Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха»

В 2022 году телеканале ТНТ вновь стал лидером в развлекательном сегменте: «Звезды в Африке», «Новая битва экстрасенсов» и Comedy Club – лучшие среди шоу, «Девушки с Макаровым», «Исправление и наказание» и «Неличная жизнь» – среди сериалов. Цифры тоже внушительные: доля больше 12 и рейтинг, переваливающий за отметку 2.0, – показатели, которыми мало кто может похвастаться. В новом сезоне канал планирует еще больше премьер (в 2022-м их было более 60). Уже сейчас анонсированы шесть новых сериалов и столько же шоу — и это не все планы. Мы поговорили с генеральными продюсером ТНТ Аркадием Водаховым о стратегии развития канала, популярности текущих шоу и появлении новых форматов.
фото: ТНТ
Недавно ТНТ провел презентацию сезона. Можете ли вы обозначить, в какой системе координат сейчас развивается телеканал и какую систему вы над собой признаете?
На российском рынке мы лидируем по производству развлекательного контента – с точки зрения объема и, конечно, качества продукта. Главная мысль нашего бренда, которую мы хотим донести до всех зрителей: ТНТ – это больше, чем телеканал. Сейчас наш контент можно потреблять в любой среде — и в диджитале и даже на радио. ТНТ уже давно вышел за рамки обычного эфирного телевидения.
Получается такая расширяющаяся вселенная. Есть ощущение, что за последние годы в эфире появляются не только комедийные сериалы, но и драмеди. Как соблюсти баланс, если вы делаете ставку, в первую очередь, на развлекательный продукт? Ведь драмеди требует от аудитории большего подключения.
Проекты в жанре драмеди на канале появились довольно давно. Вспомним, например, сериал «Сладкая жизнь», которая стартовала в 2014 году. Драмеди ТНТ – это творчество со смыслом между строк, мы стараемся быть чуть-чуть над ситуацией. Если это шутки, то они не в лоб, а где-то поучительные, где-то чуть более тонкие. При этом комедийная составляющая нас интересует больше. Ближайший такой тайтл – сериал «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым. Это тип драмеди, максимально близкий ТНТ. Проект взял приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот», и мы много о нем рассказывали на презентации сезона.
К этому типу драмеди относится и ваша сентябрьская премьера – сериал «Капельник» с сильной социальной подоплекой.
Комедии в «Капельнике», конечно, гораздо меньше — это мощнейшая социальная драма с правильным посылом. Режиссер Илья Аксенов, работавший над «Мир! Дружба! Жвачка!», сделал этот проект очень народным. Его премьера рассматривалась на канале, скорее, в качестве особого события. Было опасение, что зритель воспримет «Капельника» как некую пропаганду разрушительного образа жизни, но аудитория правильно распознала все сигналы.
При этом в эфире остаются такие хиты ТНТ, как «Реальные пацаны» и Comedy Club. Не исчерпали ли себя эти форматы?
Конечно нет. Самое главное, чтобы зритель приходил на канал за нужной эмоцией, и эту эмоцию мы ему обеспечиваем. Поэтому говорить, что какие-то успешные проекты живут больше десяти лет — и это слишком долго… Да какая разница? Мы видим по цифрам, что они работают и в эфире, и в диджитале. Это самая важная составляющая. То есть любой отрывок Comedy Сlub залетает в тренды всевозможных платформ. Аудитория, отходя от просмотра в эфире, продолжает «догоняться» интересующим ее контентом онлайн. Есть мнимое ощущение, что эти проекты никак не меняются. Естественно, они меняются. Сравните первый и десятый сезоны — и увидите четкую разницу в подходах и содержании. Просто, когда мы наблюдаем за изменениями проектов линейно, нам кажется, что эти изменения минимальны, а они на самом деле колоссальны.
Человек так устроен: любит обращаться к хорошо знакомому. Это подтверждают рейтинги, когда прекрасные цифры собирает тайтл, который все уже видели 100 тысяч раз. Такой контент стал частью культурного кода, стал чем-то личным. Посмотрите сколько за последнее время вышло сериалов про 90-е. Думаю, выйдет еще немало.
А когда придут сериалы про нулевые?
Вот наш новый комедийный сериал «Кафе “Куба”» с блистательной Мариной Федункив как раз про нулевые. Уже этой зимой увидим, насколько он актуален.
То есть вернете мой 2007?
2003-й!
фото: ТНТ
Сейчас идет уже третий сезон шоу «Звезды в Африке», на котором вы работали продюсером еще до назначения на пост генерального продюсера ТНТ. Расскажите, с чего начался этот проект — и в чем секрет его популярности?
Мы понимали, что жанр реалити на канале востребован, и зрители, наверное, неосознанно ждут подобный контент. При этом безопаснее внедрять подобный формат со звездами, чего на ТНТ никогда не было. Любой маркетинг работает, только когда он очень «громкий»: заметен и привлекает внимание — такого эффекта мы и добивались, когда готовили формат «Звезд в Африке». Медийные люди попадают в экстремальные ситуации, когда у них нет возможности даже найти еду. Плюс им приходится бросать вызов себе самим и проходить сложные испытания, заставляющие сердца зрителей биться быстрее. Мы долго выбирали локацию и целенаправленно отказались от островов, чтобы не быть похожим на другие проекты про выживание. В ЮАР шикарные пейзажи, океан и горы. Просмотр такого проекта – своего рода эскапизм: с одной стороны, это реалити-шоу с живыми людьми, но вместе с тем ты переносишься в другой, совершенно сказочный мир. Кроме того, мы долго разрабатывали внутри формата «крючки» для зрителя, и, кажется, все сработало.
Не так давно начался новый сезон «Битвы экстрасенсов», которая сейчас несколько сменила формат. Когда приходит понимание, что шоу требуются перемены?
Это какое-то внутреннее ощущение. В работе с продюсерами и продакшнами важно зафиксировать момент, когда люди начинают стоять на месте. Тогда у проекта теряется частичка души. Если продюсер, который отвечает за продукт, сам теряет к нему интерес, то, разумеется, ничего живого и качественного не получится. Это тонкая материя, математически здесь ничего не просчитать.
Насколько для вас важно привлекать новых авторов?
Мы всегда ищем новые таланты. Без этого давно бы оказались в состоянии стагнации. Самая большая ошибка продюсера: ощущать себя перманентно на волне успеха. Ты всегда должен ставить под сомнения свои действия и подпитываться чем-то новым. Молодежь – наше все.
Есть ли у вас особые инструменты селекции?
Селекция происходит в основном в рамках наших больших продакшнов. Я думаю, можно посвятить отдельное интервью тому, как креативные продюсеры работают с новыми сценаристами. Также мы ищем молодые продакшны, которых сейчас становится все больше и больше. То есть талантливые ребята объединяются в некие творческие группы, выдавая зачастую сырой, но явно перспективный продукт, и вот тогда мы уже начинаем их замечать.
Какие премьеры ТНТ подготовил в новом сезоне?
Давайте по порядку. Сейчас запустилось новое развлекательное шоу «Концерты», где молодые и не очень молодые коллективы выступают на ТНТ по воскресеньям. «Звезды в Африке» будут продолжаться. Также мы присматриваемся к различным мистическим форматам помимо «Битвы экстрасенсов». Мы заявляли, что хотим сделать вокальное шоу талантов. А еще «Женский клуб», где Ксюша Бородина, Оля Картункова, Алина Герман и Яна Кошкина обсудят насущные женские проблемы в дневном эфире.
Зрителей ждет много сериальных премьер. В 2022 году у нас было более 60 тайтлов, и в 2023-м мы собираемся увеличить эту цифру, поскольку понимаем, что в эфире заметными становятся только то, что становится для зрителя событием. Если ты хочешь, чтобы тебя слышали, нужно греметь чем-то живым здесь и сейчас. Появится проект «Праздники» с Марией Ароновой, Виталием Хаевым и очень крутой концепцией: мы наблюдаем за жизнью семьи только по праздникам. В каждой серии они разные. В конце этого сезона выйдет одноименная полнометражная лента, которую мы поддержим в кино.
Вы очень точно отметили, что проектам важно оставаться живыми.
Для меня самое живое, что мы делаем сейчас на канале, происходит в рамках non-scripted форматов (с английского — «без прописанного сценария», прим.ред). Шутки, которые звучат в Comedy Club, почти всегда про здесь и сейчас.
Почему на платформах non-scripted форматы не популярны?
Сейчас большинство non-scripted форматов можно смотреть не со 100% вовлечением, а на платформах все-таки индивидуальный просмотр, именно поэтому драматические линейки там так популярны. С другой стороны, все наши non-scripted форматы имеют колоссальную популярность на платформах с открытым доступом. По бесплатной модели подобный контент находит больший отклик. Привлечет ли он подписчиков на платформы по подписке, не знаем, но в том, что он отлично сработает на удержание аудитории, я более чем уверен.
Где будет канал ТНТ через три года? О чем он будет рассказывать?
Мы не знаем, что будет в мире через два-три года, но точно знаем, что будем делать мы. Мы абсолютно точно будем делать то же самое, что делали последние 10-15 лет: создавать самый качественный развлекательный контент в стране. Мы бьемся за это каждый день, и я надеюсь, что этот контент будут потреблять, как и сейчас во всех средах. Чем больше будет способов коммуникации с нашими зрителями, тем ярче ТНТ будет представлен в их жизни.
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