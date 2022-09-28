Сергей Епишев: «Мне понравилась история про обезумевший мир взрослых, где единственным адекватным героем является ребенок»

На канале СТС 3 октября начинается показ сериала «Тётя Марта», в котором маленькая девочка в исполнении Виты Корниенко берет на себя далеко не детские обязанности и решает вполне взрослые проблемы. Роль соседа Марты – не самого удачливого актера, которому порой приходится притворяться отцом девочки, – сыграл Сергей Епишев. Мы поговорили с ним о работе с Витой Корниенко, популярности после сериала «Кухня», актерской депрессии и отцовском опыте.
фото: Пресс-служба канала СТС
В сериале СТС «Тётя Марта» ваш герой – актер-алкоголик и сосед главной героини – вызывает жалость. Но при этом хочется его поругать за то, что он так живет. А у вас какие эмоции вызывал Аксёнов?
На самом деле разнообразные. Да, его хочется и поругать, и пожалеть, иногда им даже восхититься, потому что порой он берет себя в руки и совершает поступки, которые никак от него не ждешь. Он все время обманывает ожидания и ведет себя непредсказуемо, тем он и интересен.
Этим вас и привлекла роль?
Мне понравилась история про обезумевший мир взрослых, где единственным адекватным и способным на большие поступки героем является ребенок. Остальные же либо инфантильные, либо себе на уме, либо потерянные взрослые, не понимающие, как себя вести и в целом жить. Это очень интересная задумка. Что касается моего персонажа, у меня таких предложений никогда не было. И я понял, что потихоньку перехожу в разряд наставников молодых героев. (Улыбается.)
Ваш персонаж — актер, который потерял себя в алкоголе. Это собирательный образ или, к сожалению, в вашей жизни бывали конкретные примеры?
Я видел разных артистов, так что да, это скорее собирательный образ, не было конкретного прототипа. Он же не только пьянствует. Аксёнов — актер с большой буквы «А». Для него очень важно помнить про благородство этой профессии, что она подразумевает высоты духа. И он порой к ним приходит. В этот момент он абсолютно трагический артист. И эти его драматические нотки, которые он не может проявить на сцене, но проявляет в жизни, — его любопытная особенность, на мой взгляд.
фото: Пресс-служба канала СТС
При этом он не может найти себя в профессии, периодически проваливаясь в тоскливое или депрессивное состояние. Вам это знакомо, бывали такие непростые периоды?
Открою секрет: у всех артистов периодически возникает мысль, что они занимаются не тем делом. (Улыбается.) Что профессия их предала или они предали профессию, что надо уходить, жизнь кончена. Это свойственно всем артистам. Рано или поздно такие мысли накатывают: на кого-то чаще, на кого-то реже. Обстоятельства складываются так, что в какой-то момент можешь сидеть без работы очень долго. Но, скажем так, до совсем бесчеловечного состояния я не опускался. (Улыбается.) Хотя депрессивные состояния бывали.
Что вас спасало в такие моменты?
Наверное, переключение на что-то другое. Иногда это спорт, иногда неистовое изучение языка. Если я сейчас, грубо говоря, не артист, попробую быть просто человеком: уеду куда-нибудь, узнаю что-то новое, займусь здоровьем, возьму толстенную книгу, чтобы все-таки быть еще и образованным человеком, а не только механизмом по заучиванию текста. (Смеется.)
Ваш герой на правах соседа главной героини Марты активно участвует в её жизни. В наше время мы редко знаем своих соседей. А вы знакомы со своими?
Я недавно переехал в новое жилище, где мне очень повезло с соседями по лестничной клетке. Они совершенно чудесные и душевные люди, мои ровесники, и мы поддерживаем теплые отношения. А вот с соседями снизу не повезло совсем. Они живут в доме со дня его основания и постоянно рассказывают, как нужно жить, как вести себя в подъезде и дома, как нужно ходить, в какое время включать телевизор. И как-то не очень у нас задалось общение. Нам даже с полицией пришлось пообщаться, так что у нас развиваются бурные драматические отношения. (Улыбается.)
фото: Пресс-служба канала СТС
Кстати, узнали ли вас соседи по лестничной площадке?
Видимо, они настолько деликатны, что эта тема у нас никогда не поднималась. Мы общаемся исключительно как соседи. Меня не воспринимают как человека из телевизора. (Улыбается.)
А какую неожиданную встречу с соседями, поклонниками, зрителями можете припомнить? Наверняка после выхода «Кухни» таких было немало.
На самом деле есть моменты, когда все-таки хочется побыть просто человеком, не быть узнанным, что называется, отдохнуть. Но вот на острове Тенерифе в парке развлечений на водном аттракционе, когда мы плыли с друзьями, вдруг прозвучали такие страшные слова: «О! Это же Лёва!» (Смеется.) Это было как-то совсем неожиданно. Казалось бы, далекий остров Тенерифе, кто туда доберется из россиян? В такие моменты переходишь на английский и делаешь вид, что ты кто-то другой. (Смеется.) Но сейчас, к счастью, таких случаев все меньше. Надеюсь, что «Тётя Марта» станет новым объектом узнавания в других обстоятельствах. (Улыбается.)
Как в целом реагируете на то, когда вас называют именем героя «Кухни»?
Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди знали меня как актера, а не персонажа. А Лёва — просто один из моих героев. И когда люди идентифицируют меня с этим героем, это скорее не очень приятный момент, связанный с тем, что не все способны отделить актера от персонажа. В театре зрители иногда мне говорят: «Мы думали, что вы Лёва, а вы, оказывается, актер». (Улыбается.) Мне все-таки важно находиться не в одном амплуа, а быть разнообразным. Потому что в этом и есть кайф моей профессии — разные роли проживать и быть убедительным во всех этих ролях.
Британский актер Хью Лори, когда играл хромого доктора Хауса, жаловался, что потом у него были проблемы с ногой. У вас не было похожих проблем? Ведь Лёва заикается, и многие зрители даже думали, что вы и в жизни так разговариваете.
Хромота — все-таки история, связанная с телом, что сложнее. А у меня же была просто особенная манера речи. Но было, конечно, смешно, когда мне во время съемок и потом раз двадцать предлагали играть робкого и заикающегося персонажа в других сериалах. (Улыбается.)
Пересекаетесь ли сейчас с бывшими коллегами «Кухни», которая, кстати, в этом году отмечает десятилетие? Например, с Михаилом Башкатовым вы играете в одном спектакле.
С Мишей мы действительно играем в одном спектакле и всегда рады этому обстоятельству. С другими коллегами я всегда тоже рад увидеться. У нас остались очень теплые отношения и воспоминания о проекте и совместной работе. (Улыбается.)
фото: Пресс-служба канала СТС
Зрители СТС вас также полюбили благодаря роли в сериале «Не родись красивой». Чем вам запомнилась эта работа?
Я помню, что это была какая-то очень удивительная история. В сериале снималось большое количество моих коллег и однокашников. Поскольку все это дело выпускал режиссер Александр Назаров, который в то время работал в Щукинском училище. Кажется, две трети участников этого проекта имели отношение к нашему училищу. (Улыбается.) Было также много коллег, с которыми я работал в театре. И за этим было очень интересно наблюдать: как они начали сниматься в сериале, который постепенно становился популярным и в итоге обрел всероссийскую славу. И как я потом тоже стал участником этого забега. Конечно, это интересный опыт — участие в долгоиграющем сериале и в таком культовом проекте.
А если говорить про первое воспоминание о съемочной площадке?
Честно говоря, я был немножечко разочарован процессом. Не буду называть проект, но мне не понравилось, как там было устроено и организовано. Все, что было на площадке, и то, что я потом увидел на экране, — это было так убого, что сильно расстроило и отрезвило. Ведь сначала я пришел туда с некой очарованностью процессом. Я ждал магию кино. Но люди не создавали волшебный мир, а лениво передвигали приборы, не очень хорошо ставили свет. Всё было в спешке, из серии «Ничего, и так сойдёт!». И это была моя прививка реальностью.
Это вас не спугнуло?
Нет, наоборот, было желание продолжать. (Улыбается.)
А сейчас что для вас особенно важно на съемочной площадке?
Так скажем, бытовые условия не слишком сильно меня донимают. (Улыбается.) Самое прекрасное, когда все занимаются осмысленным и вдохновляющим всех делом. Когда всем нравится, что они делают, есть большое желание, чтобы получалось хорошо. Чтобы каждый департамент, цех нес ответственность и максимально вкладывался. Чтобы была общая заряженность всей группы. Кстати, на съемках «Тёти Марты» именно так и было. (Улыбается.)
Если вспоминать киношные традиции, какие ваши любимые? Например, собираете ли вы тарелки, которые бьют в первый съемочный день?
В начале актерского пути собирал. Сейчас порой дома нахожу фрагменты старых тарелок, где уже стерлись все имена и фамилии, так что не помню уже, что это за проекты. (Улыбается.) Я просто в какой-то момент понял, что это неважно. Да, это милая традиция, присутствовать на ней всегда приятно, хочется запомнить этот момент. У всех такой адреналин, ведь начинается что-то новое, мы готовимся сделать что-то, что «порвет» эфир или прокат. Но пусть, наверное, это просто останется в памяти. Без кухонной утвари. (Улыбается.)
Недавно ваша партнерша по «Тёте Марте» Кристина Асмус вспоминала самых любимых партнеров. А кто из коллег вас особенно поддержал, когда, возможно, был непростой проект?
Мне, видимо, везло, потому что всегда встречались режиссеры и коллеги, которые старались на площадке выстроить правильные отношения, сдерживали свои эгоистические порывы, были очень партнероориентированными. Мне даже кажется, что я никогда не встречался на площадке со звездной болезнью.
фото: Пресс-служба канала СТС
В сериале «Тётя Марта» главную роль играет хоть и юная, но уже опытная Вита Корниенко. Как считаете, чему у нее может поучиться даже взрослый состоявшийся актер?
Вот Вита — звезда в хорошем смысле этого слова. (Улыбается.) Она всегда в прекрасном настроении. Зима, восемь утра. Приезжаешь — еще темно, уезжаешь — уже темно, хочется лета, отсутствие солнца и сна изматывает, в общем, непросто. Но Вита всегда полна сил, энтузиазма, идеально знает текст, разбирает его, понимает, что делает, при этом оперативно реагирует на предложения режиссера. Она действительно звезда! (Улыбается.)
У вас в театре такое количество работ, что можно только позавидовать. А как сцена помогает вам потом в кино?
Мне нравится выходить на сцену, я это дело очень люблю. И каждый раз в работе с новым режиссером ищешь новое качество своей актерской игры, потом эти качества, конечно же, обогащают тебя и позволяют делать работу в другом проекте чуть глубже и сложнее. Сцена мне необходима, меня она обогащает. Нужна ли вообще актерам сцена? Не знаю, на это каждый ответит по-разному. Есть актеры, которые ненавидят театр, ведь в театре есть некоторое преувеличение. На сцене нельзя работать, как в кино, в театре поневоле форсируешь голос, потому что, когда есть большой зал, нужно, чтобы долетало до задних рядов. Здесь всё немножечко преувеличено. Сейчас, правда, появились микрофоны, чтобы сделать существование актеров естественнее. Но все равно нужно быть чуть больше, чуть-чуть добавлять регистр. Для кино это не очень хорошо, но если актер умеет вовремя переключаться, то может быть интересно.
Спектакль «Всё о мужчинах» с вашим участием рассказывает о том, что волнует современных мужчин. А какой герой для вас был примером в свое время?
Не помню, чтобы у меня в голове был конкретный образ. Я считаю, что нужно воспитывать критическое мышление и не создавать себе кумиров. Я понимаю, что в детстве иногда испытываешь беззаветную любовь к тому или иному человеку. Но мне кажется, что важно для меня, как для родителя особенно, воспитать взвешенное отношение к тем или иным персонам, отсутствие беззаветной преданности и понимание своего пути: помогает ли тебе этот человек или все-таки начинает давить на тебя, а его геройство лишает тебя инициативы и уверенности в себе.
фото: Спектакль "Вcё о мужчинах"/culture.ru
Сейчас, кажется, больше стало появляться не супергероев, а супергероинь, когда актриса играет не подружку главного героя, а главную роль?
Конечно, мне как актеру-мужчине даже обидно, что не так много интересных героев-мужчин. (Улыбается.) А если серьезно, сейчас женщины выходят на передний план, становятся главными героинями, двигателями сюжета, совершают поступки, которые меняют жизни людей. Даже в сериале «Тётя Марта» главная героиня — девочка. (Улыбается.) Здесь она берет всё в свои руки и решает взрослые проблемы. Наверное, так и нужно, чтобы феминистская повестка лидировала. Я рад, что женщина перестает быть придатком мужчины, а становится полноправным участником, заставляет с собой считаться. И это хорошо, ведь женский взгляд на мир совершенно другой.
А каких героинь в кино лично вам не хватает?
Мне как раз всего хватает. (Улыбается.) Мне кажется, что сейчас большое разнообразие историй на любой вкус, где можно найти и супергероинь, и жертв, и утончённых девушек, и многих других интересных персонажей.
Что в целом вы цените в женщине? Какие качества?
Доброту, ум, умение видеть красоту, создавать ее, чувствовать, аккумулировать в себе.
В соцсетях в свое время вы опубликовали фотографию маленьких ножек. Вас можно поздравить с первым опытом отцовства?
Да, можно.
Поменял ли этот опыт в вас что-то не только как в человеке, но и в актере?
Скажем так, по щелчку ничего не меняется. Да и я не чувствую, что это как-то повлияло. Это разные сферы деятельности: актерство и родительство. (Улыбается.) К тому же это длительный процесс. Пока прошел только год, трудно сказать.
фото: Пресс-служба канала СТС
Долго ли выбирали имя?
Да, долго. Искали, выбирали, смотрели, какие имена нравятся, потом остановились на нескольких вариантах. И когда дочь родилась, посмотрели на неё и поняли, что она все-таки Аня. (Улыбается.)
И какие семейные заботы взяли на себя?
Мы стараемся всё делать вместе, помогать друг другу. В те моменты, когда я дома, готов взять на себя любую ответственность: побыть вместе, что-то приготовить, покормить, уложить — в общем, всё, что в моих силах, я делаю.
А что для вас самое сложное в этом процессе?
Просыпаться рано. (Улыбается.) К счастью, ночью я более-менее сплю, а вот вставать в шесть утра для меня испытание. (Улыбается.)
Приходилось ли в целом как-то готовиться к роли отца?
Из такого очевидного я бы выделил книжку Людмилы Петрановской «Тайная опора», которая на меня произвела неимоверное впечатление и заставила переосмыслить свою жизнь и настроиться на родительскую роль. Ну и практическая книга Фёдора Катасонова «Федиатрия» тоже как-то очень успокаивающе действует, приземляет и снимает груз перед родительством. Мне кажется, главная задача таких книг — правильно настроить на такую осмысленную родительскую деятельность, избавить от ненужных волнений, связанных с этим делом. И вот книжка Катасонова очень помогает, учит трезвому взгляду на мир и общению с ребенком.
Наверное, практически не остается времени на увлечения? Ведь в свое время вы играли в группе.
Да, наша группа долго распадалась, практически с момента своего основания. (Улыбается.) И в какой-то момент распалась окончательно. Все уже занимаются немножко другой деятельностью, некоторых даже нет в стране. Так что группа осталась приятным воспоминанием. Но у меня есть план попробовать кое-что другое, отличное от актерства. Когда всё получится, обязательно поделюсь. (Улыбается.)
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