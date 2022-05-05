Кирилл Зайцев: «Актёр должен быть в тонусе»

В российский прокат вышла дебютная картина Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата», созданная по мотивам повести «Сашка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Фильм стал первой короткометражной работой, вышедшей в широкий прокат по всей стране. Успешный актер, красавец, лауреат премии «Золотой Орел», Зайцев выступил в качестве режиссёра-постановщика, продюсера и исполнителя одной из ключевых ролей в картине. Мы поговорили с Кириллом о съемках ленты и о грандиозных планах новоиспеченного режиссера на будущее.
Почему успешный артист однажды ощущает потребность пересесть из актерского вагончика в режиссерское кресло?
Я на самом деле не собирался этого делать. Если бы не Иван Клочко, которому принадлежит идея создания фильма, я бы не занялся режиссурой. Отпирался до последнего, сомневался, поскольку это очень трудозатратная история. Но какой-то опыт производства у меня к этому времени уже был – спродюсировал документальную ленту Игоря Коняева «Познавая цвет войны», про художников-шестидесятников. Поэтому, подумав, я решил взяться за эту работу. У нас был спектакль «Сашка», который поставил в Рижском русском театре им. Чехова режиссёр Игорь Коняев, выступивший художественным руководителем нашего фильма. И я в этом спектакле играл комбата. Что у нас обычно остаётся от спектаклей? Воспоминания и плохая видеозапись. А кино, если оно хорошее, фиксирует наши чувства, эмоции, то важное, что мы хотим передать зрителю. Я был в больших сомнениях, потому что совмещать режиссёрскую, актёрскую и продюсерскую задачи довольно сложно. Но, знаете, так бывает и на сцене, когда материал по-настоящему затрагивает твои чувства и эмоции, то в какой-то момент становится всё равно, что о тебе подумают, и пропадает страх. И я понял, что не могу этого не сделать.
Ещё не знал как, но был уверен, что мы сделаем этот фильм. Мы начали искать деньги, как говорится, курочка по зёрнышку. С моим сопродюсером Дмитрием Якуниным мы поехали в Архангельск, потому что там заинтересовались идеей нашего фильма. В итоге первые деньги, которые мы получили на эту картину, были выделены Администрацией Губернатора Архангельской области. Мы решили снимать там. Нашли уникальную заброшенную деревню Кучепалда, которую наш художник Ираида Шульц переделала в разбомбленное село. Это очень интересное место – пересохшее озеро и вокруг него дома. 40 лет назад, когда озеро исчезло, люди из этих домов ушли, и с тех пор там никто не живет. И вот эта естественная обветшалость очень хорошо ложилась на фактуру фильма. Мы снарядили экспедицию и решили снимать в этой деревне. Там ещё была такая церковь заброшенная Красная Ляга, и я всё думал – как был сделать так, чтобы и она попала в кадр? В итоге снять саму церковь не получилось, но мы всё же использовали её мощную энергетику и снимали последний кадр будучи внутри: камера наблюдает за уходящими вдаль героями из окна церкви. Это такой нюанс для тех, кто интересуется фильмом, «со звёздочкой».
В картине вы играете комбата. Не было ли у вас мысли делегировать кому-нибудь эту роль, поскольку находиться одновременно и на площадке, и у плейбека очень сложно. И для режиссёра-дебютанта играть в собственном фильме – это, как вы говорите, задачка «со звёздочкой».
Во-первых, я не видел того, кто мог бы сыграть этого персонажа (смеётся). А во-вторых, у нас был к тому моменту уже слаженный коллектив и атмосфера, которую не хотелось разрушать. Возможность самому сыграть комбата я видел еще потому, что у нас был репетиционный период. Снимаясь в кино, я понимаю, насколько это редко сейчас, но я на этом настоял и убеждён, что, если бы мы не провели большую репетиционную работу, у нас бы ничего не вышло. Мы бы ни за что не сняли эту картину за 6 дней. Ребята приехали в Москву из разных стран (Иван Клочко, к примеру, жил тогда в Австрии, Марат Эфендиев и Игорь Назаренко в Латвии), и мы обсуждали и репетировали все сцены фильма. Потом мы приехали в локацию и до съёмок репетировали на месте. Плюс нужно было по-актёрски немного переориентироваться, потому что театральное существование для кино не годилось. Необходимо было понять, как передать на экране то, что мы хотим, средствами кино. Во время репетиций я уже понимал, откуда я хочу снимать тот или иной кадр. Рисунок постепенно складывался в голове. И если бы не большая серьёзная подготовка, я бы не смог совмещать роли актёра и режиссёра. Даже когда ты много и тщательно готовишься, всё равно на месте возникает куча всяких вопросов, которые нужно решать в оперативном режиме. Но когда проделана мощная домашняя работа, ты успеваешь сориентироваться в моменте и несмотря ни на что вписаться в график.
Конечно, сняв картину в качестве режиссёра и потом приходя на площадку другого фильма как актёр, ты понимаешь насколько это в сравнении проще. «Что ребята, ждем? А сколько угодно!». Сидишь, готовишься спокойно. А когда ты режиссёр, а ещё и продюсер, ты постоянно смотришь на часы. Вышло солнце из-за тучи, а у тебя сцена расстрела. Оператор говорит: «Нельзя снимать. Не расстреливают при солнышке». И у тебя летит график. Каждая минута – это деньги. Всю группу оставить в этой деревне невозможно, потому что у людей свои дела и занятость. Поэтому подготовка нас во многом спасла. К примеру, именно во время подготовительного периода мы нашли несколько интересных операторских решений. Часть драки в начале фильма снимали из-под коряги. А проход Сашки с Толиком снимали камеры, установленные на санях, которые перед актёрами тащили, с необходимой скоростью, впряжённые в них специально обученные люди.
фото: кадр из фильма "Сашка. Дневник солдата"
Какой тщательный подход к съёмкам короткометражного кино! У нас и на полном метре редко кто может позволить себе репетиции и понимает их первостепенное значение в работе над картиной – разве что Никита Сергеевич Михалков…
Я настоял на репетициях, потому что я в первую очередь актёр, и я знаю, как это важно. Я очень хорошо знаю, что такое «эффект лестницы». Когда с кем-нибудь поссорился и много разного наговорил, а потом идёшь по лестнице и думаешь: «Эх, надо было ему по-другому сказать». Так же бывает и после съёмок. Вроде готовишься, всё сняли, а потом едешь вечером домой и думаешь: «Эх, надо было по-другому эту сцену сыграть». И дальше ближайшие несколько дней ты находишься в анализе того, как ты сыграл. А когда ты репетируешь, каждая репетиция дает что-то новое для понимания характера и предлагаемых обстоятельств. Это и есть необходимое погружение всех участников процесса в материал. И в этом плане экспедиция, на мой взгляд, очень полезна. Она мобилизует всю группу, заставляя её дышать как единый организм. Никто не отвлекается на семьи, бытовые вопросы – все заряжены и сфокусированы на хороший результат.
У вас в начале фильма есть драка, которая очень здорово придумана, поставлена и снята. Она была поставлена уже в локации или её рисунок был придуман еще в Москве?
Всё было придумано в Москве. Ребята-актёры с нашим постановщиком трюков Владиславом Медведевым, ходили в зал, где Владислав ставил с ними драку с оружием. Мы всё это репетировали. Плюс потом, поехав в экспедицию, они ещё дня два тренировались уже в локации, прежде чем мы пришли туда на съёмку.
Был ли у вас на картине кастинг, или те актёры, которые играли в спектакле, автоматически перешли в кино?
Иногда вставал вопрос о замене артиста из-за занятости исполнителей. Скажем, у Игоря Назаренко была плотная занятость в спектаклях в тот период, и мы снимали не в хронологии истории, хотя могли бы. Но в итоге мы приняли решение в пользу сработанного ансамбля. Мы же все однокурсники. Мы ученики Игоря Григорьевича Коняева и Елены Игоревны Черной, и настолько знаем друг друга, что понимаем практически без слов. Такая студийность и сработанность на площадке — это большой плюс.
А как вам – дебютанту — удалось привлечь таких маститых специалистов в области кинематографии как Сергей Стручёв, Алексей Самоделко, Владимир Климов, Ираида Шульц?
Обольщал как мог (смеётся). Я рад, что результат их не разочаровал. За год у фильма состоялась успешная фестивальная судьба, он получил более 20-ти наград на российских и международных кинофестивалях. И теперь выходит в широкий прокат по всей стране!
Когда я только-только решил делать картину, пришёл к Леониду Эмильевичу посоветоваться и получил очень полезные советы от мэтра! Он познакомил меня с Дмитрием Якуниным, который много лет занимается короткометражным кино. И в итоге Дмитрий стал моим партнёром и сопродюссером, с которым мы проделали весь этот нелёгкий путь по созданию фильма.
фото: кадр со съемок фильма "Сашка. Дневник солдата"
Любите ли Вы военное кино как зритель и какие картины этого жанра считаете образцовыми?
Во время просмотра вашего фильма, одна из сцен вызвала у меня аллюзии с короткометражной лентой Романа Поланского. Были ли в «Сашке» какие-то намеренные цитаты или внутренние референсы?
Прямых референсов, цитат и оммажей у меня в картине нет. У нас как-то принято везде усматривать цитаты: например, течет вода – это Тарковский. Но признаюсь, что начал больше смотреть кино после того, как я сам решил снимать фильм. Творчество подразумевает загрузку подсознания. Специально я ничего не цитировал. Но если что-то вышло невольно – я только рад. Это не «Последний богатырь», где у меня был конкретный оммаж на своего же персонажа. Кстати, это я предложил: «Давайте, я не просто Колобка кину, а пролечу с ним как Сергей Белов» (персонаж картины «Движения вверх» — прим.ред). Сценаристы, подобно цыганам в фильме «Большой куш» Гая Ричи, сказали: «Сейчас мы подумаем». Они отошли, посовещались и сказали: «Да, мы согласны». Я очень радуюсь, когда на площадке возникает творческий диалог всех создателей фильма: актёров, режиссёра, сценариста и, главное, хватает времени для осуществления таких спонтанных идей! Только в такой творческой и созидательной атмосфере может вдруг возникнуть что-то интересное или смешное.
В «Сашке» первое ваше появление на экране характерно тем, что вы копаете на морозе могилу в одной гимнастёрке. Как выполнить такую непростую актёрскую задачу и не заболеть?
Человеческий организм — инструмент очень настраиваемый. Мы практически никогда не заболеваем, если мысленно себе этого не позволяем – есть цель сыграть спектакль, цель сняться в картине. Вот только мы расслабимся и отпустим ситуацию – обязательно же какая-нибудь зараза прилипнет, по себе знаю… Так и тут, ты настраиваешься, готов: «Забирайте утепление! Камера!» и ты уже не ты, а твой герой, которому не холодно. В этом плане организм наш очень умный. Кстати, на съёмках «Сашки» никто в нашей группе не заболел.
фото: кадр со съемок фильма "Сашка. Дневник солдата"
Не считаете ли вы себя заложником своей фактуры? Красивое породистое лицо, рост, фигура, голос – для кинематографа вы интересны в первую очередь как сочный типаж. Часто артисты, одаренные красивой внешностью, попадают в капкан героического амплуа. Вы сами сталкиваетесь с этой проблемой и проблема ли это для вас? Хочется ли поработать роли на сопротивление, к примеру, сняться в комедии?
Люди, посмотрев один фильм, думают, что я такой. После «Движения вверх» меня приглашали на роли, близкие к Сергею Белову. Когда вышли «Серебряные коньки» и «Последний богатырь», некоторые удивились, что мне и юмор, и самоирония тоже свойственны. Вы правы, мало кто из режиссёров кино изучает артистов просто потому, что нет на это времени. А хороший, талантливый и обученный актёр может и драму сыграть блестяще, и комедию. Живой пример тому – мой любимый Андрей Миронов, который блестяще сыграл у Алексея Германа в картине «Мой друг Иван Лапшин» драматическую роль. И при этом всю жизнь был заложником комедийного образа.
В кино все очень осторожны, там цена ошибки выше, чем в театре. Раньше я больше переживал по этому поводу, сейчас нет. Я всё время пытаюсь брать материал, который мне интересен, к которому я подключаюсь эмоционально. Если в кино предлагают неинтересный материал, я лучше в театре что-то сделаю. Актёр должен быть в тонусе. А вот на сопротивление мне довелось играть американского полицейского в сериале «Коп». Там я, кстати, тоже проделал большую подготовительную работу. Сценарий был написан литературным русским языком. Я посмотрел и говорю: «Если я поставлю фильтр, это будет "Русский Ванюшка, сдавайся – американский Пепси Кола твой убийца". Так не пойдёт. Мне нужен коуч». В итоге мне помог американец Дениэль Репко, который, кстати, сыграл комментатора в фильме «Движение вверх». Я попросил его русский текст перевести на английский, а потом этот уже английский текст роли снова перевести на русский. И Дениэль, конечно, делал ошибки, где-то неправильно склонял глаголы, ошибался в падежах, ставил неверные ударения, а я всё это записывал на диктофон. И в итоге я всю свою роль «снимал» с него. Плюс я взял себе за правило на площадке говорить только с акцентом. И 50% группы думали, что я действительно приехал из Америки. Я всё время ошибался в ударениях, говорил так, словно в уме подбираю слова и перевожу с английского на русский. Все относились с пониманием, кто-то сочувствующе переключался на английский. И такой подход мне очень помог в перевоплощении и работе над ролью.
Этот подход к работе над ролью абсолютно режиссёрский. Я правильно понимаю, что нам следует ждать полнометражный дебют режиссёра Зайцева?
Да, несмотря на большое количество съёмок, мы уже работаем со сценаристом над новым проектом. И, когда история будет готова, я целиком займусь будущим фильмом.
Сами будете играть?
Я всё-таки актёр, в первую очередь. Поэтому кино я буду снимать с собой в главной роли (смеется).
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