Ольга Френкель: «В "Классной Кате" мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу "Розыгрышу", а не американскому кино»

анонс

Генеральный директор онлайн-кинотеатра PREMIER – о попытках найти общий язык с подростками, документальном кино и будущем сервиса

Софья Митрофанова: «Ни одна стратегия, придуманная на коленке и под воздействием негативных факторов, не может быть эффективной»

11 сентября

Владимир Сычев: «Мне хотелось сыграть драму — чтобы стало понятно, что мне можно предлагать серьезные роли»

Актер — о регби в России, актерах-спортсменах и о том, как трудно быть продюсером