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Ольга Френкель: «В "Классной Кате" мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу "Розыгрышу", а не американскому кино»

интервью >>
13 сентября 2022

На канале СТС продолжается показ сериала «Классная Катя» – истории о том, как дочка (Валерия Астапова) мэра (Гоша Куценко), привыкшая лишь тратить деньги на удовольствия, ради спасения карьеры отца становится учительницей географии и неожиданно втягивается в общение со старшеклассниками. Одним из режиссеров и авторов сценария проекта стала Ольга Френкель, подарившая главную скринлайф-комедию пандемии «#СидяДома» и драматический триллер «Инсомния». Мы поговорили с режиссером о преподавании и учителях, провокационном промо сериала, оммажах советскому кино и работе с Даней Милохиным.

Ольга Френкель: «В Классной Кате мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу Розыгрышу, а не американскому кино»
фото: Пресс-служба канала СТС

Я прочитала, что вы сами когда-то преподавали. Этот опыт повлиял на «Классную Катю»?

Я действительно работала преподавателем, правда, не в школе, а в университете. Сначала преподавала английский в РУДН, потом в МГИМО. Конечно, этот опыт был использован при создании сериала. В меня, как и в героиню сериала, летели бумажки и даже какие-то бутылки, потому что я была очень добрая и не могла выстроить границы между собой и студентами, старше которых была на пару лет. В начале учебного года я еще проявляла к ним толерантность, но вскоре стало ясно, что надо срочно менять тактику. В итоге, конечно, мы подружились, и они у меня на уроках старались даже больше, чем на лекциях у пожилых ученых дам. Так что, когда продюсеры предложили мне написать что-то про школу, мне было, что рассказать - хотя в начале я не понимала, зачем это всё нужно, потому что уже был совершенно замечательный «Физрук».

И фильм «Очень плохая училка».

Скорее, промо отсылает к этому фильму. Я этот фильм даже не видела! Только на съемках узнала, что есть такое кино, но решила его не смотреть специально, чтобы он не оказал влияния.

А вас, кстати, не смутило столь провокационное промо сериала?

Ребята знают, что они делают и как лучше подать сериал. Наверняка задача была максимально привлечь внимание аудитории. Но я была несколько удивлена, потому что «Классная Катя» совсем не про это. Пожалуй, только в пилотной серии героиня ведет себя так, что напрашиваются сравнения с «Очень плохой училкой», но дальше она развивается, находит свое призвание и становится настоящим учителем, у нее случается химия с детьми. Нам хотелось сделать добрый семейный проект, близкий по духу скорее «Розыгрышу», «Покровским воротам» и лирическим комедиям Рязанова, а не американскому кино, которое я, честно говоря, не очень знаю и понимаю. Когда вышел сериал «Инсомния», у меня были предложения снимать что-то для Netflix (тогда это было еще возможно), я рассматривала идеи, которые они предлагали, но в итоге поняла, что я все же – слишком русский режиссер и смотрю вообще в другую сторону. Вот и в работе над «Катей» мы в первую очередь искали объект, который был бы похож на старую советскую школу.

Ольга Френкель: «В Классной Кате мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу Розыгрышу, а не американскому кино»
фото: Пресс-служба канала СТС

Насколько я знаю, вы снимали в школе 1908 года.

В Ногинске мы нашли школу, похожую на ту, что была в «Розыгрыше». Нам казалось очень важным передать вот эту вот ностальгическую интонацию, этот уютный школьный мир — таким, каким его помнят и любят еще наши родители. Главная героиня врывается в этот мир и влюбляется в него, и сама становится другой! Я мечтала сделать проект, который могла бы посмотреть вместе с моим ребенком, передать ей мои воспоминания о детстве, о школе. И при этом — сделать так, чтобы и для ее поколения это кино было актуальным.

Сколько ребенку лет?

Сейчас моей дочери 12, а когда мы начинали, ей было 9-10. И я тогда уцепилась за предложение делать кино про школу, потому что поняла, что вот это тот самый момент, когда я могу снять что-то, что моему ребенку точно было бы интересно. В процессе я даже согласовывала с ней некоторые сцены, спрашивала совета, старалась ориентироваться на то, что понятно ей и ее ровесникам. Так, например, появилась идея пригласить Даню Милохина на роль Петрова.

В сети, кстати, видела хейт относительно участия Дани Милохина в «Классной Кате».

Очень обидно, что такая реакция у некоторых людей. Мне даже в личку писали, мол, сколько он вам заплатил, чтобы сыграть. Это просто смешно, потому что это мы платили Дане гонорар за участие в проекте. Некоторые пишут, что мы решили хайпануть на Милохине! Какая глупость! Когда мне пришла идея пригласить Милохина, я совершенно не руководствовалась логикой хайпа. Даню мы нашли в самый последний момент, когда уже почти все артисты были утверждены. И только на роль самого классного парня в школе мы никак не могли найти актера. Пересмотрели множество юных талантов. У меня был запрос, чтобы кандидат на эту роль выглядел, примерно как Даня Милохин, потому что, по представлению моей дочери, самый классный парень в школе должен выглядеть именно так. Но приходили ребята или недостаточно дерзкие, или недостаточно свободные, или недостаточно комедийные. А время поджимало, нам нужно уже было запускаться. И тогда я подумала — может, действительно, попробовать Милохина? Признаюсь, у меня была очень маленькая надежда, что он что-то сможет. До того я видела его только в тик-токах у дочери, все же я женщина пожилая, консервативная, поэтому он казался мне каким-то буйным животным. В общем, я не очень верила в то, что из этого выйдет толк, и позвала его уже от отчаяния. Даня заинтересовался нашим проектом, пришел на кастинг, но, кажется, вообще не понимал, куда он попал. Он не выучил текст и задавал вопросы типа: «Это что, прямо кино-кино? Прямо настоящая роль?» А потом в течение пяти минут изучил свои реплики (у него фотографическая память) и прекрасно все сыграл! Так, как не смог сыграть никто из тех парней, кого мы пробовали на эту роль! Плюс ко всему, сериал у нас музыкальный (привет «Розыгрышу»), почти все герои поют, а Даня еще и поющий! В начале съемочная группа отнеслась настороженно к его участию, но Даня всех очаровал, стал всеобщим любимцем на площадке: он очень легкий, свободный, старательный, трудолюбивый, быстро учится всему! У нас с ним была только одна сложность — дикция, потому что Даня носит брекеты, но это добавило своего очарования, так как многие школьники сейчас ходят в брекетах. Теперь мне жаль, что роль у него не такая уж большая, и я мечтаю написать что-то под него. Уверена, он может гораздо больше, в том числе, сыграть большую драматическую роль.

Ольга Френкель: «В Классной Кате мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу Розыгрышу, а не американскому кино»
фото: Пресс-служба канала СТС

Алена Бабенко представляет у вас совершенно другой тип – того самого строгого советского учителя. И, кажется, это ее первая возрастная и столь дидактическая роль.

Алена, конечно, красавица, и для нее это был вызов. Дальше у нее большая любовная линия с Гошей, и это вот оммаж в сторону «Служебного романа». Мы ей ставили задачу играть Мымру, так что потом зрителей ждет еще чудесное преображение персонажа Алены. Мы специально взяли на эту роль красавицу Алену и немного ее обезображивали, чтобы в конце она предстала такой, какая она есть.

Гоша Куценко, с которым вы работали на всех проектах, – ваш символ?

Он – моя муза. И за этот проект я зацепилась в том числе потому, что можно было написать для него жирную роль. Участие Гоши вдохновляет и писать, и выходить на съемочную площадку.

Ольга Френкель: «В Классной Кате мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу Розыгрышу, а не американскому кино»
фото: Пресс-служба канала СТС


Как появилась Валерия Астапова в качестве исполнительницы главной роли?

Много лет назад я увидела ее в проекте «Голос». Она была еще совсем юная, и я подписалась на нее в теперь уже запрещенной социальной сети. Там у нее очень выразительная страница — она поет, читает стихи, много рассказывает, и все это всегда дерзко, энергично, с юмором. У Леры есть такое свойство: когда смотришь на нее, независимо от внешних событий, настроение гарантированно улучшается! Поэтому мне очень хотелось видеть ее у себя в кадре. Но когда мы пригласили ее на кастинг в «Классную Катю», она отказалась, так как была в положении. К счастью, подготовительный период так затянулся, что Лера успела родить.

Почему ваша Катя преподает именно географию?

Мне кажется, это единственный предмет, про который можно рассказывать интересно и при этом не обладать дидактическими знаниями. У меня в школе была ужасная география. Я не запомнила вообще ничего кроме каких-то бесконечных контурных карт, и учила все столицы уже потом, во взрослом возрасте, когда поняла, что стыдно это не знать. Так что мы подумали, что география будет тем уроком, в который можно было бы привнести такой свежий ветер.

В этом проекте, получается, вы работали со всеми поколениями. С кем оказалось сложнее?

Перед началом съемок я больше всего боялась сцен со школьниками. Все же большинство из них —непрофессиональные актеры, для многих это был дебют. Я опасалась, что на фоне народных и заслуженных Гоши и Алены они будут выглядеть неопытными. А в итоге оказалось, что сцены с детьми — самая приятная часть работы, потому что у них нет каких-то ограничений, годами наработанных штампов, актерских зажимов. Они такие, какие есть — свободные, вдохновленные. Им достаточно рассказать, о чем сцена, и они это очень органично сделают. Им все интересно, все в радость и в новинку. От них получаешь такой заряд энергии! Я поняла, почему школьные учителя не стареют и практически не меняются — они всегда находятся в этой вот юной энергии, и это такое счастье! Я будто бы вновь окунулась в то время, когда сама работала училкой английского!

Ольга Френкель: «В Классной Кате мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу Розыгрышу, а не американскому кино»
фото: Пресс-служба канала СТС

Для каждого ли сериала вы используете собственный опыт? Перед «Инсомнией», как я узнала, был регрессивный гипноз, здесь – преподавание, «#СидяДома» – понятно, что карантин был у всех нас.

Я по-другому не умею. И всегда берусь за проект, если нахожу в нем возможность рассказать про себя и использовать какой-то свой инсайт.

Кого вы можете назвать своими учителями?

В кино для меня это, конечно, Саша Дулерайн, Женя Никишов и Валера Федорович. А в жизни главный мой учитель — Евгений Михайлович Фридман – преподаватель русского языка и литературы, у которого, кстати, тоже учился известный театральный режиссер Евгений Писарев. Мы с ним прошли одну школу. Если бы здесь была возможность, как в авторском полном метре, пустить титры, я бы написала, что «Классная Катя» посвящается моей бабушке (она тоже преподаватель русского и литературы) и моему педагогу Евгению Михайловичу, который научил меня всему, что я умею. Дело в том, что у него на уроках мы не учили скучную теорию, а разыгрывали литературные произведения, как в спектакле, делали театральные постановки. Он на самом деле выдающийся драматург, и мы одновременно с литературой учились режиссуре, разбору текстов, придумывали мизансцены, писали пьесы на основе того материала, который проходили. Не удивительно, что он вырастил не одно поколение драматургов, режиссеров, актеров и творческих людей!

Вы начинали свою карьеру с сериала «Деффчонки», последние сезоны которого уже снимались, простите, как на фабрике. Но для меня, например, вы выстрелили с «#СидяДома», хотя знаю, что «Инсомнию» вы как раз начали снимать перед пандемией.

«Деффчонки» в то время были, конечно, суперхитом, там были какие-то огромные рекламные контракты. Моя проблема была в том, что я никак не могла начать делать что-то еще, потому что в связи с тем, что проект хорошо продавался, продюсеры все время продлевали его, просили написать и снять еще сезон, а потом еще и еще сезон. Когда мы, наконец, усилием воли решили закончить эту эпопею, я поклялась никогда больше не снимать комедии. Мечтала сделать серьезное драматическое высказывание. Так появилась «Инсомния», мы сняли пилотную серию и должны были запускаться в производство, но пришлось заморозить проект, потому что началась пандемия. Мы с Гошей вместо съемок сели дома в ужасе, что это бездействие затянется надолго, и тут же придумали «#СидяДома» — как лекарство от тоски и безделья.

Ольга Френкель: «В Классной Кате мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу Розыгрышу, а не американскому кино»
фото: Пресс-служба канала СТС

На мой взгляд, лучший скринлайф-проект, вышедший в пандемию.

Это было очень веселое время, но физически очень тяжелое, потому что мы должны были выпускать в эфир серию в неделю. То есть, за неделю нам надо было все это написать, снять и смонтировать. Но в тот же время этот карантин сделал мне огромный подарок – можно было взять тех артистов, которых я хочу, вообще любых! Все были свободны, сидели дома и скучали. Вечером я говорила, что хочу, например, Анну Михалкову, которую в обычное время не заполучить, у нее огромная актерская занятость, а утром уже прилетала новость, что Михалкова готова у нас сниматься!

«Классную Катю» вы снимали вместе с Тимофеем Шалаевым, хотя предыдущие проекты снимали самостоятельно.

В «Деффчонках» мы все-таки работали большим составом: сорежиссеры — это неизбежная производственная необходимость, когда речь идет о длинных многосерийных проектах, которые нужно снять за короткий срок. С Тимофеем как режиссером монтажа мы работали давно, и у нас образовалась синергия. Он — один из лучших режиссеров монтажа в России. Когда стало очевидно, что на «Классную Катю» придется звать сорежиссера, а своего Чупова, как у Наташи Меркуловой, у меня нет, я стала думать, кому я могу доверить это, с кем у меня совпадают вкусовые моменты, и остановила свой выбор на Тимофее, для которого «Классная Катя» – дебют на съемочной площадке. И когда я смотрю материал, то порой не могу вспомнить, какие сцены снимала сама, какие – Тимофей, а какие – мы вместе. Потому что за долгие годы совместной работы в монтажке мы стали смотреть плюс-минус в одну сторону.

Теперь у вас в арсенале успешная скринлайф-комедия, драматический триллер «Инсомния», «Классная Катя», которая поначалу притворяется комедией, но, как мы выяснили, это еще и мюзикл. Какие еще жанры не освоены?

Я мечтаю снять полный метр. Новогодний. Как «Ирония судьбы», под которую потом еще 20-30 лет люди бы резали салат оливье. И тоже с песнями. Чтобы Гоша пел «Я спросил у ясеня» или что-то подобное.

Смотрите сериал «Классная Катя» в эфире канала СТС по будням в 18:30.


Маша Токмашева
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