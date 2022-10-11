Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно»

анонс

10 октября Евгений Григорьев: «Одно из противоядий страху смерти и страху возраста – это осмысленная жизнь» Режиссер и креативный продюсер о документальном сериале «Дедлайн» и меняющемся отношении к старости

1 октября Адильхан Ержанов: «Абсолютная свобода – вот что меня привлекает в кино» Казахстанский режиссер — о картине «Голиаф», табу в творчестве и объединяющей силе кинематографа

30 сентября Андрей Бурковский: «В основе всего лежит драма» Актер – о сериале «Нина», комплексе вины своего героя и работе с Жорой Крыжовниковым