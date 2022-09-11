Владимир Сычев: «Мне хотелось сыграть драму — чтобы стало понятно, что мне можно предлагать серьезные роли»

В прокат вышла спортивная драма «Начать сначала», в которой бывший тренер сборной России по регби, после череды скандалов, вынужден вернуться в родной городок и устроиться физруком в школу — а потом, конечно, собрать из учеников новую команду по регби и привести ее к успеху. Роль талантливого наставника сыграл Владимир Сычев, он же выступил одним из продюсеров картины — и рассказал Кино-Театр.Ру о своем знакомстве с необычным видом спорта, о сложностях, которые возникли на съемках, о молодых регбистах на площадке и о желании снять еще одну спортивную драму.
Как появилась идея фильма? Можно сказать, что вы были инициатором, как член попечительского совета Федерации регби России?
Мы познакомились с продюсером картины Стасом Дружининым
, который на тот момент был Председателем Правления Федерации регби России, во время съемок клипа — Андрей Smash
написал гимн регби, и мне предложили в этом видео сыграть роль тренера. Начали общаться, и Стас сказал: «Вов, у тебя соцсети раскручены, может быть, через них попробовать как-то продвинуть этот вид спорта?». На что я ответил, что самый лучший способ популяризировать что-либо — это снять фильм. Дружинин обсудил это с Игорем Юрьевичем Артемьевым
, Председателем высшего совета Федерации, — решили, что, если будет интересный сценарий, то можно попробовать. Так как столицей регби в России считается Красноярск, то я предложил эту идею кинокомпании «Мечта», которая как раз развивает кино в этом регионе и с которой мы уже сделали совместно несколько проектов — и я был хорошо знаком и с Ириной Гобозашвили
, которая стала режиссером и сценаристом «Начать сначала», и с продюсером Евгением Черныхом
. Они активно включились, написали интересный сценарий, я, конечно, с удовольствием согласился участвовать. На мой взгляд, история получилась очень крепкой и правильной — мы ее согласовали с Федерацией, приступили к работе. А членом попечительского совета Федерации меня сделали уже после завершения фильма — в качестве благодарности за вклад в развитие регби в нашей стране.
Регби — не самый популярный вид спорта в России, когда и почему вы заинтересовались именно этой игрой? Это исключительно зрительский интерес, или сами играли?
Я заинтересовался им, когда мы стали работать над проектом. Мне предстояло играть одну из главных ролей, и мой персонаж оказался непосредственно связан с этим видом спорта — он являлся тренером сборной. И на этапе подготовки я стал ездить на матчи, посещать игры, смотреть фильмы, общаться с игроками и тренерами, одним словом, углубляться и погружаться в регби. Чтобы приступать к работе уже с какой-то более или менее профессиональной подготовкой.
Правда ли, что роль Боровикова писалась специально под вас? Вы сами участвовали в работе над образом? Что для вас было самым важным в этом герое?
Действительно, Ира Гобозашвили писала роль тренера специально под меня. Поэтому так важно было изучить сам вид спорта. У нас был очень плотный график: из 30 смен, которые понадобились на съемки, у меня был, кажется, всего один выходной. Ко всему прочему, уже на финишном этапе нас подвели два стратегически важных финансовых партнера, так что нам пришлось отказаться от большой команды операторов, осветителей, от техники, гримерных и костюмерных цехов. И я вообще хотел перенести съемочный процесс, но моя команда настояла на продолжении. Вот такой большой груз свалился, помимо актерской работы, которую нужно было выполнять, приходилось еще следить за костюмами и всем прочим. Так в процессе и получилось, что я стал еще и сопродюсером фильма.
Трудно ли было совмещать сразу несколько обязанностей в работе над проектом?
С учетом того, что мы, как я уже говорил, потеряли важных партнеров, то пришлось лично вкладываться в проект — и финансировать его, и выполнять продюсерские обязанности. Первой задачей было закончить съемочный процесс — выдохнули. Но после началась колоссальная работа на постпродакшене, по монтажу, по музыке, по цветокоррекции. Очень рад, что мы в итоге с этим справились. Для меня это было впервые, огромный и непростой опыт.
Возвращаясь к актерской работе — комфортно ли вы чувствовали себя в подобной, в большей степени драматической роли? Или вам все же ближе характерные, комедийные персонажи?
Я себя в принципе считаю в большей степени драматическим актером, нежели комедийным. Я люблю свою работу, поэтому любые роли, которые предлагают и которые мне интересны, я всегда играю с удовольствием. Но когда какие-то проекты, что называется, «выстреливают», то дальше все больше начинают предлагать подобных персонажей и похожие типажи. Например, получились успешными фильм Кости Буслова
«Бабло
» — криминальная комедия, а после «Физрук
» — тоже комедийный сериал, и после них стали предлагать такого плана роли. Поэтому, конечно, мне хотелось сыграть драму — большую роль, чтобы не только зрители, но и режиссеры, сценаристы также обратили внимание, и стало понятно, что можно предлагать серьезные и полноценные драматические роли.
Известно, что школьников-регбистов в фильме сыграли не профессиональные актеры, а реальные спортсмены — сложно ли было с ними на площадке? Как вы, будучи продюсером и исполнителем главной роли, помогали им вжиться в образы? И чем они, может быть, помогли вам?
Действительно, большую часть ролей исполняли профессиональные игроки, и всего три парня-актера были среди них. Кастинг был сложным, но, на мой взгляд, в итоге все отлично справились с поставленной задачей. Ребята всегда внимательно слушали и прислушивались, выполняли все пожелания и соглашались с предложениями на площадке, старались. И со своей стороны, так как они с самого детства занимаются спортом, подсказывали что-то, если нам нужны были уточнения профессиональные.
Это ваш первый продюсерский проект. Будет ли это единичным опытом или, может быть, вы всерьез задумались о продолжении продюсерской деятельности?
Основной деятельностью все равно останется однозначно актерская профессия. Это мне гораздо ближе, это то, что я делаю с детства, то, что я искренне люблю. Но думаю, что и продюсированием продолжу заниматься. Этот опыт мне помог, и уже есть идеи по следующему проекту, которые намечен на будущий год.
«Начать сначала» — универсальная и в каком-то смысле нейтральная история о спорте. Нет каких-то международных соревнований, идеологической борьбы и в целом повестки, как во многих других спортивных драмах. Лично у вас не было желания сделать фильм более злободневным, остросюжетным? И насколько важна для кино, на ваш взгляд, социальная и политическая актуальность — особенно для сегодняшнего российского?
Добавлять какую-то, может быть, международную повестку нам не хотелось изначально. Но, на мой взгляд, «Начать сначала» и без этого — очень актуальное кино. И про регби, и про любовь, и про дружбу, и про отношения отцов и детей — затронуто очень много тем. Это нужный фильм. Каждый в нем для себя сумеет что-то найти.
Как вам кажется, спортивное кино в целом — все еще востребованный формат в России с точки зрения зрительского интереса? И должен ли он как-то трансформироваться, и, если да, то как?
Спорт и во всем мире, и в нашей стране — это всегда важная и актуальная тема. И не все виды спорта мы еще в кино показали, и я думаю, что есть много интересных историй из жизни наших легендарных спортсменов. Все зависит от того, как это преподносить. Даже у меня есть желание сделать еще как минимум одно спортивное кино.
«Начать сначала» в прокате с 8 сентября.
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