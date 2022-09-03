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Катерина Ковальчук: «Жаль, что меня никогда не забирали в полицию, тут бы пригодилось»

интервью >>
3 сентября 2022
В начале сентября на телеканале ТНТ стартует комедийный детектив «На страже пляжа» – история московского криминалиста, который после вынужденной отставки продолжает раскрывать дела на берегу моря. Актриса Катерина Ковальчук, сыгравшая местного полицейского, рассказала, где черпала вдохновение для роли, почему жалеет об отсутствии «приводов» и чем её героиня похожа на Марию Швецову из «Тайн следствия».

Катерина Ковальчук: «Жаль, что меня никогда не забирали в полицию, тут бы пригодилось»

Как бы вы охарактеризовали жанр сериал? Комедийный детектив? Детективная комедия? Может, вообще драмеди?

Мне кажется, что у нас больше комедийный детектив. У нас, конечно, есть мочилово, кровь и преступления, но это не смотрится слишком серьёзной драмой.

Роль в проекте «На страже пляжа» для вас не совсем типичная. Чем вы вдохновлялись при создании образа жёсткой и бескомпромиссной Дианы Нечаевой?

Я вдохновлялась американским сериалом «Убийство». Там главная героиня – маленькая стройненькая девочка, а её напарник – мощный и серьёзный парень, хоть и не большой и рыжий, но всё равно похоже на нашу линию. Отличие только в том, что в том сериале они только притираются друг к другу, а мы с Гайдуковым – уже давно сработанный дуэт. Но зато похоже ещё на линию Дианы и Дениса Дубова, так что пересечения тут с разных сторон.

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Мне режиссёр советовал несколько референсов, но я тут почему-то решила воспользоваться советом сестры Насти, очень вдохновилась. Мы с героиней даже чем-то похожи, она, правда, рыженькая. Я смотрела на её манеру общения, повадки, голос, как она думает, как она размышляет, как приезжает на место преступления, что и сколько говорит, на что обращает внимание. Я внимательно наблюдала и думала, что из этого можно почерпнуть для Дианы, а в чём она должна отличаться, исходя из нашего сценария.

В одном из интервью вы говорили, что эта роль – самая сложная в вашей карьере. Это правда так? Почему?

Наверное, да, так и есть. Я просто доставала какие-то воспоминания и представляла, как бы я могла реагировать, какие эмоции могла испытывать. Потому что когда у тебя в жизни не было какого-то опыта, где ты проявил какую-то жёсткость, тебе приходится выкручиваться. Меня ведь даже в полицию никогда не забирали, и я сейчас прямо жалею: «Ну почему меня никогда не забирали в отделение! Почему я нигде не набедокурила! Это же такой опыт бесценный». Я и хамить-то особо не умею, а сейчас бы пригодилось. Поэтому я просто технически собирала эту роль, хотя обычно стараюсь брать внутренне.

Катерина Ковальчук: «Жаль, что меня никогда не забирали в полицию, тут бы пригодилось»

Учитывая, что ваша героиня – оперативник, работающий в полях, были ли на съёмках какие-то особенно сложные для вас экшн-сцены? Прибегали ли вы к помощи дублёров?

На самом деле мне повезло, и таких сцен у меня почти не было. Конечно, в сериале есть драки, но так как я старший оперуполномоченный, и у меня есть напарник, то решает всё он. А я где-то кого-то перехватывала, руки заламывала, где-то толкала кого-то. Меня научили обращаться с оружием, потому что я только раз имела опыт обращения с оружием, когда готовилась к съёмкам к короткому метру в США – это был вообще мой самый первый проект, это было очень давно. Здесь, на «На страже пляжа» были ребята из каскадёрской группы, которые мне объясняли, плюс Тёма Гайдуков, который играет моего напарника, сказал, что снимался в «Аванпосте», и знает, как руки правильно держать, как пистолет, как двигаться – всё мне показал, рассказал.

В своей фильмографии вы чередуете комедийные и драматические роли. В каком амплуа вам комфортнее работать и к какому вы относите роль в «На страже пляжа»?

У меня буквально вот-вот была премьера сериала «Наследие», это фантастическая драма, совсем другой жанр. Мне нравится, что у меня абсолютно разные персонажи: что в «Наследии» Лидия, что в «Гусаре» Катя, что в «На страже пляжа» Диана. Я кайфую от этого. Но так получилось! Я всегда внутренне к этому стремилась, но специально проекты так не выбирала. И в итоге всё сложилось так, как я и хотела. Что мне ближе? Наверное, комедия. Потому что хочется как-то больше позитива что ли.

Смотреть онлайн Сериал «Гусар»

Как сложились ваши актёрские дуэты с Антоном Филипенко и Артёмом Гайдуковым? Сразу ли удалось найти точки соприкосновения или потребовалось время на «притирку»?

Замечательно! Это один из лучших моих проектов с точки зрения партнёров. Потому что со всеми получилось очень тепло и душевно. Плюс Геленджик! Сейчас вспоминаю, и на душе теплота. И Антоном мы прекрасно общаемся и на площадке, и вне площадки, и с Артёмом, он вообще просто душка. С обоими у меня были совместные пробы, мы там познакомились, и сразу наладили контакт. С Антоном мы вообще в один в один родились! С ним очень комфортно было работать. А Артём такой человек, что с ним, мне кажется, комфортно всем вообще.

В интервью вы говорили, что не боитесь сравнений с вашей сестрой, потому что у вас разные амплуа. А можно ли сравнить Диану Нечаеву из «На страже пляжа» и Марию Швецову из «Тайн следствия». На ваш взгляд, у них есть общие черты? А в чём они тотально не похожи?

Мне кажется, сравнивать не стоит, потому что всё всегда разное: и роли, и люди. Но можно провести параллель! Но только я опер, а она следователь. Но мы в чём-то похожи: и внешне хотя бы прическами, и в характерах есть похожие нотки. Разве что Мария не такая жёсткая, как Диана, но она потом тоже становится чуть мягче.

Сериал «На страже пляжа» смотрите на телеканале ТНТ с 5 сентября.


Евгений Червон
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