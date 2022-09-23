Руслан Братов: «Я не искал логики, клево и оправданно — этого достаточно»

анонс

Режиссер сериала «Ева, рожай!» – о давлении на женщин, разрушении «четвертой стены» и танцах Елены Подкаминской

Никита Грамматиков: «Думаю, тема с "часики-то тикают" актуальна для всех, а не только для женщин»

Режиссер сериала – о работе с Даней Милохиным и Гошей Куценко, оммажах советскому кино и своем педагогическом опыте

Ольга Френкель: «В "Классной Кате" мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу "Розыгрышу", а не американскому кино»

Генеральный директор онлайн-кинотеатра PREMIER – о попытках найти общий язык с подростками, документальном кино и будущем сервиса

Софья Митрофанова: «Ни одна стратегия, придуманная на коленке и под воздействием негативных факторов, не может быть эффективной»

11 сентября

Владимир Сычев: «Мне хотелось сыграть драму — чтобы стало понятно, что мне можно предлагать серьезные роли»

Актер — о регби в России, актерах-спортсменах и о том, как трудно быть продюсером