Иван Соснин: «Сейчас люди хотят светлых историй со счастливым концом»

В прокат выходит роуд-муви «Далекие близкие» — доброе и душевное кино, которое за полтора часа позволит вместе с героями проехать на автодоме через всю Россию и подарит надежду на лучшее. Свою последнюю главную роль в картине исполнил Евгений Сытый – он сыграл хабаровского учителя географии, отправившегося в Москву, чтобы встретиться со своей дамой сердца, а заодно по пути наладить отношения с сыном (Филипп Авдеев). Проект стал режиссерским дебютом Ивана Соснина, известного короткометражными работами «Интервью», «Чернильное море» и «Урок экологии». Мы поговорили с постановщиком о путешествиях по стране, терапевтическом эффекте кино и сай-фае в русской деревне.
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
У вас в фильмографии больше 15 короткометражек. Какие ощущения от съемок первого полного метра?
Полный метр – это несколько коротких в одном. У нас даже была похожая ситуация по сменам: три съемочных дня и перерыв. К тому же, этого требовала большая география съемок. Я сравниваю короткий метр со спринтом, а полный метр – с марафоном. Просто нужно запастись терпением и не выгореть на первых сменах, иначе не останется заряда на дальнейшую работу.
Вы сами монтировали свои предыдущие работы. Здесь тоже взяли это на себя?
Монтаж оказался для меня более сложным этапом, чем съемки. Часть смен снималась с двух камер, мы работали без раскадровки, на площадке было много импровизации. Монтажом я занимался вместе с моим коллегой Максимом Якимовым. Работа заняла почти полгода – это долго, полный метр можно смонтировать за два-три месяца. Для сравнения на короткометражку уходит две-три недели. Я ведь еще и писал сценарий «Далеких близких», и по сути три года жил одним проектом. В будущем постараюсь делегировать задачи разным людям.
Как появилась идея «Далеких близких»?
Я наблюдал, как моя мама осваивает соцсети, – это очень мило и трогательно выглядит со стороны. В сценарии все началось с того, что пожилой человек знакомится в интернете с женщиной и едет к ней через всю Россию, два одиночества находят друг друга.
Расскажите о вашей работе с Евгением Сытым.
Работая над другими проектами, я уже кастинговал Евгения, и во время написания сценария «Далеких близких» думал, что было бы здорово снять его в главной роли. Он очень простой, классно импровизирует на площадке, живет в кадре, ему было необязательно давать готовые диалоги – он сам в процессе много чего придумывал, и это все выглядело очень органично. Я с самого начала настаивал на его кандидатуре. И счастлив, что Евгений снялся в нашем кино. Это его фильм.
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
Жанр роуд-муви обязывает по максимуму охватить все красоты страны. Как происходил отбор локаций?
Перед съемками мы сделали большой скаутинг и остановились на Ленобласти, потому что она очень многогранна. Финский залив похож одновременно и на озеро, и на море. Там красивый сосновый лес: если в средней полосе России он стоит стеной и картинка получается плоская, то здесь все выглядит гораздо объемнее, когда сквозь сосны проглядывают солнечные лучи. Также нам было важно наличие красивых дорог.
Со съемками на Байкале получилась сложная ситуация, смена с Филиппом Авдеевым и Евгением Сытым была крайняя. Евгению по состоянию здоровья было бы тяжело добраться до локации, поэтому мы нашли похожее место на Ладожском озере в Карелии и отсняли там все игровые сцены. Натурные кадры – общий план с коптера, виды из окна – снимались на Байкале. Потом наш автодом проехал через всю Россию, и в целом заявленные в фильме локации реальны за исключением некоторых моментов с актерами, но я думаю, что зрители отнесутся к этому с пониманием.
Вы тоже проделали долгое путешествие по стране на автодоме?
Я почти полностью проехал этот маршрут весной во время освоения, после съемок мне уже нужно было заниматься постпродакшеном, поэтому мы решили разделить команду: отправили продюсера, оператора коптера и двух водителей, которые ехали на двух машинах параллельно, чтобы из окна одной можно было снимать автодом. Путешествие заняло три недели, всего проехали 14 тысяч километров, маршрут был не прямой, чтобы собрать максимум красивых мест по пути. Больше всего меня впечатлил остров Ольхон на Байкале – это маленькая степь, где пасутся дикие лошади. Очень кинематографичное место, я бы хотел туда вернуться и, может быть, снять там что-то отдельное.
А как сложилась судьба автодома после съемок?
Он был не новый – 1991 года выпуска, его перегоняли из Европы в Москву. На реставрацию ушло больше месяца: поменяли бампер, фары и внутреннюю конфигурацию, чтобы оператору было удобно ходить с камерой. Все полностью снималось живьем на ходу, у нас в фильме вообще нет «зеленки». Помимо этого, мы выпилили несколько окон в потолке и сбоку, чтобы не ставить дополнительное освещение. Сейчас автодом с вывеской «Далекие близкие» стоит у нас в Екатеринбурге и является музеем фильма – можно зайти туда, примерить одежду героев, там лежит баклажан, контурные карты, чемодан Бориса, гитара, развешаны фотографии со съемок. Менять локацию автодом может, но в пределах двух-трех километров. Конечно, у нас была мечта проехать на нем по всей России с премьерой, но он не выдержит, поэтому мы решили его оставить в качестве музея.
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
Герой Евгения Сытого проделывает из Хабаровска в Москву путь длиной в восемь тысяч километров. Екатеринбург, где вы живете, находится чуть ближе, но все-таки достаточно удален от столицы. У вас нет соблазна или рабочей необходимости перебраться в Москву?
Сейчас я живу в Екатеринбурге с семьей. Мы часто путешествуем вместе, дочке исполнился год, и она спокойно переносит поездки. Наша жизнь как роуд-муви. Моя команда Red pepper film тоже в Екатеринбурге, у нас есть офис в центре города, творческий состав из 10-15 человек. Но работаем мы по всей стране: когда начинаются съемки, всей группой переезжаем в тот или иной город, осваиваемся и начинаем съемку. В самом Екатеринбурге мы сняли только одну или две короткометражки, а остальные – во Владивостоке, Волгограде, Мурманске, Петербурге, Сочи и других городах. В Москве для меня слишком много информации, встреч, людей, движения вокруг. Мне комфортнее, когда обстановка намного спокойнее, и я, к примеру, могу дойти от офиса домой пешком. В Екатеринбурге мне легче думать и работать.
В каком городе вам больше понравилось снимать?
Владивосток показался мне невероятно кинематографичным. Регион Кавказа отлично подходит для съемок – там море, горы, пещеры, красивые дороги и множество крутых локаций. Еще нравится Мурманск. Мне кажется, если ты в Москве, всегда есть соблазн снимать где-то поблизости. А мы достаточно мобильные и не привязаны к одному городу.
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
Чем сейчас вы занимаетесь с командой Red pepper film?
Для одного проекта планируем съемку нескольких короткометражных фильмов, где я выступаю как режиссер и сценарист. Еще разрабатываем для платформы мультфильм – там я уже креативный продюсер. И параллельно сам пишу заявки на новые полнометражные фильмы, которые планирую делать с продюсером «Далеких близких» Александром Бондаревым.
Еще весной мы сняли мой второй полный метр в уральской деревне. Этот проект появился спонтанно – чтобы поднять мотивацию себе и всей группе. Я написал сценарий за две недели, получилась камерная история в русской глубинке в жанре сай-фай. Не похожая на то, что я снимал до этого. В главной роли – Максим Стоянов. Сейчас идет монтаж, и надеюсь, к зиме фильм будет готов.
Почему в сценарии появилась фантастика?
Это был эксперимент. Мне кажется, и времена были такие. Когда тучи над тобой сгущаются, хочется выйти за пределы реальности и создать что-то оторванное от нашей жизни. Но все равно это история про человеческие отношения.
Работа над этим проектом имела терапевтический эффект?
Да, в деревне, где мы снимали к тому же не было связи. Ребята были рады, что мы сумели отвлечься от потока информации. Съемки фильмов – это единственное, что мы умеем делать. И когда ты запутался, боишься и не знаешь, куда идти, надо делать то, что ты можешь лучше всего. Это помогает.
Как вы думаете, какое кино сейчас будет ждать отечественный зритель?
Мне кажется, сейчас люди хотят оптимистичных светлых историй со счастливым концом. Когда нет стабильности и умиротворения, ты ищешь спокойствие хотя бы в кино. Это никак не связано с выходом нашего фильма, я бы в любом случае так ответил на вопрос. Сам в последнее время стараюсь смотреть больше комедий, даже если они местами бывают немного глупыми.
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