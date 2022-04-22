«Злой дух расширял свои границы»: Степан Бурнашев — о якутском хорроре «Проклятая земля. Рок»

анонс

21 апреля

Виктория Короткова: «Если ты можешь рассмеяться в лицо страху – значит способен его преодолеть»

Актриса и театральный режиссер – о главной роли в фильме «Оторви и выбрось», семейных паттернах поведения и мастерской Хейфеца