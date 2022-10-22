Наталия Мещанинова: «Я пишу долго и дорого»

анонс

17 октября Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств» Популярный актер – о продолжении сериала «Триггер», уходе из театра и общении с психологом

11 октября Кирилл Алехин: «В свои 40 я по-прежнему геймер, сквернослов и вообще живу довольно необузданно» Режиссер «Естественного отбора» — о финальном сезоне, трудной женской доле, знакомствах в интернете и демократии на съемочной площадке

10 октября Евгений Григорьев: «Одно из противоядий страху смерти и страху возраста – это осмысленная жизнь» Режиссер и креативный продюсер о документальном сериале «Дедлайн» и меняющемся отношении к старости