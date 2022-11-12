Анар: «Я всегда был немножко принцем»

Свой путь в российской киноиндустрии Анар называет работой вопреки. В этом году у него было две больших премьеры – отечественные фэнтези-проекты «Этерна» и «Наследие», ставшие для артиста визитными карточками. Параллельно он продолжает работать моделью, сотрудничая с брендами. А 12 ноября на ТВ-3 стартует реалити-шоу «Наследники и самозванцы», где по аналогии с «Мафией» участникам предстоит вычислить самозванцев. Одним из игроков стал и Анар. Мы поговорили с артистом об осознанном тщеславии, ироничном образе в соцсетях и желании сниматься в кино по всему миру.
фото: "Наследники и самозванцы" / Пресс-служба ТВ-3
«Наследники и самозванцы» – твое первое реалити-шоу…
Первое – и последнее (смеется). Это было потрясающе, но адски сложно. Реалити-шоу – поле битвы блогеров, участников других реалити, ведущих, медийных персон. Они умеют работать на рейтинги, понимая, как будут выглядеть на экране. Я ничего в этом не понимал. Наверное, в первых эпизодах у меня максимально растерянный взгляд. Я прям сразу говорил: «Можете меня отправлять домой, я тут вам не нужен». А все думали, что это моя тактика как самозванца.
В подобных проектах мы всегда видим противостояние героев, накал страстей и какие-то интриги-скандалы, что необходимо для просмотров. Какая атмосфера царила на площадке?
Невозможно было найти более непохожих друг на друга людей, как будто части разных паззлов попытались собрать в один. Но ничего, собрали. Мы действительно 24/7 находились в одном замке, переживая все по-настоящему, и это была магия. С одной стороны, ты понимаешь, что это шоу, но вместе с тем не можешь не погружаться. Я говорю за себя и всех, с кем близко общался, – в наших действиях не было никакой фальши. Трогательные моменты будут по-настоящему трогательными, предательские действительно предательскими, и в эпизодах, где даже я плачу, зрители реально увидят мои слезы. Хотя я просто ненавижу, когда плачут на телеке.
В чем для тебя было главное испытание?
Конечно же, в людях. В рамках игры ты обманываешь, но это же делаешь именно ты. Грань между шоу и личными отношениями стирается. Это сложно психологически: ты постоянно находишься с незнакомыми людьми в незнакомом месте и живешь жизнь, правила которой тебе диктуют.
Ты сам следил за какими-то реалити-шоу?
Только за одним – смотрел первый сезон «Каникул в Мексике». Обычно я выбираю для просмотра что-то, связанное с искусством. Но как актеру мне было интересно оказаться внутри реалити, потому что там столько любопытных типажей, а умение наблюдать – важнейшая часть актерской профессии.
фото: "Наследники и самозванцы" / Пресс-служба ТВ-3
В «Наследниках и самозванцах», как в игре «Мафия», нужно по сути надевать маску, если ты не мирный игрок. У тебя, как мне показалось, судя по соцсетям, тоже есть своя маска легкомысленного, но жутко уверенного в себе красавчика.
Это ровно то, как меня воспринимают окружающие. Мне кажется довольно остроумным стебаться над своими достоинствами, а не недостатками. Во всяком случае – это не типично. Я все понимаю про свою внешность, и, чтобы не начать в один момент серьезно к себе относиться, я решил над этим шутить. Преподносить себя так, как меня видят со стороны, а не пытаться доказать людям: «Нет, что вы, я другой». Нужные люди и так это увидят, а поверхностные не увидят в любом случае. Так что почти весь мой инcтaгрaм (соцсеть входит в корпoрацию Mеtа, признанную в России экстрeмистскoй организацией – прим. ред.) – это стеб. Не отношусь я к себе настолько серьезно, чтобы каждый раз терять сознание от своей красоты. У меня абсолютно адекватная оценка себя.
Почему «осознанное тщеславие» – это не плохо? Из-за уточнения «осознанное»?
Во-первых, потому что в принципе оценки «хорошо» и «плохо» – это то, что придумал человек для упрощения жизни. Быть добрым хорошо, но бывает, что доброта способна нанести огромный урон. Если ты знаешь, что ты тщеславный, то глупо это отрицать. Но когда ты сам себе в этом признался, тебе проще этим управлять и дозировать. Мне необходимо стать всемирно известным – тщеславие и жажда дают мне массу энергии.
Чем больше ты про себя знаешь, тем проще жить. К полностью отрицательным качествам я отношу только какие-то психические отклонения, а все остальные проявления обусловлены разными обстоятельствами.
фото: Премьера сериала "Наследие" / Пресс-служба PREMIER
Параллельно со съемками в кино ты уже много лет занимаешься моделингом. Поскольку ты актер, тебе не наскучило это занятие?
Многие вообще думают, что я сначала модель, а потом актер, но всё ровно наоборот. Моя подруга Оля Франк первая начала меня фотографировать и сделала это так, что другие фотографы тоже захотели меня снимать. Тогда я подумал, что можно попасть в медиаполе не только через кино, но и через инcтaгрaм (соцсеть входит в корпoрацию Mеtа, признанную в России экстрeмистскoй организацией – прим. ред.). Сначала я брал много творческих съемок, поработал с большинством московских фотографов, чтобы меня просто видели. Потом попал в модельное агентство, сотрудничал с брендами. Я продолжаю сниматься и не могу сказать, что мне наскучил моделинг. Но, конечно же, это не мой уровень. Даже самая сложная модельная работа намного проще актерской.
Сейчас так устроен мир, что парень из Тулы, который состоял в модельном агентстве Elite в Барселоне, попал в сериал «Элита». Может быть, моделинг поспособствует моей актерской карьере, потому что через кино я никогда не попадал в зарубежные проекты, не летал на фестивали с авторским кино. Хотя там любят другие лица, а я, скорее, какой-то диснеевский принц.
Какие у тебя планы на ближайшее время?
Сниматься по всему миру. Я не привязан к конкретному месту, легко могу жить в разных странах. Английский я подтянул в путешествиях. У меня нет языкового барьера, и я занимаюсь с педагогом так часто, как только могу.
Ты с 15 лет живешь в Москве. К ней тоже нет привязанности?
В Москве у меня есть ощущение дома, я ее обожаю, и это действительно один из самых удобных городов мира. На данный период, думаю, что так же сильно мне понравится только Нью-Йорк. Это как Москва, увеличенная вдвое по площади. Я понял, что я житель мегаполиса: люблю делать быстро, много, не люблю, когда зря и непродуктивно. Раньше мечтал, что перееду в Париж, но мне не подходит европейский ритм жизни и их амбиции.
В общем, у тебя нет потребности заземлиться наедине с собой и помедитировать в пустыне, как Джаред Лето?
Есть, я всегда путешествую один и мне важно побыть у моря. Но для жизни я стремлюсь найти место, у которого будет такая же энергия, как у меня. Из Москвы я сейчас тоже чуть-чуть вырос.
Еще одна премьера осени с твоим участием, на этот раз киношная, – четвертый сезон подросткового хита «Трудные подростки». Расскажи, как проходили съемки?
У меня была достаточно компактная роль, все снималось за одну смену. Если бы у этой роли было продолжение, я бы согласился играть дальше, а так мне было тесно. Я играл наркомана, наконец-то (смеется). Потому что незнакомые люди часто думают, что я юзаю наркотики – то ли это такой стереотип за счет того, что энергичный и худой, не знаю. В моем представлении наркоманы выглядят плохо, или по крайней мере потаскано. В любом случае я подумал: «Ну и отлично, тогда мне ничего не придется играть, раз меня так воспринимают». Мой герой ходит в центр реабилитации, он уже прошел через многое и завязал. Хотя можно ли до конца сказать, что у тебя получилось завязать, ведь в любой момент ты можешь сорваться. Как и в актерской профессии: ты можешь сказать, что ты профессиональный актер, но можешь ли ты сказать хоть когда-нибудь, что ты научился играть?
Мне было комфортно и с партнершей, и с режиссером, единственное – оказалось непросто играть персонажа-ровесника, потому что я обычно играю героев младше 28 лет, да и сам не ощущаю себя на свой возраст.
На сколько лет ты себя ощущаешь?
На 19-20 лет. Мне кажется, у меня действительно такая энергия. Плюс во многих вещах я действительно очень наивно смотрю на мир, и я за это держусь. Наверное, мне в жизни многое дается проще, потому что я это проще и представляю. Я не смотрю на мир через какие-то препятствия. Не думаю: «Я хочу этого, НО». И пока что я считаю это одной из моих сильных черт. Вместе с тем всегда что-то делаю. Просто загрызу себя, если пойму, что стою на месте. Хотя у деятельности есть и обратная сторона – иногда нужно не делать, переждать. Вот это не про меня. Но я так понял, что у меня от этого по-другому складывается судьба. Всегда поступаю, как чувствую.
Это заявление очень сформированной личности, потому что ты способен взять ответственность за свои поступки только на себя. И в случае если проиграешь, это исключительно твоя вина. Только ты свой единственный соратник и подельник. Друзья и семья могут в меня только верить, всё остальное – это иллюзия.
фото: "Этерна: Часть первая" / Пресс-служба Кинопоиска
Какой проект в своей карьере ты считаешь самым важным, поворотным?
Фэнтези-проект «Этерна», который сейчас будут переснимать. Благодаря нему случился «Вечерний Ургант», и обо мне узнало большее количество людей. Журнал ОК! номинировал меня на свою премию как «новое лицо», что приятно, но меня номинировали наряду с актерами, которые младше меня почти на десять лет. Они уже выстрелили, а я еще только подбираюсь к Олимпу. Хотя, может быть, мое время чуть попозже. Сейчас моя мама говорит, что у меня в России все так хорошо пошло. Но у меня ничего не шло легко, ни дня (смеется). И я уже близок к тому, чтобы просто сесть и ждать свою главную роль. Но, к сожалению, я слишком деятельный для этого.
Ну и жить на что-то надо.
Да, есть момент материальной составляющей. Но это скорее про какие-то вещи типо нового айфона или еще одной пары джинсов, без которых можно обойтись.
Тебе вообще много надо для жизни?
Я транжира. Я не из богатой семьи, но всегда был немножко принцем.
На твое состояние сейчас как-то влияет новостная повестка?
Абсолютно. Я жутко эмпатичный и чувствительный человек. Но я это никак не обсуждаю. И вообще все время занимаюсь эскапизмом: убегаю от реальности при любой возможности с детства. Я же люблю не только играть в кино, но и смотреть его – особенно фильмы, где создают другие миры. Социальная драма как жанр мне вообще не интересна, и она должна умереть (смеется). Зачем человек должен прийти в кино и за деньги смотреть на то же самое. Я могу ошибаться, но моя позиция полностью радикальна в этом вопросе.
фото: "Вечерний Ургант" / Фотограф Степан Третьяков
Какое кино тебя впечатлило за последнее время?
Самое большое впечатление на меня произвел норвежский фильм «Худший человек на свете» – с замечательными актерами, один из которых вообще хирург по профессии. Это авторская история, о которой ты думаешь после. Там нет фэнтезийных обстоятельств, но при этом ты настолько убегаешь от реальности. Чем больше дней проходило после просмотра, тем больше я понимал, как эта картина меня тронула.
Для какой истории ты был бы идеальным главным героем?
Да в том и дело, что, на мой взгляд, я могу быть героем в любой истории. Но опять же вопрос ментальности и восприятия. Будут ли люди ассоциировать меня с собой? Пока у меня все идет на сопротивление, и я не понимаю, виной тому мои актерские навыки, моя внешность или не время пока. Я считаю, что чисто типажно не подхожу для России. Я не похож на парня со двора и соседа по парте. Мне всегда говорят, что я должен играть кого-то типа Дориана Грея. С одной стороны, это должно быть моим бонусом, но пока это мой крест. Это не хорошо и не плохо, просто данность. Мне не на что жаловаться. Когда я выпускался из института, я был уверен, что заберу все главные роли, а сейчас понимаю, что они написаны не под меня. У меня есть два пути – уехать или работать вопреки.
А если уедешь, то какие идеи насчет развития карьеры?
У меня нет понимания «как», есть ответ на вопрос «что я хочу». У меня есть очень большая вера в себя. Если я очень захочу, то я обязательно этого добьюсь, как именно – пока никто не знает, включая меня.
Смотрите шоу «Наследники и самозванцы» с 12 ноября на ТВ-3.
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