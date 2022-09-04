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Михаил Кремер: «Мне просто комфортно сниматься в историях, которые прописаны очень ярко»

интервью >>
4 сентября 2022

На телеканале СТС 5 сентября выходит сериал «Классная Катя» – комедия о том, как безбашенная дочка мэра попадает в обыкновенную гимназию, где ради спасения карьеры отца становится учительницей географии. Ролики в соцсетях, вечеринки в клубах и театральные постановки вместо зубрёжки и глобуса раздражают завуча старой закалки Нору Спартаковну. Зато ученикам и симпатичному учителю музыки новая учительница и её методы обучения пришлись по вкусу. Роль помощника подмосковного мэра – отца Кати – сыграл популярный актер Михаил Кремер. Мы поговорили с ним о жанре комедии, работе с Гошей Куценко и режиссером Ольгой Френкель, а также о школьных буднях и любимых уроках.

Михаил Кремер: «Мне просто комфортно сниматься в историях, которые прописаны очень ярко»
фото: Пресс-служба канала СТС

Михаил, чем вас привлек сценарий сериала «Классная Катя»?

Мне просто комфортно сниматься в историях, которые прописаны очень ярко. Здесь много воздуха, есть что играть, именно комедию. А я люблю этот жанр.

Каким увидят зрители вашего Семена — правую руку подмосковного мэра, отца Кати?

Сначала он кажется туповатым приезжим, но при этом работающим в мэрии. На самом деле он боец: служил в армии в хороших войсках, такой мужик-мужик. И вот он пошел по военной карьерной лестнице и стал охранять и возить первых лиц города. Я, кстати, тоже в свое время хотел работать в мэрии. (Улыбается) Помню, что рядом с ГИТИСом была одна из структур администрации, поэтому частенько видел таких ребят.

Ваш герой носит классические костюмы?

Да, но у Семена проблемы со вкусом. (Улыбается) Например, на строгий костюм-тройку он может надеть пуховик. Это, кстати, наш режиссер Оля подсказала. Семен родился не в столице, поэтому еще не научился всяческим модным штучкам. Есть у него свои причуды. (Улыбается)

Михаил Кремер: «Мне просто комфортно сниматься в историях, которые прописаны очень ярко»
фото: Пресс-служба канала СТС

Вы вспомнили про режиссера. Расскажите в целом о команде?

Бывает, что переживаешь, будут ли рядом люди, которые могут импровизировать. Но здесь все всё подхватывают, Гоша Куценко особенно. С Лерой Астаповой мы снимались в другом сериале СТС, да и Олю Френкель знаю давно. Я посмотрел её «Инсомнию», мне этот сериал очень понравился.

По сюжету «Классной Кати» всё происходит в подмосковной гимназии. Помните, какой предмет был самым любимым, когда вы учились? И в целом какие воспоминания о школе?

Я любил географию и физкультуру, потому что тогда профессионально занимался спортом. А на географии у нас был веселый преподаватель Сан Саныч. Он никогда не наказывал, всегда ставил пятёрки. В общем, с ним было хорошо. Мы, конечно, над ним периодически смеялись. Но были маленькими, что уж поделаешь. (Улыбается)

Михаил Кремер: «Мне просто комфортно сниматься в историях, которые прописаны очень ярко»
фото: Пресс-служба канала СТС

Можно сказать, что он был «свой в доску», как Катя, которая тоже преподает географию?

Учителя хорошо к нам относились, но они не могли дружить с нами. Всё-таки они были людьми другого поколения, с советским воспитанием. С ними можно было договориться, но нужно было и поработать для этого.

А географию хорошо в итоге знаете?

Ну как сказать… Условно, где Бангкок, я покажу, другие столицы тоже назову.(Улыбается)

Сериал «Классная Катя» на СТС с 5 сентября.


Евгений Червон
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Михаил Кремер: «Мне просто комфортно сниматься в историях, которые прописаны очень ярко» фотографии
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