Кузьма Сапрыкин: «У меня есть какая-то чуйка, связанная с юмором»

анонс

28 октября Марк Богатырев: «Есть еще актерские амбиции, которые я не удовлетворил» Популярный актер – о продолжении сериала «Корни», эффекте «Кухни» и поиске разноплановых ролей

27 октября Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль» Актриса — о драме «Велга», ощущении дома и желании оказаться в другой эпохе

24 октября Анастасия Бацуева: «У нас очень тщеславный рынок» Директор по маркетингу онлайн-кинотеатра START — об индустрии и своей работе в «золотой век» стриминговых сервисов