Никита Грамматиков: «Думаю, тема с "часики-то тикают" актуальна для всех, а не только для женщин»

В онлайн-кинотеатре START начался показ сериала «Ева, рожай!» – истории о 38-летней преподавательнице танцев, сильной и независимой женщине, которой то и дело кто-то из родственников, друзей или случайных знакомых норовит сказать о том, что часики-то тикают. А тут еще и бывший Евы стал счастливым отцом семейства, которое создал с ее же психотерапевтом. Ева решительно настроена изменить свою жизнь. Режиссером сериала выступил Никита Грамматиков, с которым мы поговорили о давлении на женщин, разрушении «четвертой стены» и танцах Елены Подкаминской, которая исполнила в сериале главную роль.
фото: Съемки сериала "Ева, рожай!"/пресс-служба START
Когда я заканчиваю проект, у меня обычно долгая пауза, когда я выбираю следующий. Мне, вроде, и хочется уже работать, я восстановился, но я всегда жду проект, который будет откликаться внутри меня. И пока не найдется то, что меня задевает, я за работу не берусь. Я давно понял, что если у меня нет желания рассказывать ту или иную историю, то я не смогу ни актеров, ни оператора, ни художников, ни гримеров на нее зарядить. Поэтому если у меня холодный нос и холодное сердце, я говорю «нет». А те проекты, за которые я берусь, которые меняют меня и расширяют мой кругозор, становятся моими любимыми.
Чем вас в таком случае зацепил проект «Ева, рожай!»?
Если в двух словах, то профессионализмом написанного пилота, его внятностью. Я сразу понял, про что будет история, как развивается главная героиня, какие у нее проблемы, какую тему затрагивает сериал. Для этого стоило только прочитать самый первый монолог нашей героини, которая стоит перед зеркалом и общается сама с собой. Еще важно, что наши сценаристки Юля Клименко и Дарья Воротынцева придумали, что у героини есть определенное количество кандидатов, из которых она выбирает, а не так, что в каждой серии появляется новый персонаж. Благодаря этому я смог проработать каждый характер, погрузиться во всех героев и понять, как каждый из них раскрывает нашу героиню, провоцирует ее на что-то или открывает внутренние вибрации. И это было здорово.
фото: Съемки сериала "Ева, рожай!"/пресс-служба START
В сериале при этом присутствует элемент разрушения «четвертой стены». Он тоже изначально был прописан в сценарии?
Это, скорее, коллективная история. В первой сцене пилота актриса общается сама с собой перед зеркалом и тем самым общается и со зрителем. Это был очень хороший сценарный ход, актерский и режиссерский. Так же в конце первой серии есть сцена, где героиня извиняется, вроде бы, в лицо психологини, а, вроде бы, и зрителя. Во время подготовительного периода у нас было определенное количество референсов. Один из них – «Дрянь», которая частично по характеру подходит нашей героине. А второй – «Меломанка» с Зои Кравиц, где она вообще ведет двухминутные диалоги со зрителем. И во время знакомства с Леной Подкаминской, когда у нас были читки, мы обсуждали сцены, я рассказал ей про эти референсы и попросил обратить внимание на общение со зрителем – закадровым либо внутрикадровым голосом. В итоге мы договорились, что снимаем закадровый текст, и соответственно Лена отыгрывает его молча, а потом делаем дубль, где она общается со зрителем. И потом на монтаже мы выбирали, что лучше работает.
Елена Подкаминская была утверждена на роль вами или продюсерами?
Она была утверждена еще на пилоте, который снимал Клим Шипенко. На мой взгляд, Лена идеально подходит для этой героини, поэтому я даже не поднимал вопроса, менять актрису или нет. Она оставалась с нами безоговорочно. Так же из пилота у нас остались Галина Александровна Польских – прекрасная актриса, которая играет нестареющую бабушку нашей главной героини. Восхитительная Наташа Ноздрина, исполнившая роль психологини, и Лиза Мартинес, которая сыграла подругу Евы.
фото: Съемки сериала "Ева, рожай!"/пресс-служба START
В «Ева, рожай!» показано, какое давление оказывает общество на женщин за 30. А есть ли в этом смысле какое-то общественное давление на мужчин сходного возраста?
Думаю, тема с «часики-то тикают» актуальна для всех – не только для женщин, которые еще не родили. Мужчин, конечно, этот вопрос тоже в какой-то степени касается. Если нет спутницы жизни, родители же говорят: «Когда найдешь? Мы уже хотим внука, у нас часики тикают, мы скоро не сможем внуков нянчить и вам помогать, а их все еще нет». Да и жена или девушка тоже могут говорить, что пора заводить ребенка и расширять семью. Так что такие вопросы есть у каждого, и все их решают по-своему.
В сериале есть фраза о том, что женские обиды – мощнейшее топливо для развития страны. Согласны ли вы с этим утверждением?
Все обиды могут быть двигателем. Если тебя задели, ты, конечно, будешь менять себя или что-то делать, чтобы доказать в первую очередь самому себе, что ты можешь. Так что в какой-то степени да, но думаю не так глобально, как говорит наша героиня.
Вообще насколько мужчине тяжело снимать про женщин? Тем более «Ева, рожай!» не первый ваш такой опыт.
Действительно, в «Учителях», «Фемиде», «Моей большой тайне» главными являются женщины. Для меня какой-то сложности в этом нет. Ты берешь материал, изучаешь героиню – все ее сильные и слабые стороны, разбираешь сцены, находишься в диалоге с актрисами и получаешь хороший результат. Очень важно – выбрать правильную актрису под героиню. Я уже несколько лет работаю с одним кастинг-директором Катей Малютиной, и наш творческий тандем – настоящий подарок. Она меня хорошо знает и понимает, чего я хочу, и какие актеры или актрисы будут меня слышать и лучше воспримут материал.
фото: Съемки сериала "Ева, рожай!"/пресс-служба START
В такой связке главным остается режиссер или все-таки актриса многое диктует своей героине?
Тут все зависит от личности. Я всегда за диалог. С учетом того, что мы обсуждаем исключительно сериальное производство, рассказать и наполнить актера или актрису на 100% мне физически не хватит времени. Я могу лишь направить, а дальше уже актер должен внутри все переработать, освоить, услышать, что я хочу, добавить свой взгляд на сцену или на персонажа, и уже непосредственно в дублях и репетициях и завершать наш диалог. В такой форме получается прекрасное сотворчество. Но бывали у меня случаи, когда я полностью загружал актрису информацией, она с ней полностью соглашалась и мы с ней шли в отличное плавание.
А с Подкаминской как складывалось ваше сотрудничество?
Мы спорили, общались. Это было не суперлегко ни для Лены, ни для меня, но к согласию мы приходили. Для нас обоих это был непростой проект, и я буду очень рад, если Лену как-то отметят, похвалят. Ни Лена, ни я не создавали эту героиню спустя рукава. Как и авторы сценария. Тут опять же был симбиоз работы. Периодически бывало, что мы заканчивали съемки и по пути домой созванивались с Леной и обсуждали, что мы снимаем завтра, что важно показать в этих сценах. Эта роль была для Лены на сопротивление. В жизни она прекрасный, добрый, нежный человек, но ее героиня – дама с характером. И этот характер ей иногда мешает определиться, тот мужчина или не тот, нужен он или нет. В этом ее постоянном внутреннем кипении она дает комичные ситуации, драматические сцены, заставляет зрителей сопереживать, что, мне кажется, очень круто.
фото: Съемки сериала "Ева, рожай!"/пресс-служба START
Я так понимаю, что Елену перед съемками вы еще отправили заниматься танцами.
Это была одна из обязательных вещей, потому что каждый танец у нас со своей историей, своим взглядом, фантазией, определенным характером. И если Лена до этого танцевала и заняла первое место в «Танцах со звездами», то у меня никогда не было практики в постановке танцев. Я сначала немного боялся того, как все будет происходить, но потом понял, что у нас работает постановщик танцев Саша Могилев, и сосредоточился на совместной с ним работе. Я давал ТЗ, рассказывал, какой танец, какое у него настроение, что нам нужно получить от него драматургически, и Саша очень внимательно слушал меня. Да, были сложности, потому что ставить танец в танцевальном зале – это одно, а снимать его на определенном объекте – совсем другое. Поэтому мы наперед старались выбирать объекты, снимать на видео траекторию движения, как у нас будет двигаться камера. Потом Саша в зале делал сцену этого танца примерно, как это будет на улице, и затем мы уже встречались непосредственно на площадке, где были доработки. В том числе нужно было отзеркалить некоторые движения – и тут уже было непросто Лене, потому что мышечная память подсказывает, что здесь нужно крутиться налево, а нам для того, чтобы это правильно снять, нужно было, чтобы она крутилась направо. Но Лена со всем справилась, и у нас в сериале происходят даже танцевальные диалоги. Мой любимый танец – в шестой серии. Мы сняли его практически однокадрово, и это был как раз тот случай, когда тщательная подготовительная работа дала отличный результат.
Это оказалось самым сложным на проекте?
На самом деле самым сложным было то, что у нас было большое количество ночных смен, и это порой выбивало творческую группу из колеи. Зато мы видели большое количество рассветов. И это прекрасное ощущение, когда ты все отснял и ранним утром без пробок едешь домой, довольный проделанной работой.
Считаете ли вы себя сейчас востребованным режиссером?
Все в сравнении. Есть режиссеры, которые закончили снимать проект и потом сразу идут снимать другой. Есть режиссеры, которые снимают не каждый год проекты. В данный момент у меня выходит новый сериал, и это прекрасно, а что будет дальше – посмотрим. У меня есть предложения и главное – есть, что читать.
фото: Съемки сериала "Ева, рожай!"/пресс-служба START
Стриминги в плане материала помогли режиссерам или теперь просто стало больше одинаковых сериалов?
В платформенных историях, мне кажется, есть чуть больше возможностей экспериментировать, рассказывать сцену так, как хочет режиссер, оператор-постановщик. Мы захотели снять динамичную сцену с большим количеством деталей, договорились, со всеми обсудили, в вызывной лист заложили, что мы снимаем много кадров и так и делаем. Захотели мы снять какую-то замороченную сцену, пусть даже короткую, но атмосферную, так же все подготовили и сняли. В этом проекте очень многое было придумано мной, оператор-постановщик Федор Стручев все мои идеи доработал, и мы их реализовали на площадке. Это просто счастье, когда ты представил сцену, а потом видишь, что она и впрямь получилась именно такой. Производство кино – это же совмещение большого количества техники, а это уже физика, и порой, когда ты представляешь сцену, то о физике не думаешь. Но в этом проекте я горжусь тем, что есть сцены, которые в этом смысле получились идеально. Например, в первой серии героиня Лены собирается на свидание, она в черном сексуальном платье рассуждает, как нужно себя вести на первом свидании, и камера грациозно облетает вокруг героини. А следующая сцена – уже монтажная, – где героиня Лены немного подзажалась и изменила свой взгляд на то, в чем идти и как общаться с мужчиной на первом свидании.
Чего, на ваш взгляд, не хватает сейчас российскому кино?
Наше кино развивается, начинает приносить деньги продюсерам, пользуется популярностью у зрителей. Так что нам нужно не останавливаться, а развиваться и идти дальше. Для меня в российском кино, наверное, не всегда хватает подготовительного периода, когда ты обсуждаешь, придумываешь, выбираешь, чтобы выйти на съемочную площадку подготовленным на все 100%. Всегда есть что-то, что не успели найти, дописать, выбрать, и это большой минус. Во время подготовки к «Ева, рожай!» у нас с Федором Стручевым была очень плотненькая папочка раскадровок. И утром мы встречались на площадке, я доставал наши раскадровки, мы их смотрели и расходились каждый в свои цеха делать свою работу. Что-то, может, и видоизменялось на площадке, но у нас был фундамент, мы знали, от чего будем отталкиваться или от чего отказываться. И всегда на этой основе можно было придумать запасной вариант. И это самое важное в работе. Надеюсь, это оценят и зрители.
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