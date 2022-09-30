Андрей Бурковский: «В основе всего лежит драма»

На телеканале ТНТ 3 октября выходит сериал «Нина», шоураннером которого стал Жора Крыжовников. Одну из главных ролей в сериале о том, как Нина (Виктория Исакова) пытается отстроить свою жизнь заново после ухода третьего мужа, сыграл Андрей Бурковский. Актер рассказал нам о своем персонаже, работе с Крыжовниковым и о том, почему за комедией всегда скрывается драма.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Про вашего персонажа из первых эпизодов сериала «Нина» понятно только то, что он почему-то ушел от жены, и у него уже есть другая женщина. А почему он ушел? Будет ли это раскрыто в дальнейших эпизодах?
Конечно, будет, но я не могу сказать, потому что это спойлер. Смотрите сериал!
Расскажите побольше про драму вашего персонажа. Что его тревожит, что не дает ему жить спокойно?
Можно сказать, что он переживает кризис среднего возраста. Он испытывает чувство вины, любя свою семью и ребенка, но уходя к другой женщине. Этот мотив вины сопутствует его поведению, и он не знает, что делать, как будто хочет угодить «и нашим, и вашим». На самом деле, он в глубине души может и не понимать, кого он действительно любит.
Вы не в первый раз работаете с Жорой Крыжовниковым. Роль в «Нине» Жора написал для вас и вы играли без малейшего сопротивления? Или все же были моменты, над которыми вам пришлось актерски поработать, что-то в себе преодолеть?
Да, с Жорой я работаю не впервые, но все же в «Нине» он выступил в роли художественного руководителя. У нас были режиссеры, а Жора был главным. Конечно, всегда приятно работать с Жорой, к тому же, он мой близкий друг. В проектах, над которыми он работает, всегда крепкий сценарий, и все мотивации героев понятны. Плюс у Жоры всегда потрясающе подобрана команда артистов, а в «Нине» она была особенно невероятной. Вика Исакова, Сережа Бурунов, Сережа Лавыгин, Женя Перевалов, Юля Хлынина – команда мечты! Моя роль в «Нине» мне очень понравилась, потому что она объемная. У героя есть и комплекс вины, и сила, потому что он создал большой бизнес. В то же время, мой Костя очень мягкий в семейных отношениях и в отношениях с женщинами. Это часто бывает во втором браке, как я заметил. Он очень трогательный и интересный.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Если говорить о персонажах – как думаете, почему когда-то такие разные люди, как Нина и ваш герой, полюбили друг друга и поженились?
Я не думаю, что они разные люди. Любовь есть любовь, у них были прекрасные отношения, дети. Кстати, с Викой работать было одно удовольствие. Мы смеялись, еще ближе познакомились друг с другом. Она – суперпрофессионал и замечательная артистка.
В интервью вы говорили, что не весь современный юмор вас привлекает. А как вы могли бы охарактеризовать комедию Жоры Крыжовникова? Очевидно, что у него есть свой авторский подход к ней.
В основе всего лежит драма – драма героев, например. В трагедии может быть много смешного, в комедии – много трагичного. Поэтому я бы не разделял жанры, и, думаю, играть нужно в любом случае серьезно. Жора как профессионал это понимает, поэтому в каких-то смешных сценах он просит быть серьезнее, иногда даже с перебором, и в итоге сцена получается еще смешнее.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Расскажите про грядущий театральный сезон в МХТ. Какие новые спектакли с вашим участием планируются? Что в репертуаре останется из старого? Может быть, вас ввели в один из старых спектаклей?
Все мои спектакли остаются, ничего не меняется. Сезон будет юбилейным, 125-м по счету.
Я понял только одно: нельзя сравнивать. При Олеге Павловиче было так замечательно, он – отец родной, делал все для театра. Его невозможно сравнить ни с кем. А Константин Хабенский – замечательный художественный руководитель, который болеет театром, судьбой артистов, атмосферой; он хочет, чтобы у театра все было хорошо и прилагает все усилия, чтобы так и было.
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