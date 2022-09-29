Иван Соснин: «Сейчас люди хотят светлых историй со счастливым концом»

анонс

28 сентября Сергей Епишев: «Мне понравилась история про обезумевший мир взрослых, где единственным адекватным героем является ребенок» Актер – о сериале «Тётя Марта», популярности после «Кухни» и родительском опыте

23 сентября Руслан Братов: «Я не искал логики, клево и оправданно — этого достаточно» Режиссер фильма «Экспресс» — об анекдотах в кино, одной песне в саундтреке и еже в канализации

21 сентября Никита Грамматиков: «Думаю, тема с "часики-то тикают" актуальна для всех, а не только для женщин» Режиссер сериала «Ева, рожай!» – о давлении на женщин, разрушении «четвертой стены» и танцах Елены Подкаминской