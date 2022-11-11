Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

анонс

1 ноября Кузьма Сапрыкин: «У меня есть какая-то чуйка, связанная с юмором» Популярный актер – о роли стендап-опера в сериале «1703», самом крутом копе в истории кино и карьерных амбициях

28 октября Марк Богатырев: «Есть еще актерские амбиции, которые я не удовлетворил» Популярный актер – о продолжении сериала «Корни», эффекте «Кухни» и поиске разноплановых ролей

27 октября Ольга Бодрова: «Самые великие чувства почти всегда познаются через страдания и через боль» Актриса — о драме «Велга», ощущении дома и желании оказаться в другой эпохе