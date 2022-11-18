Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях»

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16 ноября Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал

12 ноября Анар: «Я всегда был немножко принцем» Популярный актер — об участии в реалити-шоу «Наследники и самозванцы», образе в соцсетях и жажде славы

11 ноября Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать» Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко