Ольга Дибцева: «Я еще не умерла, а про мою жизнь уже снимают экранизацию»

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А также о шаманах, русском языке и новых фильмах ужасов

«Злой дух расширял свои границы»: Степан Бурнашев — о якутском хорроре «Проклятая земля. Рок»

21 апреля

Виктория Короткова: «Если ты можешь рассмеяться в лицо страху – значит способен его преодолеть»

Актриса и театральный режиссер – о главной роли в фильме «Оторви и выбрось», семейных паттернах поведения и мастерской Хейфеца