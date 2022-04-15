Сергей Гилёв: «Несмотря на предыдущий опыт, я опять на это попался»

анонс

30 марта Патрис Леконт: «Многие сцены с участием Депардье мы сняли с первого дубля» Французский режиссер — об экранизации романа «Мегрэ и таинственная девушка» и таланте Жерара Депардье

24 марта Максим Щёголев: «Мой инструмент — это я сам» Исполнитель главной роли в сериале «Порт» — о криминальных драмах и стереотипах в киноиндустрии

21 марта Риналь Мухаметов: «Я всегда думал, что буду комедийным артистом» Популярный актер — о съемках в сериале «Год культуры», экспериментах в профессии и любимой музыке