Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто»

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4 августа

Петр Внуков: «Благодаря умной колонке стало возможным все самое невозможное, что есть в "Люсе"»

Сценарист и креативный продюсер сериала с Данилой Козловским – о регрессивном гипнозе, сравнении с братьями Коэн и вере в чудо