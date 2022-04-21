Виктория Короткова: «Если ты можешь рассмеяться в лицо страху – значит способен его преодолеть»

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15 апреля Сергей Гилёв: «Несмотря на предыдущий опыт, я опять на это попался» Популярный артист – о втором сезоне «Пассажиров», великих русских режиссерах и (не)важности наград

30 марта Патрис Леконт: «Многие сцены с участием Депардье мы сняли с первого дубля» Французский режиссер — об экранизации романа «Мегрэ и таинственная девушка» и таланте Жерара Депардье

24 марта Максим Щёголев: «Мой инструмент — это я сам» Исполнитель главной роли в сериале «Порт» — о криминальных драмах и стереотипах в киноиндустрии