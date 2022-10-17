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Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств»

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17 октября 2022
На Первом канале начинается показ второго сезона сериала «Триггер» – продолжения успешного, жесткого, но и впрямь психотерапевтического проекта 2020 года, где вновь соединятся яркие случаи практики эксцентричного Стрелецкого и тайны его собственной жизни. Производством продолжения, как и оригинала, занималась продюсерская компания «Среда», до телепремьеры проект уже успел выйти в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Мы поговорили с исполнителем главной роли Максимом Матвеевым о работе над продолжением, уходе из театра и смене жизненных ориентиров.

Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств»
фото: Съемки сериала "Триггер-2"/Первый канал/Кинопоиск


Максим, как вы сами бы определили своего оригинального героя в «Триггере»?

Артем Стрелецкий — эмоциональный экстремал. И в новом сезоне в этом можно будет только лишь убедиться. Детективная интрига сохранится, а сам герой будет погружен в реальность, порой чрезмерно бурлящую событиями и эмоциями.

То есть эта роль на преодоление себя или она вполне вам гармонична?

Я бы не сказал, что это на преодоление. В любой роли идеальнее всего найти личные точки соприкосновения с героем, которые тебя волнуют и на тему которых ты бы хотел вместе со своим персонажем поразмышлять. Роль Стрелецкого, конечно, повлияла и на копание в себе и на переосмысление определенных жизненных обстоятельств, которые произошли ранее в моей жизни. Я бы сказал, что «Триггер» в итоге повлиял на возникновения во мне новой осознанности.

Звучит глобально. И в чем это выразилось? И правда ли, что общение с прототипом Стрелецкого психологом Сергеем Насибяном подтолкнуло вас в итоге к уходу из театра?

Спонтанно или резко глобальные вещи не делаются. Мысли копились, а общение с определенными людьми привело к точечным решениям — в конкретном случае к уходу из театра. Да и вообще, к переосмыслению жизненных ориентиров.

Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств»
фото: Кадр из сериала "Триггер-2"

Раскроете эту тайну?

Тайны тут нет, все на поверхности. До определенного момента мы очень сильно живем амбициями, да и продолжаем ими жить. Но среди этих амбиций многовато пустых. И эта пустота влечет куда-то, но не к тому, чего бы тебе хотелось на самом деле, а к тому, что тебе привили когда-то ранее. И когда отсеивается все лишнее, то остается самое яркое и главное — родные и близкие люди, а не гонка за признанием и деньгами, условно.

Для быстрого погружения в роль Артема вы что-то придумали специальное?

В жизни я куда более молчалив и замкнут, чем Артем, который при всей моей любви к нему, трындит без остановки. Сценарист Андрей Золотарев написал столь объемные монологи в некоторых сценах, что для их освоения требуется абсолютно тотальное погружение в материал. И каждый раз, когда я ехал на съемочную площадку, повторял текст своей роли с пробкой во рту. Сразу и погружение происходит, как и понимание, что сложные мысли надо уметь очень четко излагать.

После первого сезона вы говорили, что сами погрузились в сферу своего героя. Любопытно, какие прочитанные книги по психологии за последние три года вы могли бы по рекомендовать поклонникам сериала «Триггер»?

«Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана, также отметил бы Лиз Бурво и все ее изыскания на тему взаимодействия психологии и тела. Фрейд мне тоже нравится, он, конечно, заумный парень, имею в виду, что сложно доступен для понимания и в его книгах много воды (в хорошем смысле профессиональной), но там есть достаточно полезных вещей, которые помогают смотреть на свою жизнь по другому.

Второй сезон сериала «Триггер» с 17 октября на Первом канале. Все серии также доступны в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.


Евгений Червон
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Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств» фотографии
Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств» фотографии
Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств» фотографии
Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств» фотографии
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