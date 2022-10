Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно»

Мы снимаем в экстремальные для российской индустрии сроки. С момента, когда мы подписали договор с ИРИ (Институтом развития интернета) на первый сезон « Естественного отбора », до момента, когда вышла последняя серия ВКонтакте, прошло 11 недель. В этот раз монтаж шел параллельно со съемками. Мы реально быстрые ребята. Когда закончили съемки, на следующий день я посмотрел пять серий уже в сборке. И мне понравилось то, что я увидел.Бюджет чуть-чуть растет, но даже не в полтора раза. Это по-прежнему очень экономное кино. Каждый сезон, по сути, — полнометражный фильм, но стоимость производства в разы меньше недорогого авторского полного метра. Финансовая ситуация мало изменилась, но очень выросла команда. Те же люди на те же камеры с теми же объективами снимают тех же актеров, но с каждым годом художественно более качественно.В конкурсе фестиваля веб-сериалов Realist была представлена серия из второго сезона « Естественного отбора » «Мюзикл», где все танцуют и поют. И перед церемонией закрытия ко мне подошел кто-то из коллег и сказал: «» Я засмеялся. Эта серия выглядит как маленький « Ла-Ла Ленд », потому что мы репетировали месяц. Время — очень ценный ресурс. Сейчас кинокомпания СТВ и фестиваль Realist объявили конкурс среди веб-сериалов с лимитом финансирования до четырех миллионов рублей на серию. У «Естественного отбора» никогда не было таких бюджетов. Есть время — есть результат.», — это слова Стива Джобса, которые прекрасно характеризуют наш стиль работы. У нас на съемочной площадке очень созидательные и теплые отношения. Тут нет исполнителей, тут все немножко авторы, поэтому я очень плохо отношусь к постерам, на которых написано: «Фильм Кирилла Алехина». Мы создаем кино демократичное и импровизационное. Мы можем себе это позволить, потому что центр принятия решений – это я, а я очень быстро сам с собой договариваюсь. Не думаю, что я классный режиссер — я хороший продюсер и шоураннер.Обычно я ищу единомышленников в фeйсбyкe (), но с Керен меня познакомила моя подруга по журфаку. Хотя Керен из Швеции, мы оказались «одного поля ягодки», несмотря на то, что выросли в разных культурах. Мы работали с ней над первым и вторым сезонами «Естественного отбора», собирали по всему миру забавные истории свиданий и за месяц превратили восемь лучших в сценарий.Мы с Керен провели вместе сотни часов, но я ни разу не виделся с ней вживую. С нашим композитором Эдуардом Коноваловым , кстати, тоже – он живет в Париже. Со съемочной группой мы часто знакомимся уже на площадке, потому что подготовка и все сценарные читки проходят по видеосвязи. Это не просто экономия времени, это моя жизненная философия. Не зря компания называется Life is Short, что переводится как «Жизнь коротка».Есть две причины: эмоциональная и прагматичная. Начну с того, что многие сюжеты действительно очень личные. Нахально и самонадеянно снимать кино сразу про себя. Я не хотел, чтобы «Естественный отбор» превратился в автобиографию.Цинично, но с точки зрения драматургии чем выше конфликт и сложнее жизненные испытания героя, тем интереснее за ним наблюдать. Я искренне думаю, что за последние десять лет глобальным героем мирового кино стали женщины. Девушке сложнее найти себя, преодолеть гендерные стереотипы, доказать миру, что она не просто красотка с ресничками и будущая мать, а личность и профессионал. На стыке этих соображений и появилась Алиса, героиня с большой «Г». Черт, странно звучит…Да, с большой «А»! И стоит подчеркнуть, что Алиса Алехина — это имя и фамилия моей дочки.Я хотел бы видеть дочку любой, потому что худшее, что может сделать родитель, — это запрограммировать ребенка, загнать в рамки и расстраиваться, если ребенок из этих рамок выбивается. Я уверен, что на пути Алисы Кирилловны будут и подростковый нигилизм, и ошибки молодости, и яркие влюбленности, и драмы, и эксперименты. Она пройдет все круги ада. Это нормально. Все мы там были. Я думаю, к 30 годам пора превращаться из инфантила в Хомо Сапиенса – человека разумного. Я знаю, что буду ревновать Алису Кирилловну ко всем ее бойфрендам – конечно, их будет много. Она точно станет такой же саркастичной, как Алиса из сериала. Возможно, станет даже такой циничной и языкастой, потому что растет с папой, который писал все диалоги.Есть два ответа. Первый — я сам очень инфантилен. Борюсь с этим и не борюсь одновременно. Ребенок ничего не боится и всему удивляется. Инфантилизм — это крутая защитная реакция, большая подушка, смягчающая падение. Конечно, есть и обратная сторона: инфантилизм делает человека легкомысленным и сиюминутным. Возникает страх брать на себя ответственность, нежелание планировать наперед и иллюзия, что люди заменяемы, потому что мир большой. В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно. Когда я писал следующую нашу историю, я поднял статистику по осознанному чайлдфри. В России до 30% мальчишек и девчонок в возрасте от 18 до 35 лет откладывают рождение детей на «взрослую жизнь» или вообще их не планируют. Да, дети — это сложно и неудобно, но у меня в 30 лет появилась дочка, и ничего лучше теперь в жизни нет. Создать нового крутого человека — это и есть вклад во вселенную.До 33 лет я шел по пути внутреннего взросления очень медленно, но в 35 начал делать большие шаги. Я прекратил прыгать по кроватям, работать на кого-то, начал снимать кино и брать на себя ответственность за мою команду.Мы в Life is short, как викинги-завоеватели, отправляемся в плаванье на неизведанную территорию. У нас нет компаса, мы не знаем, куда приплывем, и получится ли вернуться с добычей. Но мы поем песни, мы бодры, мы едим какие-то виртуальные мухоморы, подпитываемся этой эмоциональной «мухоморной» энергией, поэтому мы все сможем. Все будет хорошо.Размыть культурные границы было моей принципиальной позицией. Родилась она из гейминга. С начала 90-х я играю в видеоигры. Для меня это целый культурный слой. В игре не имеет значения, из какой страны игрок подключается к матчу, – все говорят на одном языке. Мне очень нравится мир, в котором можно выбирать цели, единомышленников и друзей по признаку общности, а не географическому или религиозному. Когда мы писали «Естественный отбор», мы хорошо понимали, что пишем не про россиянку Алису — ведь с проблемами наших героев, сталкиваются примерно все жители мегаполисов на этой планете. Когда «Естественный отбор» показывают в Сеуле, Аргентине или США, зритель понимает, что здесь, в России, живут не медведи, а точно такие же мальчишки и девчонки, которых волнует то же самое.Люди перебирают друг друга, зная, что мир — бесконечный кастинг. Я всю сознательную жизнь знакомлюсь в социальных сетях. Я дитя, которое застало еще чат «Кроватка». Последний марафон в Tinder у меня был до того, как, появилась семья. Это был опустошающий марафон. Мы встречались, быстро рассказывали заученную историю, а потом разбегались. Это происходило вечерами в течение нескольких месяцев. Так найти человека невозможно. Году в 2015-м я пробовал экспресс-свидания. Перед съемкой первого сезона «Естественного отбора» я пошел в не очень хороший московский клуб: подвал, столики, 20 мальчиков, 20 девочек, гонг. Крупная женщина объявляла: «» или «». За первыми тремя столиками я рассказывал, что я режиссер и сценарист, пишу кино про свидания, решил вспомнить, как все это было, собираю фактуру и истории. Девчонки напротив мне не верили, поэтому я начал врать. То я был программистом у которого мужской коллектив, и он не знает, где познакомиться с девушкой, то каким-то утомленным разведенным мужчиной. На ложь велись. В рамках этих экспресс-свиданий каждый из нас приходит с какой-то маской, которая мешает увидеть человека — хорошего, классного, глупого, ошибающегося, расстроенного, воодушевленного, удивительного, талантливого. Настоящего уникального человека.В Москве есть антикафе «Зеленая дверь». Этому удивительному месту 10 лет. Здесь собираются юные, прекрасные, беззаботные и добрые люди. Они приходят играть в настольные игры или просто посидеть во дворике и поговорить обо всем на свете. Это параллельный, светлый мир. Мы с Олегом Хорошавиным туда приходили, чтобы писать и монтировать первый «Естественный отбор». Работая над вторым, мы поняли, что нашли место работы героя Вовы — человека, который застрял в каком-то выдуманном мире, где есть только игры и люди без амбиций. В этом антикафе мы и снимали. Но я, конечно, боюсь, что после этого интервью орды зрителей ломанутся, чтобы посмотреть на мир инфантилов. Ребята, если придете, не разрушайте этот мир, там магия!Как ни грустно об этом говорить, но дальше будем писать что-то новое, потому что не хочется превращать «Естественный отбор» в жвачку. Добавить к этой истории и к этим героям нечего. Мы придумали новые сериалы: две больших истории. Один проект мы подали на конкурс ИРИ прямо со съемочной площадки «Естественного отбора-3». Новый проект — о 30-летнем оболтусе, который узнал, что у него есть 12-летняя дочь. Эта девочка взрослее, чем он: решительные, умнее, начитаннее и в целом лучше. Им нужно провести вместе две недели, и если не полюбить друг друга, то хотя бы подружиться и найти взаимопонимание. Эту историю я придумал год назад. Она интонационно похожа на «Естественный отбор», но чуть масштабнее и глубже: Next Level или Level up в моем геймерском сленге. Я очень надеюсь, что нам удастся запустить проект в начале 2023 года, а уже следующим летом мы его покажем.