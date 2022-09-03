Катерина Ковальчук: «Жаль, что меня никогда не забирали в полицию, тут бы пригодилось»

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Звезда сериала «Дылды» – об игре в волейбол со сломанной ногой, участии в шоу «Форт Боярд» и испытаниях третьего сезона

Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто»

4 августа

Петр Внуков: «Благодаря умной колонке стало возможным все самое невозможное, что есть в "Люсе"»

Сценарист и креативный продюсер сериала с Данилой Козловским – о регрессивном гипнозе, сравнении с братьями Коэн и вере в чудо