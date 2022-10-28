Марк Богатырев: «Есть еще актерские амбиции, которые я не удовлетворил»

анонс

27 октября Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль» Актриса — о драме «Велга», ощущении дома и желании оказаться в другой эпохе

24 октября Анастасия Бацуева: «У нас очень тщеславный рынок» Директор по маркетингу онлайн-кинотеатра START — об индустрии и своей работе в «золотой век» стриминговых сервисов

22 октября Наталия Мещанинова: «Я пишу долго и дорого» Режиссер и сценарист – о сериале «Алиса не может ждать», горящих глазах в профессии и работе в состоянии хаоса