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Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино»

интервью >>
22 ноября 2022
В свои 23 года Евгений Егоров успел сняться почти в 30 кинопроектах. Одну из ярких комедийных ролей подарил ему сериал «Гости из прошлого», который вернулся на СТС со вторым сезоном. В этом проекте Егоров сыграл предприимчивого фарцовщика Жорика, который живет в 1980-х и влюбляется в современную девушку Кристину. В продолжении сериала вместе с ее семьей и изобретателями машины времени в лице Юрия Стоянова он волею случая перемещается далеко за пределы своего столетия. Мы поговорили с артистом о работе в костюмном кинопроекте, начале актерской карьеры и снах с Ренатой Литвиновой.

Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино»
фото: Фотограф Стася Морозова

Второй сезон «Гостей из прошлого» стал намного масштабнее. В каких эпохах удалось побывать?

Мы перемещаемся и в IX, и в XIX века. Еще есть альтернативная реальность, где восторжествовал феминизм. Я там был теннисистом секс-символом, везде висели плакаты с моим изображением. Вообще тема путешествий во времени дает огромный простор для фантазии. Например, в одном эпизоде мы все меняемся телами.

Попадая в дворянскую Россию, героиня Анны Невской страдает от неудобного корсета. В мужских костюмах были какие-то неудобства или сложности были связаны, скорее, с ролью, требующей погружения в контекст?

Я до этого никогда не снимался в исторических костюмных проектах, всё было дико интересно. Но поскольку я играл Жорика, который попал в XIX век, а не персонажа, живущего в эту эпоху, особых сложностей не было.

Как тебе работалось с Юрием Стояновым? В одном из интервью Глеба Калюжного читала, что на съемках «Вампиров средней полосы» вместе с ним он прочувствовал так называемый «зажим от народного».

Я как раз Глебу рассказывал про Юрия Николаевича. С ним очень круто. Иногда подсказывает, иногда и поругать может. Он невероятно талантливый актер старой школы – «старой» в хорошем смысле слова. Более ответственный, собранный. За секунду понимает, как оживить сцену или сделать ее смешнее.

Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино»
фото: Сайт агентства The Cast-agency

Как ты решил связать свою жизнь с актерством?

В детстве я занимался волейболом, потом бросил, и бабушка направила меня в театральную студию. И как-то всем было понятно, что после школы я буду поступать на актера. Родители меня в этом очень поддерживали.

Чем Театральная школа Олега Табакова, куда поступают после девятого класса, отличается от условной Школы-студии МХАТ или любого другого профильного вуза, куда ребята приходят после 11 лет обучения?

Думаю, программа мало чем отличается, все педагоги – действующие артисты. Просто после 9-го класса ты еще совсем юный, гораздо раньше попадаешь в профессию и в силу возраста какие-то вещи пропускаешь мимо ушей.

Каково было в 16 лет одному переехать в Москву из Нижнего Новгорода?

Я всегда хотел переехать, Москва – мой любимый город. В Театральной школе мы жили, как в школе-интернате: учились круглые сутки, при этом у нас было пятиразовое питание, уборка в комнатах и воспитатели, следящие за порядком. Я раньше стал самостоятельным.

Во время учебы мечтал ли ты играть в театре или с самого начала был настроен строить карьеру в кино?

Не могу сказать, что у меня лежит душа к театру. Во время учебы очень нравился Гоголь-Центр. Мне кажется, я посмотрел там все спектакли, пока был студентом. После выпуска даже лично подходил к Серебренникову. Одна из наших педагогов работала в ГЦ, я просил узнать, во сколько будет Кирилл Семенович, и перед репетицией просто стоял у двери зала и ждал. Он видел меня в театре, потому что я постоянно туда ходил, и, по-моему, даже знал, что я учусь на актера. Но, разумеется, приглашения вступить в труппу я не получил. Серебренников сказал: «Мест нет, принеси свои фотки на ресепшн». Я тогда расстроился, фотки не принес и только потом понял, что они были нужны для кастинга в его фильм «Лето».

Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино»
фото: Сайт агентства The Cast-agency

Как ты попал в свой первый кинопроект?

Сниматься в кино я начал на третьем курсе. Моя нынешняя агент Наташа Теплова пришла к нам в Школу на речевой спектакль и потом позвала пробы в хоррор «Гости». В итоге меня утвердили на одну из главных ролей, я был в шоке. Потом Наташа скинула мне пробы на «Елки-7» – и меня опять утвердили!

В «Гостях из прошлого» твой герой – фарцовщик из 80-х, в комедии «Печень, или История одного стартапа», где у тебя тоже одна из главных ролей, ты попадаешь уже в 90-е. Получается, режиссеры легко тебя видят в разных эпохах.

Мне кажется, у меня очень универсальное лицо, без каких-то ярко выраженных черт, поэтому я могу вписаться в любое время. Одень на меня костюм – я мажор, одень спортивки – гопник. Вообще я человек простой.

На первом курсе мне один из педагогов сказал: «У тебя киношное лицо, не пей пиво, а то щеки будут расти и тебя никто не захочет снимать». Я пока держусь, пиво не пью (смеется).

Тебе предлагают персонажей твоего возраста?

Да, но мне уже хочется играть кого-то посерьезнее студентов и школьников. Их ведь все равно подбирают по типажам. Я больше подхожу для какого-нибудь студента-спортсмена, который по сценарию, как правило, немножко тупой. Много я всяких гопников сыграл. Это просто такой дурацкий возраст, мне всего лишь 23. Думаю, ближе к 30 годам появятся более зрелые роли. Я хочу играть героев.

Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино»
фото: Сайт агентства The Cast-agency

Этой зимой в прокат выйдет фильм-катастрофа «Мира» с твоим участием. Твой первый проект такого размаха?

Да, там множество экшн-сцен, спецэффектов, при этом само кино о простых человеческих ценностях. Я играю персонажа с биомеханической рукой, он инвалид – эта роль о принятии себя. На крупных планах на мне надет реальный протез, а на общих – идентичная накладка на руку, разрисованная под протез. Нужно было постоянно следить, чтобы случайно не шевельнуть ей.

Вообще я очень сильно хотел попасть в проект: на пробы пришел на следующий день после того, как мне вырезали аппендицит.

У тебя ведь была эпизодическая роль в «Северном ветре» Ренаты Литвиновой. Как ты туда попал?

Случайно. Нас познакомил мой друг Гоша Рубчинский, мы обменялись телефонами, и потом Рената пригласила на пробы. Шикарная женщина. Периодически пишу, что она мне снится. А она отвечает: «Ох, Женя, Женя».

Какие у тебя амбиции в профессии?

Я хочу работать в кино до конца жизни, ни с чем другим себя не ассоциирую! Может, когда-нибудь сниму свой фильм. Полгода назад мы пытались снять короткометражку, но не сложилось. По жанру это была драма. Еще я думаю над сценарием полного метра – это будет комедийная история, она уже написана у меня в голове.

Расскажи о своих любимых фильмах.

Мне кажется, раз сто смотрел «Бойцовский клуб» и «Волка с Уолл-стрит». Люблю зрительское кино и комедии типа «Горько!». Из отечественных сериалов – «Чики», «Happy End», «Псих». Обожаю «Метод», я даже снялся в первом сезоне в массовке, когда я учился в 7 классе. А еще мне близки работы Балабанова, Быкова и Хлебникова. Максимально подключаюсь к их драмам. Когда все тяжело, томно и плохо – в этом есть правда. Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино.

Маша Бороденко
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Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино» фотографии
Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино» фотографии
Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино» фотографии
Евгений Егоров: «Смотря фильмы Балабанова, понимаешь, что такое настоящее кино» фотографии
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