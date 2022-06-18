Сергей Жарков: «Эпоха 90-х никуда не уйдет – она плотно засела в нашем сознании»

анонс

Продюсер «Конференции» — о международной копродукции, будущем Московского еврейского кинофестиваля и новых проектах

Актер театра и кино — о «Трудных подростках», отношении к популярности и роли случая

Популярный актер — о картине «Дышите свободно», феномене заикания и русском менталитете

Евгений Ткачук: «В каждом фильме есть та или иная часть меня, проецируемая на экран»

14 мая

Дмитрий Давыдов: «В якутском кино мы все делаем по старинке»

Режиссер «Пугала» и «Нелегала» – о работе с непрофессиональными артистами, теме инаковости, объединяющей его картины, и будущем национального кинематографа