа. Антон Севидов (Tesla boy) каждый раз удивляет и вдохновляет стильным и новым звучанием. Много-много интересных исполнителей. В плане рэп-культуры это Хаски и Oxxxymiron. Интересная палитра художников своего времени. Но мне сложно отказаться от любимых «вещей». Это Slipknot, System of a Down, Limp Bizkit, Depeche Mode или те же самые школьные тусовочные группы Blink-182, The Offspring. Это то, что я люблю.

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Евгений Червон
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