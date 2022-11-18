Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях»

В российский прокат 17 ноября вышла лирическая комедия «Гриша Субботин» – о необычных буднях обычного курьера из компании по доставке еды. Фильм примечателен тем, что задолго до больших корпораций, которые еще во время пандемии анонсировали кинопроекты о курьерах, но так их пока и не выпустили, его – практически на собственном энтузиазме – сделал екатеринбургский продюсерский центр «Лад», который занимается организацией различных культурных событий, в том числе крупного музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки». Центр возглавляет по-своему культовая в Екатеринбурге фигура – Евгений Горенбург, который был одним из активистом Свердловского рок-клуба и учился с Алексеем Балабановым, а сейчас спродюсировал «Гришу Субботина». Мы поговорили с Горенбургом о том, как независимое кино, снятое не в Москве, может дойти до широкого экрана, и почему «Гриша Субботин» – это современный фильм, отдающий дань советским комедиям.
фото: Евгений Горенбург/продюсерский центр "Лад"
Насколько я понимаю, идея «Гриши Субботина» пришла вам, когда была пандемия и у вашего event-агентства не было крупных событий. Идея возникла от скуки или вы и раньше задумывались о кинопроизводстве?
Поскольку все мы живем некими иллюзиями и понимаем в политике, спорте, медицине, искусстве, я давно хотел попытаться снять большое кино, а тут оказалось свободное время и ситуация пандемии, когда мне не хотелось расформировывать свой трудовой коллектив. Причем идея самого фильма пришла не сразу. Я советовался, читал тексты знакомых сценаристов, с которыми мы работаем по другому проекту, и среди них оказалась идея про курьера, но мой знакомый ее, вроде как, уже продал в другой город. Я связался с парнями, которые были в другом городе, мы договорились, что мы для них кое-то хорошее делаем, а они нам эту идею отдают и заключил договор со сценаристом Леонидом Андроновым, который живет в Лос-Анджелесе. Так мы стали писать этот сценарий. Я говорю «мы», потому что в данном случае продюсеру пришлось достаточно внимательно читать то, что делают наши люди в Лос-Анджелесе, поскольку там реалии немного другие, чем в России.
Вы сразу решили, что сосредоточитесь в родном Екатеринбурге, и это будет не только такой гимн профессии и реалиями времени, когда курьеры вышли на первый план, но и городу?
Мы – все-таки люди гор, они у нас на Урале самые большие, потому патриотизм нам совсем не чужд, а даже сильно присущ. Поэтому при первой возможности славим свой край. Поскольку город у нас действительно красивый и современный, то сомнений в месте действия фильма не было. К тому же, мы тут всё знаем и снимать гораздо легче, поскольку это процесс азартный и многохлопотный. Ну а профессию героя подсказало время. Причем мы отталкивались и от денег, потому что эта новая профессия финансируется большими компаниями-агрегаторами, но с ними мы были не успешны в переговорах, так как и на сегодняшний день мы не самая известная кинопроизводственная организация, а два года назад были совсем ноунеймы.
Тем не менее некоторые корпорации во время пандемии заявляли свои проекты про курьеров, но так пока ничего от них и не вышло.
Да, все что не делается, все к лучшему.
С режиссером «Гриши Субботина» Кириллом Котельниковым вы знакомы еще со времен Свердловского рок-клуба. Вы сразу решили, что именно он будет снимать фильм?
Искать надо не там, где надо искать, а там, где лучше видно. И к любому новому проекту, событию тебя подводит вся твоя прошлая жизнь. Я был все время рядом с кино – мы делали много документальных проектов, я вольно-невольно знал, что снимает мой близкий друг Леша Балабанов, мы делали большие кинофестивали, оттуда вели трансляции. Поэтому, когда пришла пора складывать команду, я понимал, что мы с Кириллом воспитаны на одних букварях, и он точно знает, что режиссер ответственен за атмосферу фильма, и все его идеи в этом направлении будут совпадать с моими, поэтому и позвал его. Так же случилось и с оператором Робертом Филатовым, который у нас на фестивале снимал клипы для «Агаты Кристи» и многих других групп, у него был громаднейший опыт работы и в художественных фильмах. Поэтому я понимал, что у меня точно есть два главных человека. А остальных уже доверил режиссеру.
Но я так понимаю, что и сотрудники вашего агентства переучивались некоторым кинематографическим профессиям.
Да, у меня была задача сохранить трудовой коллектив. Так, от Леши Федорченко был приглашен второй режиссер, благодаря которому арт-директор нашего продюсерского центра «Лад» освоил эту профессию. Кроме того, наши сотрудники отвечали за локации, съемочные планы.
Как-то изменились после этого киноопыта ваши отношения в коллективе?
Я надеюсь, что нет. Мы все горды и счастливы, что в тот момент мы смогли сделать фильм, тем более, как вы правильно сказали, у многих не получилось. Но мы любим что-то придумывать и доводить дело до конца, чтобы был результат.
фото: продюсерский центр "Лад"
Снимать кино оказалось проще или сложнее, чем делать большой фестиваль?
Тут надо точно понимать, что мы имеем в виду под «снимать кино». Есть съемочный период, который мы успешно прошли за 24 рабочих дня. Все работали очень дисциплинированно, экстремальные ситуации, конечно, были, но они оперативно решались. А дальше начался пост-продакшн – монтаж, озвучка, колористика, финализирование. И вот эта часть очень тягомотная. Я сейчас подвожу к тому, что нельзя сравнивать желтое с железным. Наш музыкальный фестиваль мы делаем в одну ночь, хотя к нему очень долго готовимся. Его референсом был Tallinn Music Week, но когда я послушал своих коллег, которые эту идею придумали, то решил сделать иначе. У меня есть любимый эстонский анекдот: «Стоит дорожный знак на круговое движение, а под ним табличка – не больше четырех раз». Вот мы и подумали, зачем неделю проводить фестиваль, давайте все сделаем за ночь. Во время ковидных ограничений мы его провели и стали самым большим музыкальным фестивалем в мире. Так что нельзя сравнивать фестиваль, у которого есть свои мегасложности и свои пиковые точки, с процессом производства кино.
Есть еще и работа над прокатом фильма, где я так понимаю вам помогала Ассоциация владельцев кинотеатров. Пытались ли вы обращаться к крупным прокатным компаниям? Или все-таки кино, снятое не в Москве, пока не вызывает у них интереса?
Мы совсем неофиты в кинодеятельности. С этим фильмом есть история ошибок, которые в конечном итоге привели к очень сильному эффекту. Главная наша ошибка была в том, что мы решили снимать сериал. И я, и Леня писали много сценариев фильмов, но мы никогда не писали сценарии сериалов, и тут ошиблись, потому что большое количество горизонтальных сюжетов оказалось несколько оторвано от вертикального, которым должен пронизываться весь сериал. И он у нас в итоге получился расхристанным, разрозненным и не очень интересным, в чем мы себе отдавали отчет. Тут нам сильно помог Сергей Сельянов, к которому я обратился за консультацией. Он выделил небольшую команду под руководством главного редактора СТВ Саши Архипова, и они показали нам все ошибки, что предвосхитило наше следующее движение – решение сделать не сериал, а фильм. Еще в самом начале я связывался с Игорем Мишиным, которого, наверное, тоже можно причислить к большим кинокомпаниям, но с ним мы были неуспешны в переговорах. Причем я не очень понимаю, почему. Там была какая-то снобская позиция – сделайте нам красиво, а мы уже посмотрим, как это все будет. Когда все было закончено, мы поняли, что продукт получился нестыдный и решили сделать спецпоказ в нашем городе, поскольку все артисты, все кинематографические силы были из Екатеринбурга. На этот показ я по чистой случайности пригласил представителей Ассоциации владельцев кинотеатров, а дальше всё закрутилось, и я очень рад, что сейчас мы выходим в прокат.
Мне кажется, это большое событие, что, как говорят в столице, региональное кино выходит в прокат по всей стране.
Тут бы я вам возразил, у нас все-таки кинематографический город. Идет возрождение Свердловской киностудии, недавно прошел фестиваль «Одна шестая» и на открытии там был показан фильм «Подельники» Жени Григорьева, сейчас художественного руководителя студии. Этот фильм снят в Пермском крае, и честно скажу, что я им более чем впечатлен, это шикарное кино!
Но уральская кинематография, если говорить про того же Женю Григорьева или Алексея Федорченко, отчасти воспринимается как такая фестивально-федеральная, их фильмы поддерживает Минкультуры. У вас все же кино несколько другого типа – вы новички, «Гриша Субботин» независимый в финансовом плане проект. Есть ли у таких проектов возможность дорваться до широкого экрана?
Да, это абсолютно независимый проект, даже не Свердловской киностудии. Проблема, на мой взгляд, общая. Например, фестивали мы проводим от имени НКО, и они, вроде как, нужны государству, чтобы приблизиться к рассмотрению проблем народонаселения, а дальше у всех одна и та же забота – все НКО пытаются найти финансирование за счет грантов. Это напрямую относится и к кинематографу. Какая бы прекрасная идея ни была, дальше начинается неинтересный, бюрократический, сложный, завязанный на человеческих взаимоотношениях, к сожалению, а не на каких-то объективных факторах, путь привлечения финансовых средств. И, конечно, чем дальше ты от источников, тем сложнее воплотить свою идею.
Министерство культуры тем не менее уже не первый год заявляет, что будет поддерживать региональное кино, хотя по факту только единицы таких проектов получают финансирование и тем более доходят до проката. Это происходит именно из-за вот этой бюрократии, в которую независимые кинематографисты из регионов, не очень умеют, или обусловлено тем, что не хватает свежих идей, мыслей, талантов, может быть, когда все уезжают в Москву?
Я думаю, что все-таки первое. У нас неимоверно талантливый народ, идеи носятся прямо в воздухе. Например, если бы я обладал неограниченным количеством денежных средств, то у меня есть как минимум три прекрасных сценария, которые можно брать и воплощать, а четвертый уже воплощен, но я бы с удовольствием снял ремейк этого фильма. Вот четыре фильма я бы запустил, если бы у меня был свободный миллиард.
Если говорить про таланты, то в «Грише Субботине» очень много свежих лиц, среди которых есть и актеры Театра Коляды, и совершенно замечательный исполнитель главной роли Андрей Михайлов. Кастинг действительно был такой, как у вас показан в финальной сцене?
Конечно, нет! (смеется) Эту идею с «кастингом» мы подсмотрели в одном из самых любимых моих фильмов «О, счастливчик» – там, правда, не кастинг, а процесс того, как снимается кино, входит внутрь фильма. В реальности все, конечно, иначе, и тут я бы отметил нашего кастинг-директора Александра Фукалова – он артист, преподаватель, главный режиссер Ирбитского драматического театра. Поэтому все лучшие силы региона побывали у нас на кастинге, а дальше уже заслуга Кирилла Котельникова, который выбрал именно этих артистов.
С ребятами у нас добрые отношения, тем более съемки были во время пандемии, когда работы особо не было и им не нужно было выкраивать день для съемок. Это одно из правил кинематографа – ожидаемые лица должны быть. И я крайне благодарен и Рожкову, и Шахрину, и Феликсу – это сценический псевдоним Брекоткина. Он вообще молодец. Одна фраза с ним, кстати, как раз в сцене кастинга родилась вне сценария. Владимир Деркачев, который играет главного режиссера, хотя он непрофессиональный актер, глядя на Брекоткина, сказал: «У вас лицо слишком интеллектуальное для этой роли». Нас всех эта фраза рассмешила и мы оставили ее в фильме.
Как бы вы охарактеризовали настроение «Гриши Субботина»? Мне кажется, у вас получился такой «Кайф с доставкой», но решенный в атмосфере советского «Курьера».
Это фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях. Атмосфера, что все должно быть в итоге хорошо, похожа на гайдаевские, рязановские фильмы, на «Москву слезам не верит». Есть такой хипстерский термин – ламповое кино. Так вот «Гриша Субботин» – это фильм о молодежи, снятый старыми людьми.
Можно ли назвать «Гришу Субботина» героем нашего времени, которого так и не появляется после «Брата», тем более вы упомянули Балабанова, с которым была связана ваша.
В нашем фильме есть такая фраза, в которую я очень верю, и поэтому стараюсь проживать жизнь как чудо: «В кино все должно быть, как в жизни. А в жизни иногда должно быть, как в кино». Без этого иногда плохо человеку, скучно. И мне кажется, Гриша – воплощение этого тезиса. Я считаю, что нет вещей хороших и плохих, есть уместные и неуместные, резонансные времени и нет. Я не знаю, герой ли он нашего времени, но я бы очень хотел верить и иногда нахожу этому подтверждение в жизни, что такие люди есть. И это внушает оптимизм.
Герой получился харизматичный, все-таки не думали ли вы вернуться к идее сериала и продолжить им фильм?
Все создатели, слава богу, живы, работоспособны и иногда собираются вместе, обсуждают, что делать завтра, а порой и послезавтра. В случае успеха кино мы не исключаем продолжения. Тем более там процентов на 80 открытая концовка. Но мы знаем, что самое важное в жизни – время. Как я говорил, у меня есть еще минимум четыре кинопроекта, которыми бы я с удовольствием занялся, если бы у меня не было команды по хоккею на траве СК «Динамо-Екатеринбург», фестиваля рок-музыки, огромного литературного фестиваля «Красная строка», который мы планируем проводить с Китайской Народной Республикой. Так что есть чем заняться, но время и жизнь покажут.
обсуждение >>