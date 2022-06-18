Сергей Жарков: «Эпоха 90-х никуда не уйдет – она плотно засела в нашем сознании»

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые серии криминальной драмы «Без правил», рассказывающей о противостоянии современной бизнесвумен Ольги Лебедевой (Елизавета Боярская), строящей свое дело по принципам честной конкуренции, и влиятельных мужчин, ведущих свой «бизнес» по понятиям 90-х. Одну из ролей – бывшего полицейского Семенова, которому придется занять одну из сторон в этом конфликте, – сыграл популярный актер Сергей Жарков. Мы поговорили с ним не только о сериале «Без правил» и противостоянии феминизма и патриархата, но и о других знаковых ролях, режиссерских амбициях и желании вернуться на театральную сцену.
фото: Актерское агентство №1
Почему вы решили принять участие в сериале «Без правил»?
В первую очередь меня привлек сценарий, который был написан очень вкусно, хотя моя роль там и не столь большая. Ну и, конечно, компания «1-2-3 Production», с которой я отработал уже много проектов, и очень опытный режиссер Иван Китаев.
Как вы обычно взаимодействуете с режиссерами на площадке? Податливый вы артист или постоянно контролируете плейбэк?
Раньше я вообще не подходил к плейбэку и полностью доверял режиссерам. Но потом понял, что это не вопрос доверия, а качества нашей совместной работы. Режиссер дольше будет объяснять, что не так, поэтому сейчас мне проще посмотреть плейбэк, увидеть свои ошибки и сделать лучше. Так что это пришло с опытом.
Вы довольно давно снимаетесь в сериалах. На ваш взгляд, изменилась ли эта индустрия за последнее время?
Конечно, сейчас отличается ситуация от той, что была еще несколько лет назад. Это связано с появлением интернет-платформ, у которых другой подход к производству проектов, нежели у телеканалов. К тому же, сериалы для онлайн-сервисов более свободны – там меньше ограничений и в тематике, и в профессиональном плане.
фото: Кадр из сериала "Без правил"
Как раз сериал «Без правил», хоть и заигрывает с криминальной темой, но выходит на драматическую историю и затрагивает противостояние веяний нового времени, феминизма и консервативных патриархальных устоев. Вы сам какой позиции придерживаетесь?
Я – традиционалист и вообще за монархию. Да и в кадре, мне кажется, сейчас все равно больше стремятся к ортодоксальности, хотя проекты про сексизм, феминизм, конечно, тоже есть, но мне они не могу сказать, что нравятся.
Здесь же тоже речь идет о противостоянии женщины в исполнении Елизаветы Боярской, с мужчинами. Как с ней складывались отношения на площадке? Поддерживали ли вы мужской компанией ее – практически единственную актрису в «Без правил»? Или напротив и за кадром пытались сохранить некую конфронтацию?
На съемочной площадке у нас все было очень комфортно и полюбовно. Мы давно друг друга знаем и получали удовольствие от съемочного процесса, даже вместе допридумывали наших героев и немного адаптировали сценарий. В общем, было очень здорово!
В «Без правил» затрагивается и тема 90-х. Актуальна ли она еще или времена, как замечает героиня Боярской, все-таки действительно изменились?
Все, кто выжили в 90-е, никуда не делись, соответственно и эпоха эта никуда не уйдет, она плотно засела в нашем сознании, только несколько видоизменилась. Сериал «Без правил» построен на том, что женщина идет поперек мужского слова, нарывается на неприятности, но своей правдой, бескорыстностью и честностью все же выигрывает эти 90-е, кладет их на лопатки.
фото: Кадр из сериала "Без правил"
У вас много самых разноплановых ролей, и, например, на нашем сайте зрители пишут, что вам одинаково хорошо удаются и положительные, и отрицательные персонажи. А вам самому кого интереснее играть?
Я люблю разных, но все зависит от сценария. Хотя, когда мне предложили сыграть маньяка, который насилует детей, я отказался сразу, даже не читая сценарий. Или, например, есть сериал «Игра на выживание», второй сезон которого мы отсняли совсем недавно. Это очень интересный проект, и я рад, что все-таки принял в нем участие. Но сначала мне в нем предложили сыграть человека нетрадиционной сексуальной ориентации, и я отказался.
А если Юрий Быков, у которого вы снимались в «Жить», позовет вас в новый проект на подобную роль?
Он меня знает очень хорошо и никогда такого не предложит.
По поводу отношений на площадке – в одном из интервью Иван Колесников, с которым вы снимались в сериале «Первый отдел», рассказал, что вы неожиданно подружились именно во время съемок.
С Ваней действительно произошла удивительная история. В «Первый отдел» нас утвердили без проб, хотя мы с ним даже не были знакомы. Но с того момента, как начали вместе работать, практически не расстаемся – я приобрел настоящего друга. Конечно, кайфово сниматься, когда все друг с другом в хороших отношениях. Тогда не нужно обсасывать сцену, она сразу льется. А если человек не то, что не симпатичен, – знаете, бывают такие артисты, которые кобенятся, им что-то постоянно не нравится, воды им не приносят, еще что-то, – тогда, конечно, приходится их даже немного учить правилам простых человеческих взаимоотношений. Есть, в общем, профессионалы, не хотел бы называть конкретные имена, но в жизни они люди-говно. Я с такими не общаюсь.
фото: Кадр из сериала "Первый отдел"
Какую свою роль вы бы назвали знаковой для карьеры, а какая была для души?
Был такой дипломный проект режиссера Саши Ерофеевой – я всегда помогаю студентам, снимаюсь у них бесплатно, – назывался «Свой. Чужой». Вот я очень люблю эту работу, хотя я там еще молоденький и неопытный. А переломной для карьеры, наверное, стала все-таки «Чума».
После этого вас стали узнавать на улицах?
Не столько это, скорее, Петербург стал для меня каким-то родным городом. Но там не только «Чума» снималась, но еще и «Первый отдел», и «Реализация», много всяких проектов. А есть у меня еще и два нелюбимых проекта – это «Специалист», и «Дельфин», у которого сейчас выходит продолжение.
С дельфином не понравилось работать?
Да не, это как раз было здорово! Я с дельфинами провел 20% экранного времени и это был новый для меня вид работы – всякие погружения еще были, плавать нужно было много, причем даже в ледяной воде.
Но вы, как я понимаю, спокойно относитесь к таким вызовам и даже сами выполняете трюки.
Если можно сделать что-то самому, не отнимая хлеб у каскадеров, то я, конечно же, заберу трюк себе.
Когда вы готовитесь к роли, вам важно физически ее сначала прочувствовать или психологически?
Конечно, сначала психологически. Физика – это, скорее, щукинская школа, мейерхольдовская. Мы – традиционная школа-студия МХАТ, у нас сначала содержание, а потом форма.
фото: Съемки сериала "Дельфин-2"
Расскажите, кстати, про ваши отношения с театром. Вы не горите желанием участвовать в спектаклях?
Нет, я очень хочу работать в театре. В моей жизни было два театра, в которых я работал. Первый – «Театр на Покровке», которым руководил Сергей Николаевич Арцибашев, и я оттуда уволился, потому что его не стало. Потом меня пригласили в Театр киноактера, я спектаклей пять отыграл, пока туда не пришел Никита Сергеевич Михалков и не сделал там свою академию режиссеров, поэтому труппа театра вынуждена была распрощаться с этим. Больше я нигде не участвовал. Идти самому и говорить, что хочу в театр, читать прозу, басни, стишки – это уже, мне кажется, несерьезно, так что жду приглашения.
Чего вам как актеру не хватает в российском кино?
Очень мало осталось хороших режиссеров, молодежь, конечно, очень амбициозна, но многие из них думают, что так просто – взять и снять кино. А на самом деле это очень сложно, особенно если речь идет о хорошем кино, которое заставляет задуматься, зареветь или захохотать.
Можете назвать три качества хорошего режиссера?
Дотошность в мелочах, умение самому рисовать раскадровки и фантазия.
фото: Кадр из сериала "Первый отдел"
Многие ваши коллеги-актеры тоже пытаются быть режиссерами. У вас нет такого желания?
Есть, уже даже написано два сценария. Первый – про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, когда человек ищет какую-то сказку в женщине и, к сожалению, ее не находит, потому что натыкается на ряд всяких передряг и нюансов. А второй затрагивает тему наркотиков, когда дети стараются сами с этим справиться. Там есть и недолюбовь к ребенку, и смерть, и рождение новых детей, и предостерегающие разговоры по поводу этой заразы.
Чего же вам не хватает для того, чтобы снять фильм?
Времени. Вот я вырвался в деревню к себе в Пензенской области, надо дрова поколоть, траву покосить, еду приготовить. И на это у меня за долгое время есть всего лишь один день. Пока занимаюсь этим – фантазирую, как все воплотить. Но ближайшие два года расписаны, поэтому пока все только на уровне переговоров.
Такую занятость набрали, потому что хотите оставаться в форме или много интересных проектов, от которых нельзя было отказаться?
Есть проекты, которые начинают жить вторыми, третьими сезонами, и от них я уже никак не могу отказаться. Но появляются и новые интересные. Например, сейчас я готовлюсь сыграть Емельяна Пугачева в проекте, который будет снимать Сережа Гинзбург. Очень интересно, как все получится.
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