«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева»

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4 сентября Михаил Кремер: «Мне просто комфортно сниматься в историях, которые прописаны очень ярко» Актер – о сериале «Классная Катя», школьных воспоминаниях и работе с Гошей Куценко и Ольгой Френкель

3 сентября Катерина Ковальчук: «Жаль, что меня никогда не забирали в полицию, тут бы пригодилось» Актриса о дуэте с Антоном Филипенко в сериале «На страже пляжа»

6 августа Ангелина Поплавская: «Женский коллектив — это всегда непросто» Звезда сериала «Дылды» – об игре в волейбол со сломанной ногой, участии в шоу «Форт Боярд» и испытаниях третьего сезона