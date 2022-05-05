Кирилл Зайцев: «Актёр должен быть в тонусе»

анонс

24 апреля Пол Беттани: «В нас есть ужасный инстинкт: радоваться, когда известные личности совершают ошибки» Звезда «Мстителей» — о «Чрезвычайно британском скандале», нарциссах-социопатах и работе с Клер Фой

23 апреля Ольга Дибцева: «Я еще не умерла, а про мою жизнь уже снимают экранизацию» Известная актриса — о схожести со своей героиней в сериале «Нереалити» и других мистических совпадениях

22 апреля «Злой дух расширял свои границы»: Степан Бурнашев — о якутском хорроре «Проклятая земля. Рок» А также о шаманах, русском языке и новых фильмах ужасов