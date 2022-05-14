Дмитрий Давыдов: «В якутском кино мы все делаем по старинке»

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Кирилл Зайцев: «Актёр должен быть в тонусе»

Звезда «Мстителей» — о «Чрезвычайно британском скандале», нарциссах-социопатах и работе с Клер Фой

Пол Беттани: «В нас есть ужасный инстинкт: радоваться, когда известные личности совершают ошибки»

23 апреля

Ольга Дибцева: «Я еще не умерла, а про мою жизнь уже снимают экранизацию»

Известная актриса — о схожести со своей героиней в сериале «Нереалити» и других мистических совпадениях