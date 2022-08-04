Петр Внуков: «Благодаря умной колонке стало возможным все самое невозможное, что есть в "Люсе"»

анонс

Куратор подготовительного курса режиссерской мастерской Высшей школы кино «Арка» о кинообразовании и пустых иллюзиях

Молодой артист — о «Стране Саша», авторском кино и свободе вопреки

Марк Эйдельштейн: «Мне хочется все время ходить по грани»

«Подростки бывают намного взрослее родителей»: Женя Виноградова и Игорь Иванов – о «Межсезонье» и трудностях роста

20 июня

Александр Хант: «Поколение подростков еще ждет момента, когда сможет о себе заявить»

Режиссер «Межсезонья» – о поиске героев, разнице в возрасте и свободе, которую ему дала работа над фильмом