Евгений Григорьев: «Одно из противоядий страху смерти и страху возраста – это осмысленная жизнь»

анонс

1 октября Адильхан Ержанов: «Абсолютная свобода – вот что меня привлекает в кино» Казахстанский режиссер — о картине «Голиаф», табу в творчестве и объединяющей силе кинематографа

30 сентября Андрей Бурковский: «В основе всего лежит драма» Актер – о сериале «Нина», комплексе вины своего героя и работе с Жорой Крыжовниковым

29 сентября Иван Соснин: «Сейчас люди хотят светлых историй со счастливым концом» Режиссер «Далеких близких» — о путешествиях по стране, терапевтическом эффекте кино и сай-фае в русской деревне