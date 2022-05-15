Евгений Ткачук: «В каждом фильме есть та или иная часть меня, проецируемая на экран»



фото: «Дышите свободно» / Пресс-служба СТВ



фото: «Дышите свободно» / Пресс-служба СТВ



фото: «Дышите свободно» / Пресс-служба СТВ



фото: «Казнь» / Пресс-служба кинокомпании «Вольга»

Мне кажется, это общий срез проблематики, которая раскрывается через жизнь и восприятие главного героя. Сложно говорить о конкретных отражениях Сергея Владимировича, я бы не стал связывать моего персонажа с ним.Заикание – очень заразная вещь, сложно было от него избавиться после съемок, потому что ты попадаешь в процесс иного мышления. Сама подготовка заключалась в большом количестве разговоров с Сергеем Владимировичем по поводу сценария и исследования феномена заикания. Я для себя вывел формулу, что это глубинный процесс души. При каждой попытке высказывания заикающийся человек натыкается на непреодолимый барьер нужности этого высказывания, и у него внутри возникает мощная конфликтная энергия – конфликт не в смысле борьба, а именно в отношениях и связях в мире. Это меня потрясло. Раньше мои представления о заикании были довольно поверхностными. Я очень благодарен Сергею Владимировичу, что мы с ним поговорили через эту работу о таких тонких и глубоких вещах. Сам фильм я еще не видел, но мне всегда интереснее процесс, чем результат. А процесс был феноменальный – особого характера, свойства, взгляда и эмоциональной заряженности.Попробую описать пошагово: когда обычный человек пытается что-то сказать, он, грубо говоря, открывает себя, чтобы его поняли, а дальше момент вербалити – ты открываешь рот и говоришь. А когда заикающийся понимает, что он хочет или ему нужно высказаться, у него появляется напряжение, причем сначала не телесное, а душевное, потому что наступает время открыться. От этого возникает небольшой спазм в теле и некая маленькая судорога. Так происходит заикание. Столько душевых сил тратится, и видно, что у заикающегося человека в этот момент открывается душа – он переживает о каждом движении и слове, хочет, чтобы его поняли. Это постоянная внутренняя работа.Да, это доказанный факт, но эффект непродолжительный. С помощью внушения можно сбросить напряжение говорящего, но, когда он снова попадает в свою среду, проблема возвращается. По сути процесс вылечивания от заикания мизерный.На «Тихом Доне» мы пересекались только в массовых сценах, так что «Дышите свободно» стал первым фильмом, где мы поработали как партнеры. Полина – удивительная и совсем не похожая на большинство артисток современности. Она – глубокий исследователь с особым мировоззрением. Когда мы встретились на одной из первых репетиций, Полина ходила и заикалась. И я подумал, неужели я не замечал этого раньше? Оказалось, она просто репетировала и специально заикалась в обычной жизни. Провела меня!Нет. Я думаю, что Сергей Владимирович дополнил картину конями как символом идеального дыхания, потому что глубоко и правильно дышат только животные. Мы слишком погрязли в своих мыслях и не даем себе возможности спокойно дышать. И надо сказать, что он просто очень любит лошадей. На этой теме мы и сошлись. Однажды он позвонил мне по телефону, представился и сказал, что рад появлению такого театра и ему нравится тот путь, который я выбрал. Я, конечно, обалдел, что мне сам позвонил Бодров. Потом он несколько раз приезжал в театр на репетиции и прогоны. В своем творчестве он достаточно глубоко исследовал этих животных – у него есть замечательный фильм «» про лошадей и их жизнь. Очень глубокая и близкая мне работа, которую мы с ним много обсуждали. За время нашего знакомства Сергей Владимирович предлагал мне поучаствовать в его проектах. У меня не всегда получалось, но «Дышите свободно» я не мог пропустить, потому что это большое и трогательное автобиографичное исследование.С его творчеством как клипмейкера я познакомился только после утверждения на роль. А до этого было большое количество проб, на которые я приезжал, как на работу. Сам подход Ладо Кватании – исключительно скрупулезный, доскональный и дотошный до такой степени, что в какой-то момент невозможно дышать, насколько все должно быть в точности, как он это видит (). И это действительно не похоже на сознание молодого режиссера-дебютанта. Сразу было понятно, что он выдающийся мастер. В работе с ним было очень интересно. Ладо хорошо чувствует ритм, нужность и выразительность кадра. И я думаю, в этом его основная сильная сторона как режиссера. Потому что зачастую для сегодняшних постановщиков важна история, но они не видят ее картинками, которые только при определенном раскладе будут работать. У Ладо была подробно расписана каждая сцена. Сам сценарий оказалось непросто читать, потому что он написан в этом принципе лоскутного одеяла, где сцена начинается в одном времени, а заканчивается в другом, повествование перескакивает из одного года в другой. Иногда было сложно разобраться, что и за чем следует, поэтому для артистов Ладо попросил переписать сценарий по хронологии.Можно предлагать что-то от себя, и вполне вероятно, что к твоим словам прислушаются, но в этом фильме есть концепт куда больший, чем отдельная роль, и при изменении персонажей потом что-то пришлось бы переделывать. Как любил говорить Ладо: «Было хорошо, но мы это переснимем».Тут разные факторы сошлись один ко одному. Это дисконект в понимании своей работы и отношении системы к ней. Для чего вообще нужна системе твоя работа? Думаю, любой осознанный человек в какой-то момент серьезно задается этим вопросом. Кроме того, у него есть личная проблема, когда дорогой человек попадает в ситуацию, которую он не смог разрешить, и сдался. И плюс это нереализованные амбиции мужчины, пришедшего работать следователем, чтобы вершить реальное правосудие.Как ни крути, прошло время, поменялся строй, но какие-то черты русского менталитета остались неизменными. Глобальное неуважение к себе, своему народу и возникающее от этого попустительство на всех уровнях системы, к сожалению, никуда не делись. Как и тогда, мы стремимся побольше получать и поменьше делать.Обычно, если история во мне никак не отзывается, я не буду за нее браться. Поэтому все, над чем я работаю, так или иначе отражает мое мировосприятие. В каждом фильме есть та или иная часть меня, проецируемая на экран.В театре «ВелесО», наверное, основная постановка, которую я очень люблю, – это спектакль «Кругом возможно бог» по поэме Введенского. Это история про человека-творца, который в какой-то момент теряет смысл в творчестве и обращается к Богу, чтобы обрести его вновь. Сейчас мы ведем разговоры о материале «Бременские музыканты», в культурном коде которого заключена мысль, отражающая философию нашего театра.