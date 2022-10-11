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Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно»

интервью >>
11 октября 2022
11 октября в онлайн-кинотеатре Okko стартует третий и финальный сезон веб-сериала «Естественный отбор» об отношениях 30-летних. За продюсирование, сценарий и режиссуру проекта неизменно отвечал Кирилл Алехин. С ним мы и поговорили об инфантилизме, трудной женской доле, знакомствах в интернете и демократии на съемочной площадке.

Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно»

На съемки первого сезона «Естественного отбора» у вас было менее трех месяцев. Достаточно ли времени было сейчас?

Мы снимаем в экстремальные для российской индустрии сроки. С момента, когда мы подписали договор с ИРИ (Институтом развития интернета) на первый сезон «Естественного отбора», до момента, когда вышла последняя серия ВКонтакте, прошло 11 недель. В этот раз монтаж шел параллельно со съемками. Мы реально быстрые ребята. Когда закончили съемки, на следующий день я посмотрел пять серий уже в сборке. И мне понравилось то, что я увидел.

Время, несомненно, важный ресурс, но вы сами говорите, что кино — это дорогостоящий вид высказывания. Насколько бюджет вырос по сравнению с первым и вторым сезонами?

Бюджет чуть-чуть растет, но даже не в полтора раза. Это по-прежнему очень экономное кино. Каждый сезон, по сути, — полнометражный фильм, но стоимость производства в разы меньше недорогого авторского полного метра. Финансовая ситуация мало изменилась, но очень выросла команда. Те же люди на те же камеры с теми же объективами снимают тех же актеров, но с каждым годом художественно более качественно.

В конкурсе фестиваля веб-сериалов Realist была представлена серия из второго сезона «Естественного отбора» «Мюзикл», где все танцуют и поют. И перед церемонией закрытия ко мне подошел кто-то из коллег и сказал: «Вы — ребята, у которых есть деньги на павильон, на дорогую съемку и на подтанцовку. Как вам не стыдно соревноваться с низкобюджетными веб-сериалами?!» Я засмеялся. Эта серия выглядит как маленький «Ла-Ла Ленд», потому что мы репетировали месяц. Время — очень ценный ресурс. Сейчас кинокомпания СТВ и фестиваль Realist объявили конкурс среди веб-сериалов с лимитом финансирования до четырех миллионов рублей на серию. У «Естественного отбора» никогда не было таких бюджетов. Есть время — есть результат.

Насколько вы как сценарист и режиссер авторитарны в принятии решений?

«Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать», — это слова Стива Джобса, которые прекрасно характеризуют наш стиль работы. У нас на съемочной площадке очень созидательные и теплые отношения. Тут нет исполнителей, тут все немножко авторы, поэтому я очень плохо отношусь к постерам, на которых написано: «Фильм Кирилла Алехина». Мы создаем кино демократичное и импровизационное. Мы можем себе это позволить, потому что центр принятия решений – это я, а я очень быстро сам с собой договариваюсь. Не думаю, что я классный режиссер — я хороший продюсер и шоураннер.

Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно»

Как вы познакомились с вашим соавтором Керен Климовски? Расскажите о ней.

Обычно я ищу единомышленников в фeйсбyкe (соцсеть входит в корпорацию Mеtа, признанную в России экстрeмистскoй организацией – прим. ред.), но с Керен меня познакомила моя подруга по журфаку. Хотя Керен из Швеции, мы оказались «одного поля ягодки», несмотря на то, что выросли в разных культурах. Мы работали с ней над первым и вторым сезонами «Естественного отбора», собирали по всему миру забавные истории свиданий и за месяц превратили восемь лучших в сценарий.

Керен приехала из Швеции на съемки?

Мы с Керен провели вместе сотни часов, но я ни разу не виделся с ней вживую. С нашим композитором Эдуардом Коноваловым, кстати, тоже – он живет в Париже. Со съемочной группой мы часто знакомимся уже на площадке, потому что подготовка и все сценарные читки проходят по видеосвязи. Это не просто экономия времени, это моя жизненная философия. Не зря компания называется Life is Short, что переводится как «Жизнь коротка».

Мне показалось, что в первом сезоне женское влияние Керен заметнее, чем во втором. Вероятно, причина заключается в том, что именно девушка стала главной героиней. Вы говорили, что истории, показанные в сериале, – личные. Почему же в первом сезоне они рассказаны от лица Алисы, а не Вовы?

Есть две причины: эмоциональная и прагматичная. Начну с того, что многие сюжеты действительно очень личные. Нахально и самонадеянно снимать кино сразу про себя. Я не хотел, чтобы «Естественный отбор» превратился в автобиографию.

Цинично, но с точки зрения драматургии чем выше конфликт и сложнее жизненные испытания героя, тем интереснее за ним наблюдать. Я искренне думаю, что за последние десять лет глобальным героем мирового кино стали женщины. Девушке сложнее найти себя, преодолеть гендерные стереотипы, доказать миру, что она не просто красотка с ресничками и будущая мать, а личность и профессионал. На стыке этих соображений и появилась Алиса, героиня с большой «Г». Черт, странно звучит…

Пускай будет Алиса с большой буквы «А»?

Да, с большой «А»! И стоит подчеркнуть, что Алиса Алехина — это имя и фамилия моей дочки.

Вы бы хотели, чтобы ваша дочь Алиса Кирилловна была похожа на героиню «Естественного отбора»?

Я хотел бы видеть дочку любой, потому что худшее, что может сделать родитель, — это запрограммировать ребенка, загнать в рамки и расстраиваться, если ребенок из этих рамок выбивается. Я уверен, что на пути Алисы Кирилловны будут и подростковый нигилизм, и ошибки молодости, и яркие влюбленности, и драмы, и эксперименты. Она пройдет все круги ада. Это нормально. Все мы там были. Я думаю, к 30 годам пора превращаться из инфантила в Хомо Сапиенса – человека разумного. Я знаю, что буду ревновать Алису Кирилловну ко всем ее бойфрендам – конечно, их будет много. Она точно станет такой же саркастичной, как Алиса из сериала. Возможно, станет даже такой циничной и языкастой, потому что растет с папой, который писал все диалоги.

Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно»

В поступках как главных, так и второстепенных героев «Естественного отбора» проявляются признаки инфантилизма. Почему вы решили показать героев в процессе преодоления пути к Хомо Сапиенс?

Есть два ответа. Первый — я сам очень инфантилен. Борюсь с этим и не борюсь одновременно. Ребенок ничего не боится и всему удивляется. Инфантилизм — это крутая защитная реакция, большая подушка, смягчающая падение. Конечно, есть и обратная сторона: инфантилизм делает человека легкомысленным и сиюминутным. Возникает страх брать на себя ответственность, нежелание планировать наперед и иллюзия, что люди заменяемы, потому что мир большой. В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно. Когда я писал следующую нашу историю, я поднял статистику по осознанному чайлдфри. В России до 30% мальчишек и девчонок в возрасте от 18 до 35 лет откладывают рождение детей на «взрослую жизнь» или вообще их не планируют. Да, дети — это сложно и неудобно, но у меня в 30 лет появилась дочка, и ничего лучше теперь в жизни нет. Создать нового крутого человека — это и есть вклад во вселенную.

Что изменилось, когда вы переступили порог «взрослой жизни»?

До 33 лет я шел по пути внутреннего взросления очень медленно, но в 35 начал делать большие шаги. Я прекратил прыгать по кроватям, работать на кого-то, начал снимать кино и брать на себя ответственность за мою команду.

Мы в Life is short, как викинги-завоеватели, отправляемся в плаванье на неизведанную территорию. У нас нет компаса, мы не знаем, куда приплывем, и получится ли вернуться с добычей. Но мы поем песни, мы бодры, мы едим какие-то виртуальные мухоморы, подпитываемся этой эмоциональной «мухоморной» энергией, поэтому мы все сможем. Все будет хорошо.

Над сериалом работа шла из разных частей мира. В этом ли причина отсутствия ярко выраженной национальной идеи?

Размыть культурные границы было моей принципиальной позицией. Родилась она из гейминга. С начала 90-х я играю в видеоигры. Для меня это целый культурный слой. В игре не имеет значения, из какой страны игрок подключается к матчу, – все говорят на одном языке. Мне очень нравится мир, в котором можно выбирать цели, единомышленников и друзей по признаку общности, а не географическому или религиозному. Когда мы писали «Естественный отбор», мы хорошо понимали, что пишем не про россиянку Алису — ведь с проблемами наших героев, сталкиваются примерно все жители мегаполисов на этой планете. Когда «Естественный отбор» показывают в Сеуле, Аргентине или США, зритель понимает, что здесь, в России, живут не медведи, а точно такие же мальчишки и девчонки, которых волнует то же самое.

Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно»

Вы сами подчеркиваете преимущества, которые дают социальные сети и сайты знакомств. Почему же герои «Естественного отбора» не смогли таким образом найти близких по духу людей?

Люди перебирают друг друга, зная, что мир — бесконечный кастинг. Я всю сознательную жизнь знакомлюсь в социальных сетях. Я дитя, которое застало еще чат «Кроватка». Последний марафон в Tinder у меня был до того, как, появилась семья. Это был опустошающий марафон. Мы встречались, быстро рассказывали заученную историю, а потом разбегались. Это происходило вечерами в течение нескольких месяцев. Так найти человека невозможно. Году в 2015-м я пробовал экспресс-свидания. Перед съемкой первого сезона «Естественного отбора» я пошел в не очень хороший московский клуб: подвал, столики, 20 мальчиков, 20 девочек, гонг. Крупная женщина объявляла: «Переходим за следующий столик» или «Мужчины приглашают девушек на танец». За первыми тремя столиками я рассказывал, что я режиссер и сценарист, пишу кино про свидания, решил вспомнить, как все это было, собираю фактуру и истории. Девчонки напротив мне не верили, поэтому я начал врать. То я был программистом у которого мужской коллектив, и он не знает, где познакомиться с девушкой, то каким-то утомленным разведенным мужчиной. На ложь велись. В рамках этих экспресс-свиданий каждый из нас приходит с какой-то маской, которая мешает увидеть человека — хорошего, классного, глупого, ошибающегося, расстроенного, воодушевленного, удивительного, талантливого. Настоящего уникального человека.

Помимо клуба, в сериал попали десятки локаций: кафе, рестораны, дворы, квартиры... Мне запомнилась теплая атмосфера места, где работает Вова.

В Москве есть антикафе «Зеленая дверь». Этому удивительному месту 10 лет. Здесь собираются юные, прекрасные, беззаботные и добрые люди. Они приходят играть в настольные игры или просто посидеть во дворике и поговорить обо всем на свете. Это параллельный, светлый мир. Мы с Олегом Хорошавиным туда приходили, чтобы писать и монтировать первый «Естественный отбор». Работая над вторым, мы поняли, что нашли место работы героя Вовы — человека, который застрял в каком-то выдуманном мире, где есть только игры и люди без амбиций. В этом антикафе мы и снимали. Но я, конечно, боюсь, что после этого интервью орды зрителей ломанутся, чтобы посмотреть на мир инфантилов. Ребята, если придете, не разрушайте этот мир, там магия!

«Естественный отбор-3» станет точкой или или многоточием?

Как ни грустно об этом говорить, но дальше будем писать что-то новое, потому что не хочется превращать «Естественный отбор» в жвачку. Добавить к этой истории и к этим героям нечего. Мы придумали новые сериалы: две больших истории. Один проект мы подали на конкурс ИРИ прямо со съемочной площадки «Естественного отбора-3». Новый проект — о 30-летнем оболтусе, который узнал, что у него есть 12-летняя дочь. Эта девочка взрослее, чем он: решительные, умнее, начитаннее и в целом лучше. Им нужно провести вместе две недели, и если не полюбить друг друга, то хотя бы подружиться и найти взаимопонимание. Эту историю я придумал год назад. Она интонационно похожа на «Естественный отбор», но чуть масштабнее и глубже: Next Level или Level up в моем геймерском сленге. Я очень надеюсь, что нам удастся запустить проект в начале 2023 года, а уже следующим летом мы его покажем.

Смотрите «Естественный отбор-3» в онлайн-кинотеатре Okko с 11 октября.


Мария Емельянова
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обсуждение >>
№ 2
Princesa_ptichka   11.10.2022 - 13:05
ого, классное интервью - я приятно удивлена. очень интересный режиссер. есть харизма и креативные идеи. думаю, что он еще покажет миру свои творения читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   11.10.2022 - 12:38
как можно так быстро снять сериал? офигеть - всего несколько недель и у тебя уже должен быть готов сериал. необычно, я думала их дольше снимают читать далее>>
Всего сообщений: 2
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