Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль»

анонс

24 октября Анастасия Бацуева: «У нас очень тщеславный рынок» Директор по маркетингу онлайн-кинотеатра START — об индустрии и своей работе в «золотой век» стриминговых сервисов

22 октября Наталия Мещанинова: «Я пишу долго и дорого» Режиссер и сценарист – о сериале «Алиса не может ждать», горящих глазах в профессии и работе в состоянии хаоса

17 октября Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств» Популярный актер – о продолжении сериала «Триггер», уходе из театра и общении с психологом