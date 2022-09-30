Андрей Бурковский: «В основе всего лежит драма»

анонс

29 сентября Иван Соснин: «Сейчас люди хотят светлых историй со счастливым концом» Режиссер «Далеких близких» — о путешествиях по стране, терапевтическом эффекте кино и сай-фае в русской деревне

28 сентября Сергей Епишев: «Мне понравилась история про обезумевший мир взрослых, где единственным адекватным героем является ребенок» Актер – о сериале «Тётя Марта», популярности после «Кухни» и родительском опыте

23 сентября Руслан Братов: «Я не искал логики, клево и оправданно — этого достаточно» Режиссер фильма «Экспресс» — об анекдотах в кино, одной песне в саундтреке и еже в канализации