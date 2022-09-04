Михаил Кремер: «Мне просто комфортно сниматься в историях, которые прописаны очень ярко»

анонс

Актриса о дуэте с Антоном Филипенко в сериале «На страже пляжа»

Катерина Ковальчук: «Жаль, что меня никогда не забирали в полицию, тут бы пригодилось»

Звезда сериала «Дылды» – об игре в волейбол со сломанной ногой, участии в шоу «Форт Боярд» и испытаниях третьего сезона

Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто»

4 августа

Петр Внуков: «Благодаря умной колонке стало возможным все самое невозможное, что есть в "Люсе"»

Сценарист и креативный продюсер сериала с Данилой Козловским – о регрессивном гипнозе, сравнении с братьями Коэн и вере в чудо