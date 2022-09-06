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«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева»

интервью >>
6 сентября 2022

В онлайн-кинотеатре KION 28 сентября состоится эксклюзивная премьера сериала «Союз Спасения. Время Гнева» – масштабной исторической драмы о конце прекрасной эпохи, которую потом назвали Золотым веком России. Это одновременно сиквел и приквел нашумевшего «Союза Спасения» режиссера Андрея Кравчука, вышедшего в прокат 2019 году. После премьеры в сети проект появится в эфире Первого канала. В сериал частично вошли материалы фильма, однако основную часть проекта сняли Никита Высоцкий и Илья Лебедев в 2021 году. Мы решили поговорить с режиссерами «Союза Спасения. Время Гнева» и вместе с ними разобраться, в чем уникальность сериала в отличие от других новинок сезона.

«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева»
фото: Кадры из сериала "Союз Спасения. Время гнева"/"Дирекция кино")

Что нового появится в сериале «Союз Спасения. Время гнева»?

Никита Высоцкий: Это не дополнение фильма, а вновь написанный и снятый материал в формате киноромана. Это историческая трагедия. Я хотел бы верить, что некоторые сцены обрели другие смыслы в сериале. Теперь фильм стал лишь одной из глав этой истории. Это не просто попытка рассказать о героях, с которыми зритель уже знаком, но введение множества линий, новых героев, событий, конфликтов. Как говорили нам наши учителя: «Герои – это и есть носители идеи картины».

Можем ли мы говорить, что сериал «Союз Спасения. Время Гнева» – это сиквел фильма «Союз Спасения»?

Илья Лебедев: Сериал рассказывает о времени до и после декабрьского восстания на Сенатской и бунта Черниговского полка под Киевом. Поэтому справедливо считать его одновременно и сиквелом и приквелом «Союза Спасения». Мы почти три года наблюдаем за тем, как фандом фильма продолжает нашу историю, развивая ее в альтернативных мирах, давая нашим героям, которых нет уже без малого 200 лет, шанс прожить новые жизни в новых обстоятельствах. Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин, Трубецкой, Рылеев, Пестель, Николай Первый и другие становятся космонавтами, врачами, студентами, сохраняя каждый свой характер и жизненное кредо. А теперь и мы выпускаем свою, так сказать, «официальную» версию продолжения.

«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева»
фото: Кадры из сериала "Союз Спасения. Время гнева"/"Дирекция кино")

Насколько события в сериале документально верны? И в целом, была ли у вас такая задача?

Никита Высоцкий: Это наша правда – не документальная, а художественная. Да, наш сюжет основан на реальных событиях, но там есть и небольшие отступления от исторической канвы судеб этих людей. Наши консультанты следили не просто за правдоподобием, а именно за исторической достоверностью. Но про них, на самом деле, бесконечно много выдумано. Каждая эпоха разворачивала «миф о декабристах» в нужную для себя сторону. Мы старались пробиться сквозь толщу идеологические напластований. Наши герои, как и все живые люди, могут и должны быть противоречивыми.

В фильме была четкая концентрация на истории с «мужским лицом». Что ждать от сериала, будут ли представлены героини, раскрыты их линии?

Никита Высоцкий: Женские линии сериала изнутри одушевляют нашу историю. Некоторые из героинь были только упомянуты в фильме, а когда мы начали работу над проектом, то вернулись к ним. Моя любимая героиня – Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра Первого. Персонаж с удивительной судьбой, с огромным количеством поклонников, почитателей. Большая, масштабная работа Ксении Кутеповой.

«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева»
фото: Кадры из сериала "Союз Спасения. Время гнева"/"Дирекция кино")

Для сериала был найден другой подход к съемке города и исторических памятников? Насколько известно, в сериале использовалась редкая для отечественных проектов графика.

Илья Лебедев: Да, мы решили сделать Сенатскую площадь такой, какой она была в 1825 году. Известное сегодня здание Сената было повреждено во время восстания и перестроено позднее. Сейчас она выглядит иначе, чем в сериале, – на этом месте парк. Она была восстановлена после консультации с сотрудниками Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Мы с руководителем отдела компьютерной графики разработали и отрисовали 3D-модель площади, обсуждали детально кто где стоял, какие полки откуда шли. Сама эта эпоха очень красивая и надо сказать, что никто не видел такого Петербурга, который мы создали.

Какое в сериале будет соотношение натурных съемок, графики и павильонов? Что в итоге увидит зритель?

Илья Лебедев: В начале есть момент с наводнением в Санкт-Петербурге, и визуально это почти «Пираты Карибского моря» – проделана очень серьезная работа! У нас много качественной графики, в каком-то роде даже революционной для российской киноиндустрии. Сцены на Сенатской площади – это большой блок компьютерной графики сериала, она была отснята в огромном павильоне длиной 150х50 метров. Также мы доснимали немного и на натурной площадке с хромакеем. Огромное количество людей было в кадре: в сериале более ста персонажей, а около трех тысяч человек приняли участие в создании массовых сцен!

«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева»
фото: Кадры из сериала "Союз Спасения. Время гнева"/"Дирекция кино")

Какая была география съемок?

Илья Лебедев: Практически весь проект был снят в экспедиции – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тверь, Псков, Подмосковье… Например, в Твери мы снимали Варшаву. В сериале огромное количество звездных актеров – Безруков, Мадянов, Аверин и многие другие. Свести графики всех было очень тяжело. Большое спасибо нашему кастинг-директору, она профессионал. У нас были перерывы, связанные именно с их графиками. Работать с артистами первой величины на площадке очень ценно и интересно.

Евгений Червон
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№ 1
Королёва Наташа   6.09.2022 - 10:58
Гадость неудожественная. читать далее>>
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«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева» фотографии
«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева» фотографии
«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева» фотографии
«Это наша правда – не документальная, а художественная»: Никита Высоцкий и Илья Лебедев о сериале «Союз Спасения. Время гнева» фотографии
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