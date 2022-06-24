«Подростки бывают намного взрослее родителей»: Женя Виноградова и Игорь Иванов – о «Межсезонье» и трудностях роста

В российский прокат 23 июня вышел фильм «Межсезонье» Александра Ханта, появившийся отчасти из-за псковской трагедии, произошедшей в ноябре 2016 года, когда двое подростков убежали из дома в отдаленный поселок и покончили там с собой – не помогли уговоры ни родителей, ни полицейских. Сам Хант в интервью говорил о том, что его фильм – в каком-то смысле попытка поговорить с подростками, решившимися на столь отчаянный шаг. Над «Межсезоньем» режиссер работал почти пять лет и, конечно, оно бы не случилось без харизматичных исполнителей главных ролей – Игоря Иванова, которому досталась роль маменькиного сынка Дани, и Жени Виноградовой, воплотившей на экране оторву Сашу Макарову. Мы поговорили с ребятами о том, как далось им погружение в мир подростков, тяжело ли было на съемках и как чувствуют они себя спустя несколько лет после съемок.
О кастинге и вопросах Ханта
«Я снимался в коротких метрах и сериалах, но это первая моя большая роль в полнометражном кино. Актером я быть никогда не хотел – просто в детстве это был самый простой способ попасть на площадку, так и началась моя карьера. К тому же, в 15 лет познакомился с ребятами-режиссерами из Санкт-Петербургского института кино и телевидения, и они меня начали снимать в своих курсовых работах. Хотя актером быть никогда не хотел – иногда приходилось настолько погружаться в роль, что я понял значение фразы "Плох тот актер, который после каждого спектакля идет к психологу"
», – говорит Игорь Иванов.
Сейчас он оканчивает второй курс режиссуры как раз того самого СПбГИКиТ и признается, что участие в «Межсезонье» рассматривал, скорее, как определенный этап подготовки к поступлению: уж очень понравился первый фильм Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Так что решил попробовать принять участие во всероссийском кастинге, который группа «Межсезонья» объявила в популярной социальной сети «ВКонтакте». Там, кстати, подросткам, претендующим на участие в фильме, предлагали ответить на несколько вопросов, причем часть этих интервью в итоге и открывает «Межсезонье».
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«Помню, там был вопрос, касающийся друзей, приключений, открытий. Я много рассказал о том, как мы с моими школьными друзьями придуривались, искали приключения во дворе, и это мне понравилось. Но еще там был вопрос, касающийся отношений с родителями, – и на него мне было тяжело ответить, потому что, когда мне было 15-16 лет, они были очень непростые, хотя сейчас мы с ними хорошо общаемся. Но тогда, помню, меня больше всего радовала идея, что если меня утвердят, я смогу уехать на какое-то время из дома. Мне кажется, каждый подросток в 16 лет мечтает быть подальше от родителей, а вот у меня, когда утвердили на роль, это получилось
», – вспоминает Иванов.
Несмотря на то, что Хант рассказывает, что в этих кастинг-интервью многие подростки скрывались за смехом, Игорь думает, что напротив был очень стеснительным и замкнутым, а на первую встречу с режиссером и вовсе пришел на костылях: бежал по эскалатору, порвал связки, очнулся – гипс. Но до проб все-таки дошел и не зря.
«Саша Хант – такой человек, которому хочется доверять, поэтому я ему рассказывал многие вещи, которыми в 16 лет в принципе не хочется делиться, но я почувствовал, что именно этому человеку могу их рассказать
», – подчеркивает актер.
Исполнительницу главной женской роли – Женю Виноградову – нашли, как говорится, случайно. На самом деле она была старше своей героини и вообще работала на «Межсезонье» кастинг-директором. Но, когда исполнители главных ролей были найдены, режиссер Александр Хант решил устроить общий тренинг, где неожиданным образом именно в Жене увидел будущую главную героиню Сашу Макарову.
«Сама бы я не подала заявку на актерское участие в "Межсезонье" – мне, как и сейчас, кажется, что я не очень вписываюсь в этот мир. Про фильм Саши Ханта я слышала и даже была неудачная попытка поддержать фильм на Planeta.ru. Как часто это бывает в мире кино – судьба аккуратненько сама подтолкнула меня в этот проект. Я была рада помочь, допытывала подростков на улице. Но не пригодилось...
», – вспоминает актриса.
На вопросы анкеты для видеоинтервью ей, естественно, тоже не пришлось отвечать, тем не менее именно она, пожалуй, больше всех их изучала: «Было интереснее узнавать ответы других людей. Меня удивляла искренность ребят и способность так открываться совершенно неизвестному человеку не в личном разговоре. Мне кажется, в архивах проб есть уникальные личности
».
О сходстве со своими героями
Сейчас – глядя на киношных Даню и Сашу – уже сложно представить других исполнителей главных ролей. Как обычно бывает с дебютными актерскими работами в таких фильмах, кажется, что герои чуть ли не списываются со своих исполнителей.
«Для того, чтобы сыграть Сашу, пришлось, конечно же, немного напридумать. Думаю, что произошел большой путь у этого персонажа от сценария до реальных съемок. В начале я совершенно не понимала, как это играть, было много претензий, нестыковок. Пришлось отдавать Саше Макаровой что-то от себя, в итоге я уже запуталась, где кто! Это не совсем привычный подход к роли, у нас были другие задачи. Сейчас могу сказать, что это кино не про меня. Но эту девочку я понимаю как никто другой
», – признается Женя Виноградова.
Ее позицию разделяет и Игорь Иванов, который так же считает, что «в сценарии был прописан один герой, а в фильме в итоге получился другой»: «Саша Хант мне сказал, что надо не играть, а быть собой, так что получился, скорее, я в предлагаемых обстоятельствах. За весь период съемок Саша проделал со мной работу больше не актерскую, а психологическую. Он пытался меня раскрыть, чтобы я перестал бояться каких-то вещей и мог смело, открыто разговаривать. Так что в фильме вы можете наблюдать – как меняется мой герой в плане некой свободы, так в принципе меняюсь и я сам в плане актерского существования
», – отмечает Иванов.
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Для того, чтобы погрузить Игоря в своего героя, съемочная группа отправила его даже жить вместе с экранной матерью в исполнении Ольги Сахановой
.
«Это, кстати, очень помогло
, – уверен актер. – Оля поняла, что я за человек и я понял, что за человек Оля. Не знаю, что у нее происходило, но я нашел за этот период те моменты, которые меня очень сильно бесили бы, если бы она была моей мамой, особенно когда мне 16 лет. Есть черты у моей мамы, которые вроде бы ничего, но то, что это черты моей мамы, меня раздражает. Так тогда и было
».
Но если Игоря Иванова «раздражала» его экранная мама, то сам он поначалу в какой-то степени бесил его партнершу Женю Виноградову.
«Игорь вначале меня просто выводил из себя – своим молчанием, хлопающими глазами. Я думала, что это тупик. Пришлось буквально себя заставлять, искать общие интересы. Я ему включала Шакиру, 50 Cent, а он, представляете, не знал даже этих имeн! Всего пару месяцев мучений и теперь у меня есть классный дружище, с которым мы можем шататься по улицам. Это реально достижение, я бы в обычной жизни не стала так напрягаться
», – с улыбкой констатирует исполнительница роли Саши Макаровой.
О локациях и самых сложных сценах
«Этот фильм – пример того, как может поменяться визуальная и идейная часть из-за выбора мест. Когда я только читал сценарий, я представлял один образ, а когда увидел те локации, что выбрали ребята для съемок, то я просто понял, что может быть и так. Эта блинчиковая с красными сидениями, крыша, где виднеется огневое зарево теплиц, где выращивают овощи… Каждая локация реально была интересна, и я понял, что в кино нужно искать именно такие вещи
», – говорит Игорь Иванов.
«Межсезонье» снималось на Урале, где актер, родившийся и выросший в Петербурге, был впервые. До этого он выезжал лишь в Выборг, Нижний Новгород и Москву. Екатеринбург и его окрестности артиста искренне поразили. Особенно ему запомнился челябинский Карабаш с его «песками», где снималась одна из ключевых сцен «Межсезонья». Карабаш считается одним из самых загрязненных городов планеты, там не только долгие годы добывают медь, но еще есть и радиозавод, так что его пейзажи сродни «Дюне», и это с минимальной графикой. И именно там ребятам пришлось не только много бегать, но и плавать в местном «озере», хотя погода была далеко не летней.
Но и это далеко не все испытания. Так, Женя вспоминает: «Например, после съемок поедания гусениц в моей памяти осталось не это, а насквозь мокрые ботинки и мерзкое ощущение мыльной воды во рту, которую заботливо сготовила нам наша художница по гриму Лена, чтобы мы могли более эффектно вызывать у себя рвоту. Вообще, если начать какие-то вещи вспоминать сейчас, то думаешь, что это съемки передачи «Последний герой», а не художественный фильм. Безусловно, это повлияло на качество моей работы не в лучшую сторону
».
Тем не менее Женя считает, что сам Урал задал ее героине свое настроение: «Я гуляла по Екатеринбургу, думала откуда в персонаже такие желания и идеи. В Свердловске же родился и немного поработал Балабанов. Мне показалось, что она любит его фильмы, отождествляет себя с его персонажами. Искала ее источники вдохновения, чтобы понять откуда растут ноги
».
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О возрасте
Сейчас исполнители главных ролей «Межсезонья» уже старше своих экранных героев. Возможно, за те несколько лет, что делался фильм, они успели побороть свои страхи того периода.
«Для меня и сейчас нет разницы в возрасте, когда я вижу или слышу действительно насущные проблемы, боль. Есть то, что будет отзываться во мне всегда. По крайней мере, хочется в это верить. Конечно, многие вещи я не понимаю, но я их и не понимала, будучи подростком. Дело не в возрасте, а в мировоззрении отдельно взятого человека. Подростки бывают намного взрослее родителей. Не по поступкам, а в голове, своей мудростью. Мне, например, и в песочнице отлично, но, в то же время, я хочу на пенсию. Люди должны учиться друг друга понимать – все, всех возрастов, поколений, культур, статусов. Конечно, всегда будут вещи, которые мы никогда не поймем, не примем, но, если это тебе зачем-то нужно, старайся и ты докопаешься, почему происходит так или иначе. Подростки тоже должны учиться. Если им трудно – это не значит, что они правы. Какие-то вещи мы действительно понимаем только с возрастом, хочешь ты этого или нет. Опыт имеет колоссальное значение. Ошибок мы не избежим, конечно же, но наблюдать у взрослых причинно-следственную связь в их жизни – очень даже полезно
», – считает Женя Виноградова.
«Фильм "Межсезонье" выходит спустя три года после того, как я в нем снимался, и получилась дистанция между моим героем и мною сейчас. Когда я смотрел фильм, то подумал, что даже немного боюсь, что мои знакомые могут кое-что новое узнать обо мне из этого фильма. Сейчас, думаю, у меня многое изменилось после съемок. Многие вещи, которые тогда происходили в первый раз, кажутся обыденными, не вызывают азарта и чувства интереса. Но мне кажется, надо попробовать посмотреть этот фильм людям постарше, чтобы они попытались вспомнить и понять, как живут молодые. У меня есть и личный страх, что моя бабушка, которая смотрит Малахова и сериалы по телевизору, ничего не поймет и решит, что главные герои – дураки, и фильм надо запретить. Я уверен, что это не так, и зрители посмотрят эту картину и поймут, что могут что-то изменить
», – заключает Игорь Иванов.
Фильм «Межсезонье» в прокате с 23 июня.
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