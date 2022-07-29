Лена Ланских: «Самое сложное – научить достоверности, чутью к фальши»



фото: предоставлено пресс-службой Высшей школы кино "Арка"



фото: предоставлено пресс-службой Высшей школы кино "Арка"



фото: кадр из фильма Лены Ланских "Ничья"

Не то чтобы это был стремительный старт. До международного успеха было снято несколько короткометражных фильмов и пройден достаточно долгий путь, проделано много работы.Идеи фильмов мне приходят от наблюдения за жизнью, когда узнаешь что-то, что тебя впечатляет или даже шокирует, и хочется в этом разобраться. Написанию сценария обычно предшествует этап сбора информации, изучения материала. Погружаешься в мир своей истории, и приходят какие-то образы, фрагменты сцен, картины. Все, что вдохновило, записываешь, собираешь. Потом уже начинаешь структурировать.Важно не идеализировать профессию и понимать, что это сложный путь, а еще это — большая работа над собой. Если тебе интересен человек, его психология, если не пугает постоянная многозадачность, если ты готов выходить за рамки собственных представлений о жизни, быть открытым новому и наблюдать – тогда, думаю, можно идти в режиссуру, а остальные качества можно развить в процессе.Люди, их истории. Реальная жизнь – главный вдохновитель.Инсайтов было очень много! Для меня откровением было, как сильно, даже без слов, могут работать визуальные образы. Не ожидала, что так важно режиссеру уметь мыслить картинками. Мне как человеку с литературоцентричным мышлением казалось, что самое важное – это хорошо рассказанная история. Оказалось, что нет: визуальная составляющая тоже играет огромную роль.У меня совсем небольшой актерский опыт на самом деле. Скорее наоборот — режиссерские навыки мне как актрисе помогают.Мной двигало желание рассказать свои истории, поделиться какими-то мыслями. Теперь я понимаю, что двигать режиссером должно не стремление донести какую-то оформленную идею, а, скорее, потребность разобраться в чем-то, чего сам до конца не понял. Тогда кино получится на порядок более глубоким. Если тобой двигает желание денег и славы, то режиссура – не самый верный и быстрый путь к этому. Ожидание может не сработать: представляешь себя на красных дорожках, а на деле сначала целым днями сидишь над сценарием, раскадровками и экспликацией, потом бегаешь с высунутым языком в диком стрессе и с взрывающимся мозгом, пытаясь ничего не упустить из-под контроля, сутками не спишь, работаешь на пределе эмоциональных и физических возможностей. Но потом видишь результат: мир, который был у тебя а голове, оживает в реальности, и это такое невообразимое счастье!Наряду с базовыми знаниями, мне бы хотелось помочь каждому студенту найти свой голос, создать уникальный киноязык. И, конечно, мне важно дать студентам навыки создания мощного эмоционального воздействия на зрителя, чтобы кино получалось цепляющим и сильным.Все, что можно узнать из книг – понятия о драматургии, об организации съемочного процесса, о каких-то технических моментах (например, композиции кадра), технике съемки и так далее — это легко. Самое сложное – научить достоверности, чутью к фальши. Чтобы кино получалось живым. Научить вычленять из реальности кинематографичные вещи, которые сильно действуют на эмоции. Это некий интуитивный навык, который приходит с опытом, с насмотренностью. Чтобы его развить, нужно перестроить мозг — чтобы он начал воспринимать мир по-другому, другим взглядом. Вот это действительно сложно, но и интереснее всего.Можно познакомиться с профессией, понять, чем предстоит заниматься. Изучить основы драматургии и режиссуры, получить начальные знания о том, что такое сценарий, какова его структура и компоненты, что обязательно должно быть в фильме, чтобы он получился, что делает фильм хорошим, что вызывает у зрителя интерес.