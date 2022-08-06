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Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто»

интервью >>
6 августа 2022
8 августа на телеканале СТС состоится премьера третьего сезона сериала «Дылды» – одного из самых успешных и неординарных отечественных проектов последних лет. В нем тренер-сексист Михаил Ковалев (Павел Деревянко) проходит все стадии примирения с собственным кризисом и успехами противоположного пола – от тренировок студенток-волейболисток до практически неразделенной любви к строгой ректорше и даже обретения собственной дочери. Роль последней в «Дылдах» исполнила актриса Ангелина Поплавская. Мы поговорили с ней о новом – летнем – сезоне «Дылд», участии в шоу «Форт Боярд» и травме, которая не позволила в волейбольных сценах обойтись без дублера.

Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто»
фото: Пресс-служба канала СТС

В новом сезоне «Дылд» вы снимались «раненой»…

Да, я была слегка не в кондиции. (Улыбается) Но мне помогала дублер Оля. Нас как-то даже спросили: «Сестры»? Так мы похожи. Мы в целом придумали разные фишки, чтобы зрители не заметили моей травмы.

Как отреагировала команда, когда вы рассказали про травму ноги?

Я ведь была уверена, что до октября восстановлюсь и на съемках буду здоровой. Прогноз был шесть недель. Но когда срок подошел, выяснилось, что не срослось. Конечно, я расстроилась, ведь я не понимала, как буду сниматься со сломанной ногой. Это же большая проблема для команды. Но мы выкрутились. К костылям я быстро привыкла, и передвигаться по площадке было несложно.

В этот раз традиционные волейбольные тренировки пропустили?

Я была уверена, что сама буду играть в пляжный волейбол. Ведь всё лето, до случая с ногой, ходила в школу нашего тренера Елены Михайловны Зарубиной, где мы тренировали именно пляжный волейбол. У меня хорошо получалось, поэтому планировала в кадре всё делать сама. Но в итоге не судьба, как говорится.

Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто»
фото: Пресс-служба канала СТС

Как удалось сохранить внутренний дзен?

Иногда возникали депрессивные мысли. Я чувствовала себя какой-то неполноценной, некрасивой. Хотя, казалось бы, со многими людьми такое происходит, все это как-то переживают. Но я старалась улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Я, кстати, заметила, что благодаря этой ситуации научилась принимать помощь. До этого я была настолько самостоятельной и самодостаточной — «я всё сама». Но, оказывается, это так приятно: когда за тобой ухаживают и тебе помогают.

Кажется, прошлый год был и сложным, и жутко интересным, и богатым на путешествия для вас?

Да, и насыщенным на эмоции. Были и слезы, и радость, и исполнившиеся мечты, и разочарования. Чего только не было!

А мечты – это вы про «Форт Боярд»?

Да, это была мечта детства! Я помню, как на презентации нового сезона СТС, когда вышел первый сезон «Форта Боярд», подумала, что всё так близко, что руку протяни — и вот она, мечта.

И на месте еще до съемок не обошлось без испытаний? Тот же карантин?

Несколько месяцев со сломанной ногой — вот испытание! А десять дней, тем более во Франции, совсем не испытание.

К тому времени все соскучились по европейским путешествиям. А во Франции круассаны, пармезан, архитектура…

Да, и после съемок у меня как раз были три свободных дня, поэтому решила остаться в Париже. В день проходила по сорок пять тысяч шагов, рассматривала достопримечательности, а, вернувшись, через день сломала ногу. Может, это и был знак: нагулялась – остановись. До сих пор не понимаю, что всё это значило.

Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто»
фото: Пресс-служба канала СТС

В Париже были в первый раз?

Я была там, еще когда училась в институте. И разницу не заметила: меньше людей или больше стало из-за пандемии. Но я уже по-другому смотрела на Париж. Я изучала историю, что-то слушала, пока шла, насыщалась. А до этого, когда приезжала студенткой, просто кричала от радости: «Я в Париже!» (Смеется) Мы тогда учились по обмену у французских педагогов в театральной школе. А наши российские педагоги преподавали французским студентам. У нас были смешанные группы. Мы все общались на ломаном английском, но понимали друг друга.

На площадке «Форта Боярд» большая часть группы — французы, которые английский знают не так хорошо. Как вам в целом атмосфера на европейской съемочной площадке?

Я почувствовала разницу: это была точеная и слаженная работа. Там никто ни на кого не кричит, тишина и покой на площадке. Каждый работает молча, и все знают, что и кому делать. Все друг друга понимают. А по поводу языка: нам Серёжа Бурунов на правах ведущего всё подсказывал.(Улыбается)

Складывалось впечатление, что вас сложно испугать. Так и было?

Во-первых, весь карантин я себя настраивала, что ничего не боюсь, во-вторых, была готова ко всему. Мне даже не хватило слёз, адреналина, эмоций, которые испытала, например, Ира Носова. У меня не было большого страха. Хоть я и думала, что боюсь змей. Как оказалось, не очень-то и боюсь. Я их потрогала – на ощупь они такие мягкие и приятные.

В коллективе змеи бывают похлеще…

Например, на площадке «Дылд». Шучу. Если серьезно, женский коллектив — это всегда непросто. Но к третьему сезону мы так сплотились и привыкли к особенностям каждой, что теперь у нас всё гладко.

Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто»
фото: Пресс-служба канала СТС

Как третий сезон меняет жизнь вашей героини?

Мою Кристину затянуло в любовную линию. Будет очень неожиданный и непростой любовный треугольник. Наконец-то появилась романтика. Просто ранее она выясняла отношения то с одним отцом, то с другим.

Съемки «Дылд» проходили ранней осенью в Анапе, куда вы приехали в надежде получить порцию южного солнца. А вместо этого вам досталась аномально холодная осень.

Да, мы должны были снимать на юге лето, пляж, море. Но с погодой не повезло: сильный ветер, жуткий холод. Как-то у нас была смена у озера. И вот моим коллегам, играющим спортсменов, пришлось купаться в ледяном озере. В общем, оказалось, что в Москве теплее.

А в свободное время успели посмотреть местные пляжи и другие достопримечательности?

Да, я взяла машину напрокат, каталась по побережью, смотрела города Краснодарского края. На юге снималась впервые, но в детстве каждый год с родителями приезжала отдыхать в Геленджик, Анапу, Сочи.

Летние лагеря тоже были в вашем детстве?

Меня почему-то родители не пускали в лагерь. Но я бы с радостью побывала там, хоть я уже и взрослая. Может, меня возьмут вожатой. (Смеется).

Третий сезон сериала «Дылды» на СТС с 8 августа.


Евгений Червон
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