Александр Хант: «Поколение подростков еще ждет момента, когда сможет о себе заявить»

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Продюсер «Конференции» — о международной копродукции, будущем Московского еврейского кинофестиваля и новых проектах

18 июня

Сергей Жарков: «Эпоха 90-х никуда не уйдет – она плотно засела в нашем сознании»

Популярный актер – о сериале «Без правил», 90-х, которые по-прежнему актуальны, и роли мечты