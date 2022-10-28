Марк Богатырев: «Есть еще актерские амбиции, которые я не удовлетворил»

На канале СТС 31 октября начинается показ второго сезона сериала «Корни» – продолжения успешного проекта 2020 года про столичного топ-менеджера Диму Королёва, который спустя годы возвращается в родной провинциальный Залещинск. Поначалу исключительно по работе – Диме нужно убедить всех в том, что на месте городского Дома культуры должен появиться современный торговый центр, – но со временем Королёву приходится делать непростой выбор между успешной карьерой и близкими людьми, столицей и малой родиной. Во втором сезоне Диму ждет еще больше испытаний – как личного, так и профессионального толка. О том, каково сниматься в продолжении популярного сериала, не бояться менять актерское амплуа и не забывать собственные «Корни», мы поговорили с исполнителем главной роли Марком Богатыревым.
фото: из архива Марка Богатырева/автор фото – Михаил Рыжов
Когда снимался первый сезон «Корней», вы сразу чувствовали, что у этого сериала будет продолжение?
Я очень люблю этот проект, и, когда мы делали первый сезон, в моей голове вертелась мысль, что было бы неплохо продолжить эту историю, потому что в ней сочетаются и теплота, и драйв, и внутренняя радость, есть в ней очень светлое ощущение – и для зрителей, и для артистов. Так что, когда мне сказали, что будет второй сезон, я очень обрадовался, и счастлив, что сейчас он наконец-то выходит.
Мне кажется, актерам иногда сложнее идти на второй сезон, тем более в «Корнях» была очень четко была прописана арка вашего персонажа – такого циничного москвича, который возвращается на малую родину и обретает давно забытые чувства. Во втором сезоне мы уже многое знаем про Диму Королёва и, наверное, вам уже сложнее чем-то удивлять зрителей.
В этом есть правильная логика: первый сезон всегда неожиданный, а второй уже сложнее воспринимать как нечто новое. Но я считаю, что если история хорошо написана, в ней действуют все законы жанра, хорошо подобраны артисты, а режиссер внимательно относится к процессу, то и за продолжением наблюдать не менее интересно, чем за первым сезоном. И во вторых «Корнях», надеюсь, у нас всё получилось. В моем персонаже происходит процесс формирования его любящего сердца, которое он когда-то имел в юном возрасте, живя в Залещинске, но потом оно обросло московской броней – какими-то привычками, желанием заработать деньги. И если в первом сезоне он пытался избавиться от этих оков, то сейчас – за счет семьи, Алены – он это сердце наконец заставляет работать, оно начинает биться, а сам Дима становится человеком любящим, заботящимся. В этом смысле второй сезон – своего рода повесть о настоящем человеке.
фото: Съемки сериала "Корни"/пресс-служба канала СТС
Получается, что если первые «Корни» были о возвращении на малую родину в плане географии, то второй – это возвращение к семье?
Думаю, да, продолжение я бы назвал историей именно про семью. Эта тема здесь очень основательно разбирается.
Тем не менее и в оригинале чувствовалась семейная энергетика вашей команды, которая пробивала через экран. Или на площадке царили совсем другие нравы? И как складывались ваши отношения со съемочной группой на втором сезоне?
Первый сезон действительно был очень семейным. Режиссер Марк Горобец создал невероятную атмосферу, объединил всех нас, каждого влюбил в себя и в своих партнеров. Второй сезон снимал уже не он, а Кирилл Васильев, плюс появились новые персонажи и новые линии в характерах героев первого сезона. У меня, например, сложилась мощная драматическая, даже «пацанская» линия, связанная с появлением у Алены другого мужчины. Мне было очень интересно работать с Кириллом Васильевым, который как раз обладает невероятной мужской харизмой, которую на площадке мне и передавал.
У Кирилла есть и большой актерский бэкграунд, это как-то помогало?
Кирилл говорил очень много правильных вещей, но и действительно помогал мне тем, что иногда показывал, как сейчас нужно вести себя в кадре. Для меня очень важно понять эмоциональное состояние моего героя, его взгляд, даже физическую позу, которая часто дает очень правильный стимул для того, чтобы верно сыграть сложные вещи. Кирилл же обладает не просто актерским опытом, а опытом клоунады, которая для меня высшее искусство, потому что там нет слов, а есть только тело, о важности которого в актерской работе говорили еще Михаил Чехов и Всеволод Мейерхольд. И когда Кирилл пластикой подсказывал мне какие-то вещи, это было невероятно, и очень помогло мне прочувствовать персонажа и донести его эмоции до зрителей.
фото: Съемки сериала "Корни"/пресс-служба канала СТС
Одним из партнеров – по крайней мере в первом сезоне – у вас был Антон Лапенко, который не так часто появляется в больших ролях, а сейчас обрел большую интернет-славу. Не завидуете ли вы его популярности?
Я не завистливый человек и понимаю, что у каждого свой путь, и, может быть, та дорога, которая суждена одному человеку, будет очень тяжела для другого. Мне очень радостно за Антона. Помню, как он писал эти скетчи, потом мы в вагончике их обсуждали, и это было очень трогательно. Я рад, что они полюбились зрителю и он так рванул. И мне было очень приятно, что это все созревало на моих глазах. Поэтому я хочу пожелать ему только больших перспектив и большой актерской судьбы. У него скоро выходит фильм «По-мужски», который очень интересно посмотреть.
Второй сезон «Корней» начинается с того, что ваш герой находится в депрессии от невостребованности в том числе. У вас были такие ситуации? И если да, то как вы с ними боролись?
Конечно, были. Я человек рефлексирующий. Справляться с такими ситуациями мне очень помогает йога, которой я давно занимаюсь, созерцание приятных вещей. Меня воодушевляют лес, озеро, горы, поэтому, если хочется себя услышать, понять, я стараюсь куда-то уезжать. Например, очень люблю Алтай. Кроме того, я занимаюсь спортом, который дает мне очень много энергии. Когда голова что-то не может понять, тело тебе подсказывает и запускает очень важные механизмы, которые лечат процессы ментальные. Плюс я стараюсь медитировать. Еще, конечно, очень помогает вода – после бассейна действительно испытываю ощущения очищения внешнего и внутреннего.
фото: из архива Марка Богатырева/автор фото – Ирина Безрук
В сериале «Корни» есть заигрывание с типажами циничных москвичей и ушлых провинциалов. Вы согласны с тем, что эти штампы можно найти и в жизни? И как-то у вас, уже много лет прожившего в Москве, изменилось ли восприятие города и этого вечного конфликта между столицей и провинцией?
Наверное, я всегда чувствую разницу, и, когда долго нахожусь в Москве, понимаю, что этот город обладает такой скоростью и энергией, что от него надо когда-то отдыхать, хотя в каждом месте есть своя прелесть. Когда приезжаю в свой родной Обнинск, то чувствую, что попадаю в аквариум, где медленно плавают рыбки, и мне тоже хочется иногда побыть такой рыбкой и спокойно поплыть. Дима Королёв во втором сезоне тоже пытается превратиться в эту рыбку и научиться нормально плавать вместе со всеми, по их правилам. Он же хочет быстрее, ловчее, хотя та московская ловкость, которая есть в людях, мне кажется, все-таки позитивное качество.
Вы часто ездите в Обнинск?
Стараюсь приезжать раз в неделю – к маме, к друзьям.
Там реакция на вас, как на Тимура Родригеза в одной из серий «Корней», когда «устает рука фотографировать»?
Ну нет (смеется). Люди, конечно, реагируют, но не как на Тимура Родригеза, полегче, тепло ко мне относятся, узнают, подходят. Но я не всегда появляюсь публично, у меня есть места, где я могу погулять один, есть секретный гараж с мотоциклами, где я тоже часто бываю.
У вас все больше становится разноплановых ролей, в том числе и в исторических сериалах, или недавно вы сыграли в пилоте хоррора «Шаг в пустоту». Как вы выбираете проекты и легко ли соглашаетесь на разного рода эксперименты?
Мне очень интересно пробовать себя в разных жанрах, и «Шаг в пустоту» был именно такой попыткой. Сейчас я еще буду принимать участие в короткометражке, где сыграю сразу две роли – задрота-ботаника и сумасшедшего панчера, который разносит все вокруг. Так что я стремлюсь в те жанры, в которых мне пока не удавалось поработать. Думаю, если ты хочешь развиваться, быть артистом интересным, не только комедийным, это необходимо. Я и в театре сейчас пошел в эту сторону – понял, что мне важно выходить на сцену в сложных ролях. И я себя ищу, пробую и очень надеюсь, что вселенная и господь Бог мне в этом помогут.
А как вы считаете, «Кухня» все-таки была для вас шагом к славе или шагом как раз к определенному амплуа, которое вам чаще и предлагают?
С одной стороны, это был скачок, чтобы стать артистом узнаваемым. Мне приятно, что «Кухня» дала ощущение, что есть такой актер как Марк Богатырев, и я очень благодарен за эту возможность. С другой стороны, конечно, есть стереотипное восприятие тебя как артиста комедийного жанра. И мне бы очень хотелось этот стереотип расшатать и сказать, что существует еще Марк Богатырев в других жанрах, в других ролях – не менее оправданный, интересный, чем в комедии. Мне кажется, во мне есть и драматическая основа, и определенный, не самый простой, жизненный опыт, который можно выразить на экране. Так что я продолжаю искать разнообразный материал и могу ради него согласиться на проекты, которые не приносят денег. Очень хочется много чего сделать в актерской профессии!
фото: из архива Марка Богатырева/автор фото – Михаил Рыжов
С учетом того, что сейчас появилось огромное количество стриминг-сервисов стало ли больше разноплановых предложений? Либо проекты все равно пишутся, так сказать, под копирку?
Мне кажется, это не связано со временем. Если у актера выходит известная картина, он становится популярным, обретает любовь зрителя, то возникает, с одной стороны, слава, а с другой – проблема, что его могут долго воспринимать в одном амплуа, и надо сыграть что-то более интересное, мощное, запоминающееся. Мы же все когда-то думали, что Леонардо ДиКаприо – это только «Титаник», и сколько надо было сыграть ролей для того, чтобы мы поняли, в каких разных ипостасях он может существовать. Или Мэттью Макконахи, который играл романтических красавчиков на пляжах, а сейчас какой артист стал прекрасный. Со временем, если артист движется в этом направлении, что-то изучает, ищет, пробует, не останавливается, настанет момент, когда режиссеры, продюсеры, зрители увидят его с другой стороны. Так что должна происходить огромная внутренняя работа, я стараюсь это делать, и надеюсь, у меня получится.
Вы упомянули голливудских актеров, но есть ли разница в предлагаемых обстоятельствах – в России может актер так пошагово строить карьеру и пытаться проявлять себя в разных амплуа?
У меня есть четкое ощущение, что, если артист хочет себя попробовать в разных жанрах, он найдет способ выразиться, людей, с которыми, может, напишет короткий метр или сериал. Так что, думаю, здесь важно именно индивидуальное желание. Просто некоторые актеры, которые, вроде бы, состоялись, считают, что им больше от профессии ничего не нужно, и так нормально. Но если человек обладает внутренним желанием себя попробовать по-настоящему потерзать, ему предстоит большая работа. И если он ее совершает, шанс на то, что появятся разноплановые роли, выше. Наверное, в Голливуде это сделать легче, чем в нашей стране, потому что у нас нет такого разнообразия проектов, жанров, такого количества возможностей, как есть в Америке. Но мне кажется, там тоже есть своя дикая конкуренция, и пашут они там так, что нам и не снилось.
фото: из архива Марка Богатырева/автор фото – Михаил Рыжов
Многие ваши коллеги-актеры сами выступают шоураннерами, пишут сценарии, режиссируют. У вас нет такого желания?
Внутренняя интуиция мне подсказывает, что этот путь еще впереди. Есть еще актерские амбиции, которые я не удовлетворил, и надо сейчас заниматься этим. Придет время, когда мне захочется что-то написать, стать режиссером спектаклей, кино, но сейчас я пока нацелен на актерский путь, хотя осознанно отхожу от комедийных киноролей в сторону театра. Недавно в театре Ермоловой вышел спектакль «ЯМОЛОДОСТЬ», который мы уже сыграли два раза, и он будет идти раз в месяц до конца года точно. Я начал репетировать Гришку Мелехова в «Тихом Доне» в театре «Русская песня» – материал очень созвучный, как мне кажется, нашему времени, очень много Шолохов заложил смыслов, которые мне сейчас хочется изучить.
Как раз на днях закончились съемки, в следующем году фильм должен выйти. Я играю одного из пассажиров самолета, но, наверное, больше пока о роли нельзя говорить.
Это уже не первый ваш опыт работы с Сариком Андреасяном, понимаю, какой вокруг него флер, но я как-то была у него на съемках, и такой процесс, когда все идет четко по графику, честно говоря, видела редко.
У него очень профессиональная команда и все работают на очень высоком уровне. Если бы это было не так, он бы не смог снимать столько проектов, сколько снимает. Мне кажется, их компания сейчас в год производит больше проектов, чем любая другая. И с этой точки зрения, он большой профессионал. Разные бывают мнения, впечатления, но, то, что он снимает современный мощный контент, бесспорно.
Чего вам не хватает сейчас в российском кино и сериалах – как зрителю и как актеру?
Наверное, историй, которые бы мотивировали людей. У нас снимается очень много смелого треш-контента, а мне бы хотелось разножанрового кино, может быть, фантастического или исторического, которое бы утверждало о том, что личность человека, его моральные принципы, честность, доброта – это прекрасно. Мне бы хотелось больше героического кино. Даже в советское время всегда был свой герой, он был как-то понятен, а сейчас непонятно, кто герой нашего времени. Я хочу, чтобы в нашем кино он появился, и мне, честно говоря, хотелось бы таким героем стать.
Обязательно ли этот герой должен быть положительным?
Нет, он должен быть многогранным. В человеке есть и положительное, и отрицательное – мы не можем этого отменить. Мне кажется, герой должен на протяжении истории меняться. Мне бы, кстати, хотелось, чтобы у нас появился свой «Джокер» – этот фильм меня очень зацепил, при этом непонятно, каков его главный герой. И в нашем кино, на мой взгляд, таких персонажей не хватает.
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