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Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль»

интервью >>
27 октября 2022
В прокат вышла драма «Велга» — притчевая история о жертвенной любви, вдохновленная одноименным бунинским рассказом и развернувшаяся на берегу холодного моря. Образ главной героини, хрупкой, светлой и тонко чувствующей Велги воплотила Ольга Бодрова. Хронологически роль в этом фильме стала первой в ее карьере, но он добрался до проката после картины Николая Хомерики «Море волнуется раз», которая принесла Бодровой награду за лучшую женскую роль на «Кинотавре-2021». Мы поговорили с актрисой о важности ощущения дома, желании оказаться в другой эпохе и ее новых проектах.

Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль»
фото: "Велга"

Что для вас самое главное в истории «Велги»?

Сила любви и отчаянное к ней стремление.

Велга оказывается сильнее и смелее мужчины, ради которого она по сути обрекает себя на гибель. В чем заключается ее главная сила и слабость?

Сила, конечно же, в искренности ее чувства, в готовности жертвовать собой во имя другого. А слабость, наверное, в невозможности встречи с реальностью. Для Велги не существует другого мира, кроме того, который она видит для себя, но реальность оказывается иной, и в ней Велга не может существовать.

Я думаю, в этой истории не стоит воспринимать буквально, что Велга гибнет ради мужчины, все-таки эта история — притча, и здесь гибель несет более образный характер. Это гибель — как освобождение, как прощение, как возможность отпустить. Гибель во имя.

Эта картина, основанная на одноименном притчевом рассказе Бунина, посвящена чистой и жертвенной любви. Почему любовь приносит каждому герою столько боли?

Потому что любовь — это вообще всегда непросто. Она приносит боль не только в нашем кино, и вообще не только в кино. Я думаю, что самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль. Это путь, который делает человека объемным и дает возможность впустить эти чувства в себя.

Ваша героиня в отличие от своих ровесников не хочет уезжать из родного морского городка. Смогли бы вы представить свою жизнь в отрыве от Москвы или даже России, и какой бы она была?

Конечно смогла бы, у меня достаточно хорошая фантазия благодаря моей профессии. А вот хотела бы... это уже другой вопрос.

Что для вас значит ощущение дома, и тяжело ли его потерять?

Да, тяжело. Для меня невероятно важно ощущение дома. Возможно, это вообще самое важное, что есть в жизни. Это почва под ногами, островок надежности, семья конечно же, любовь, уют, атмосфера, воздух, которым легко дышать. Дом — это там, где ты можешь быть собой, убежать от всех и прибежать к самым дорогим людям.

Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль»
фото: "Велга"

Почему ваша песня появилась в финальных титрах фильма?

Слова к этой песне написала режиссер фильма Настя Нечаева, а музыку — композитор Антон Силаев. Так что это вовсе не моя песня. Насте захотелось, чтобы я ее исполнила, и чтобы она прозвучала в финальных титрах.

«Море волнуется раз» и «Велга» хоть и рассказывают о современности, кажутся, скорее, картинами вневременными. И они как будто вам ближе. Так совпало или вам не очень интересны проекты о современности?

Мне интересна моя профессия, и мой интерес к каким-либо проектам определяется не эпохой, а скорее темой, жанром, людьми, которые этот проект создают. Да и нужно понимать, что это меня выбирают на кастингах как актрису, а не я выбираю, где бы мне сниматься. Так что да, наверное, так совпало.

Если бы вы могли оказаться в другой эпохе – подобно героям «Полночи в Париже» Вуди Аллена, то какую бы выбрали и почему?

Эпоху «оттепели», чтобы увидеть в людях великую надежду. Или 80-е в Венеции, чтобы погулять по ней с Бродским.

Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль»
фото: "Велга"

В чем отличие работы с маститым режиссером Николаем Хомерики и с дебютанткой Анастасией Нечаевой?

Я не делю режиссеров по количеству опыта, все-таки каждый художник и каждый человек индивидуален. А конкретно Николая и Анастасию сравнивать совершенно невозможно, потому что это абсолютно разные люди и разные режиссеры. У каждого из них свой язык, свой взгляд на мир, на кино и так далее. Для меня это так же странно, как сравнивать «Море волнуется раз» и «Велгу» только потому что в обеих картинах присутствует море. Все-таки, на мой взгляд, интереснее не сравнивать кого-то с кем-то или что-то с чем-то, а просто рассматривать все чуть внимательнее.

Вас буквально окружает литература. В основе сюжета «Велги» лежит рассказ Бунина, в Мастерской Петра Фоменко вы играли в «Докторе Живаго» по Пастернаку и в «Комедии о трагедии» по мотивам репетиций драмы Пушкина «Борис Годунов». Часто ли вы сами обращаетесь к классикам и каких авторов в целом любите?

Я и сейчас работаю в театре и играю спектакли. Вообще профессия артиста, особенно артиста театра, подразумевает плотное и частое столкновение с литературой. С классической и не только. Так как я училась в театральном институте (ГИТИС, режиссерский факультет) и работаю в театре, да, конечно же, к литературе обращаюсь часто.

Какая литературная героиня вам ближе всего по духу?

Анна Каренина.

Почему вы закрыли соцсети? Для артиста как публичного человека этот инструмент бывает важным для общения с аудиторией.

Соцсети — это пространство для моих друзей, там я могу делиться тем, чем не могу делиться с широкой аудиторией. А для общения у меня достаточно возможностей. Это сцена в театре, кинопремьеры и фестивали, на которых для меня очень важно общаться со зрителями вживую.

Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль»
фото: "Море волнуется раз"

В сериале «Конец света» вы играете мать главного героя в молодости. Каково было оказаться в эпохе 90-х, которую вы застали только в раннем детстве, но которая в отечественных фильмах и сериалах сейчас как будто превратилась в аттракцион?

Кино в принципе существует по своим законам, там и не должно быть всё, как в жизни. Для меня интересна эпоха 90-х, но опять же, это право каждого режиссера — как ее показать. Каждый видит что-то свое. А если кто-то видит только яркие краски, зачем доказывать, что было не так? Пусть для кого-то будет так, а кто-то другой увидит темные стороны. Я за свободу в творчестве и за то, чтобы любой творец имел возможность выражать что-то так, как видит и чувствует именно он.

Есть ли у вас какие-то «ритуалы» для подготовки к роли? Многие, например, составляют плейлист своего персонажа.

Зависит от роли, универсального рецепта нет. В театре и в кино процесс подготовки сильно отличается. В кино у тебя есть возможность один раз сыграть роль и оставить ее в вечности. После того, как фильм будет снят, уже нет возможности ничего изменить. Поэтому процесс подготовки к съемкам продолжительный, есть возможность что-то изучить, придумать, погрузиться в другую обстановку, если это нужно для роли. А в театре ты приходишь играть спектакль: это может быть второй спектакль, а может быть и двадцать второй. Но одинаковых спектаклей никогда не бывает. И тут лично для меня очень важно понять, какая я сегодня и про что я хочу сказать конкретно сегодня. От этого зависит то, какой будет моя героиня в сегодняшнем спектакле. Так что, наверное, главная настройка — это настройка на себя. Услышать себя, и тогда уже можно пытаться сделать так, чтобы и тебя услышали через твоего персонажа.

Можете ли вы рассказать о новых проектах — в кино и театре, где вы сейчас принимаете участие?

Недавно я закончила съемки в фильме Сергея Ильина «Страсти по Матвею». Это история о молодых людях, христианстве и попытке любить и жить вопреки правилам. Много рассказывать об этой картине пока не могу, она находится в производстве.

В театре «Мастерская Петра Фоменко» к юбилею Петра Фоменко мы с режиссером Евгением Цыгановым выпустили спектакль «Комедия о трагедии» по драме Пушкина «Борис Годунов» и репетициям Петра Наумовича Фоменко. Эта работа — такой подарок мастеру, попытка его учеников и последователей, тех, кто служит теперь в этом театре, услышать его, с ним познакомиться. Для меня огромная радость играть в этом спектакле, он для меня совершенно особенный, важный и невероятно современный.

Фильм «Велга» уже в прокате.


Маша Бороденко
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