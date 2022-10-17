Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств»

анонс

11 октября Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно» Режиссер «Естественного отбора» — о финальном сезоне, трудной женской доле, знакомствах в интернете и демократии на съемочной площадке

10 октября Евгений Григорьев: «Одно из противоядий страху смерти и страху возраста – это осмысленная жизнь» Режиссер и креативный продюсер о документальном сериале «Дедлайн» и меняющемся отношении к старости

1 октября Адильхан Ержанов: «Абсолютная свобода – вот что меня привлекает в кино» Казахстанский режиссер — о картине «Голиаф», табу в творчестве и объединяющей силе кинематографа